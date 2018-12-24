ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Переезд «Тоттенхэма» на новый стадион. Шесть главных вопросов

    «Шпоры» продолжают играть на «Уэмбли», но идет подготовка к переезду команды на новую арену

    Тоттенхэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Новая арена «Тоттенхэма»Переезд «Тоттенхэма» на новый стадион. Шесть главных вопросов «Тоттенхэм» на два очка приблизился к «Сити»«Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити» «Торонто» — «Детройт» НХЛ. Дубли Терявяйнена и Ахо, передача Ковальчука, 8 штрафных минут Радулова
  • 16:13
    • Лидер «Лиона» предложен мадридскому «Реалу»
  • 14:45
    • СМИ: защитник «Локомотива» решил завершить карьеру
  • 14:12
    • «Спартак» может усилиться форвардом сборной Болгарии
  • 13:43
    • СМИ: Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»
  • 11:55
    • Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
  • 10:54
    • Турнир UFC 232 перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса
  • 09:20
    • Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ
    Все новости спорта
    Новая арена «Тоттенхэма»
    Новая арена «Тоттенхэма»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Болельщики лондонской команды с нетерпением ждут открытия нового стадиона. Sky Sports рассуждает о том, что должно произойти, чтобы переезд состоялся.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Новый стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сооруженный на месте арены «Уайт Харт Лэйн», не был введен в эксплуатацию в запланированные сроки из-за возникших проблем с системами безопасности. Представители властей ясно дали понять, что клуб не получит разрешение без тщательных проверок всей арены.

    В итоге клуб уже уведомил «Манчестер Юнайтед» о том, что игра 13 января будет проходить на «Уэмбли». Существует вероятность, что на новой арене пройдет матч против «Ньюкасла» 2 февраля, но все идет к тому, что открытие состоится еще позже.

    Что еще надо сделать?

    Новый стадион подпадает под действие Закона о безопасности на спортивных площадках (1975) и Закона о пожарной безопасности и безопасности на спортивных площадках (1987).

    Таким образом, клуб должен получить специальный сертификат с разрешениями.

  • «Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • Сегодня

    • Этот документ требует от «Тоттенхэма» предоставить руководство по эксплуатации объекта. Совет директоров клуба пока не получил это руководство.

    Что такое руководство по эксплуатации?

    Арена почти готова
    twitter.com/spursofficial

    Это ключевой документ, в котором есть план управления, установка медицинских пунктов, оценка риска возникновения пожара, варианты решения любых проблем, которые могут возникнуть на стадионе в рамках чрезвычайных ситуаций и многое другое.

    Может ли клуб получить разрешение просто так?

    Нет. Клуб обязан провести два тестовых события, прежде чем стадион будет рассматриваться для получения сертификата безопасности. Оба при этом должны собрать 62 тысячи человек, чтобы доказать, что арена переживет подобный «стресс» в будущем.

  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
  • «Горожане» показали, что у команды хватает слабых мест, которые могут привести к неудаче в борьбе за титул с «Ливерпулем»
  • Вчера

    • «Тоттенхэм» также должен доказать, что стадион переживет ситуацию, при которой произойдет полное отключение электроэнергии. Кроме того, должно быть доказано идеальное взаимодействие всех систем.

    «Шпоры» еще не сделали необходимые тесты?

    Клуб проводил проверочное «ознакомление» болельщиков, собрав на арене порядка 6 тысяч человек. Это мероприятие не соответствовало критериям экзаменационного совета, но дало возможность клубу начать процесс тестирования объекта.

    Фанаты, которые побывали на стадионе, были в восторге от объекта.

    Когда все будет сделано?

    «Тоттенхэм» пока не уточнял даты тестовых мероприятий. В начале недели в клубе ответили, что «всему свое время». Клуб не стал делать это перед Рождеством, когда будет сложно собрать персонал и людей.

    Какие временные рамки у «Тоттенхэма»?

    Стадион должен провести тестовые события
    twitter.com/spursofficial

    Конкретных рамок нет, но клуб должен информировать совет, когда начнет проводить проверочные мероприятия. После успешного завершения всех процедур, клуб получит сертификат безопасности, на оформление которого уходит порядка пяти дней.

  • Система Сарри дает сбой в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Лестер»
  • Вчера

    • Сертификат будет выдан, когда будут полностью завершены строительные работы, состоится полная проверка всех систем и совет получит руководство по эксплуатации. Только тогда стадион сможет принимать матчи.

    «Тоттенхэм» все еще не ответил УЕФА, где пройдет матч с дортмундской «Боруссией» 13 февраля. Вполне возможно, что игра состоится на новой арене. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногами
  • 22/12/2018 в 19:14
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
    • 20:52 19/12/2018     Жозе Моуринью
  • Отставка Моуринью. Победители и проигравшие
    • 02:06 19/12/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?
    • 13:24 20/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная Прочие Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧРСМИ подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию 01:570
  • 08:09
    • «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Оклахома» уступила «Миннесоте»
  • 16:59
    • Васильев: У «Монако» глубокие проблемы
  • 16:40
    • Защитник УНИКСа признан MVP регулярного чемпионата Кубка Европы
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МЮ» разгромил «Кардифф», «МанСити» проиграл «Кристал Пэласу»Подробности матчей 18 тура английской Премьер лиги Вчера в 21:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» вернутся на победный путь
  • 3.57
    •
  • 16:31
    • Фарфан после окончания контракта с «Локо» вернется на родину
  • 14:58
    • Кононов: Одна из задач в «Спартаке» — сделать коллектив
  • 14:31
    • Вратарь «Зенита» продолжит играть в Финляндии
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»Подробности матчей 17-го тура испанской Примеры Вчера в 20:350
  • 13:55
    • Анчелотти мог дважды вернуться в «Милан»
  • 13:28
    • «Йокерит» продлил контракты с защитником и вратарем
  • 13:14
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие