Переезд «Тоттенхэма» на новый стадион. Шесть главных вопросов

Новый стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сооруженный на месте арены «Уайт Харт Лэйн», не был введен в эксплуатацию в запланированные сроки из-за возникших проблем с системами безопасности. Представители властей ясно дали понять, что клуб не получит разрешение без тщательных проверок всей арены.

В итоге клуб уже уведомил «Манчестер Юнайтед» о том, что игра 13 января будет проходить на «Уэмбли». Существует вероятность, что на новой арене пройдет матч против «Ньюкасла» 2 февраля, но все идет к тому, что открытие состоится еще позже.

Что еще надо сделать?

Новый стадион подпадает под действие Закона о безопасности на спортивных площадках (1975) и Закона о пожарной безопасности и безопасности на спортивных площадках (1987).

Таким образом, клуб должен получить специальный сертификат с разрешениями.

Этот документ требует от «Тоттенхэма» предоставить руководство по эксплуатации объекта. Совет директоров клуба пока не получил это руководство.

Что такое руководство по эксплуатации?

Арена почти готова twitter.com/spursofficial

Это ключевой документ, в котором есть план управления, установка медицинских пунктов, оценка риска возникновения пожара, варианты решения любых проблем, которые могут возникнуть на стадионе в рамках чрезвычайных ситуаций и многое другое.

Может ли клуб получить разрешение просто так?

Нет. Клуб обязан провести два тестовых события, прежде чем стадион будет рассматриваться для получения сертификата безопасности. Оба при этом должны собрать 62 тысячи человек, чтобы доказать, что арена переживет подобный «стресс» в будущем.

«Тоттенхэм» также должен доказать, что стадион переживет ситуацию, при которой произойдет полное отключение электроэнергии. Кроме того, должно быть доказано идеальное взаимодействие всех систем.

«Шпоры» еще не сделали необходимые тесты?

Клуб проводил проверочное «ознакомление» болельщиков, собрав на арене порядка 6 тысяч человек. Это мероприятие не соответствовало критериям экзаменационного совета, но дало возможность клубу начать процесс тестирования объекта.

Фанаты, которые побывали на стадионе, были в восторге от объекта.

Когда все будет сделано?

«Тоттенхэм» пока не уточнял даты тестовых мероприятий. В начале недели в клубе ответили, что «всему свое время». Клуб не стал делать это перед Рождеством, когда будет сложно собрать персонал и людей.

Какие временные рамки у «Тоттенхэма»?

Стадион должен провести тестовые события twitter.com/spursofficial

Конкретных рамок нет, но клуб должен информировать совет, когда начнет проводить проверочные мероприятия. После успешного завершения всех процедур, клуб получит сертификат безопасности, на оформление которого уходит порядка пяти дней.

Сертификат будет выдан, когда будут полностью завершены строительные работы, состоится полная проверка всех систем и совет получит руководство по эксплуатации. Только тогда стадион сможет принимать матчи.

«Тоттенхэм» все еще не ответил УЕФА, где пройдет матч с дортмундской «Боруссией» 13 февраля. Вполне возможно, что игра состоится на новой арене. 0