Важная часть футбола. Как клубы проводят медосмотры

Это как покупка подержанного авто

«Мне нравится сравнение с покупкой подержанного автомобиля. Можно рискнуть, если вы видите, что все в порядке, или если вы достаточно мудры для того, чтобы потратиться на техосмотр. Когда смотришь на те суммы, которые клубы платят за футболистов, то понимаешь, что клубу действительно выгодно убедиться в хорошем состоянии игроков.

Но так же, как индивидуален каждый футболист, индивидуален и каждый новый медосмотр. Требования клуба, краткая информация от тренера, возраст, позиция, записи в медицинской карте, история травм — все эти переменные будут меняться каждый раз», — отмечает Февр.

Дэйв Февр FourFourTwo

«Нет как таковых стандартов проведения медосмотра — каждый клуб делает это по-своему. Обычно перед трансфером в клуб игрок проходит двухдневное медицинское обследование. При этом, если речь идет о дне закрытия трансферного окна, то время не всегда является той роскошью, которую вы можете себе позволить.

Но в обоих случаях роль физиотерапевта команды, клубного врача, а также фитнес-специалистов заключается в том, чтобы предоставить главному тренеру и руководителям клуба как можно больше информации для того, чтобы они могли совершить заключительный звонок» — говорит Февр.

Зимой все по-другому

«Есть ключевые элементы медосмотра. Это проверка на наличие любых сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно после сердечного приступа Фабриса Муамба клубы стали более пристально проверять любые нарушения в работе сердца. Футболисты в возрасте до 24 лет в идеале должны проходить еженедельные проверки для выявления возможных проблем с сердцем.

Фабрис Муамба перенес инфаркт Daily Mail

Время осуществления трансфера также играет свою роль. В зимнее трансферное окно клубы обычно смотрят на игроков, которые сходу смогут приносить пользу. Редко можно увидеть, как клуб подписывает игрока с травмой. Хотя, например, "Арсенал" в свое время решил сделать так, взяв в аренду Кима Чельстрема.

Если клуб ищет игроков, которые выходили на поле на регулярной основе, то при медосмотре нужно предоставить главному тренеру оценку физического состояния футболиста, того, какая дополнительная работа может потребоваться, чтобы привести его в идеальное состояние. Клуб будет использовать все возможные проверки для этого, изучая все от процента жира в организме до тестирования максимального потребления кислорода. Клубу нужно понимать, на каком физическом уровне находится игрок», — рассказывает Февр.

Зрение, слух и зубы

Специалист отмечает, что медосмотр может включать проверку зрения, слуха и даже зубов:

«Медосмотр некоторых клубов также включает в себя проверку зрения. слуха и зубов. Например, когда я работал в "МЮ", мы сотрудничали с профессором Гэйлом Стивенсоном (специалистом по зрению в ливерпульском университете), рассматривая многие аспекты спорта, физических нагрузок и зрения.

Мы также отправляли игроков на осмотр к дантисту — для того, чтобы попытаться предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть в течение сезона.

В ходе медосмотра оценивается диапазон движений различных частей тела игрока. Это и суставы, и ключевые мышцы. Рассматриваются любые возможные слабые места. Я особенно заинтересован в проверке глаз, так как это ключевая область для проверки подвижности верхней и нижней частей тела, предотвращения травм».

Позиция на поле и аренда влияют на медосмотр

«Позиция игрока на поле также влияет на медосмотр. Вратари, например, пройдут доскональную проверку плечей, локтей, запястей, ладоней и пальцев. Если что-то будет требовать дальнейшего изучения, мы закажем исследование и проведем более тщательную оценку.

Однако медосмотры требуются не только во время трансферов. Например, игроки клубной академии обязаны проходить медобследование, когда переходят в первую команду. Это нужно для того, чтобы оценить их развитие по меркам главной команды. Игроки, которые приходят в аренду, также должны проходить медосмотр.

Футболисты, которые приходят в аренду, иногда затем остаются в клубе. Часто определяющим фактором для них становится та забота, которую проявил клуб. Таким образом, тщательная проверка арендованного игрока не только гарантирует то, что клуб получает полноценного игрока, но также может произвести впечатление на футболиста», — объясняет Февр.

Проваленный медосмотр — не конец карьеры

Февр отмечает, что если игрок не прошел медосмотр в одном клубе, это не значит, что он обязательно не подойдет другому:

«По ряду причин игроки могут провалить медосмотр. Иногда мы смотрим на результаты оценки и думаем: "Мы не уверены, что на данный момент они смогут пройти через сорок с лишним матчей чемпионата, мы не хотим рисковать с ними".

Это не конец истории. Мы по-прежнему будет работать с игроком и его представителями и постараемся помочь им. Но в конечном счете ситуацию определяют потребности клуба, сила состава команды, время, которое нужно игроку для того, чтобы набрать форму или восстановиться после травмы. Если футболист не подошел одному клубу, он может подойти другому».

Тесты для прохождения медосмотра

Тест 1: сердце и здоровье

Клубный медосмотр включает в себя проверку сердца при помощи ЭКГ, эхо-монитора, а также анкеты по истории здоровья сердца. Также сюда могут входить анализы крови и проверка физического состояния. Клубный врач может включить в тесты анализ мочи, чтобы обнаружить белки или кетоны, которые указывают на такие проблемы со здоровьем как диабет.

Хаби Алонсо во время медосмотра FourFourTwo

Тест 2: скелетно-мышечная стабильность

Команда физиотерапевтов подробно изучает возможные слабые места, такие как нижняя область спины (поясница) и тазовая область. Именно оттуда могут возникнуть проблемы с подколенными сухожилиями и приводящими мышцами. Также они могут проверять любые дефекты в мышечных функциях, а также мышечное напряжение при выполнении простых движений во время упражнений — приседаний, прыжков, выпадов

Тест 3: изокинетические проблемы

Фокусируясь на мышцах и движениях (например, на четырехглавых мышцах и подколенных сухожилиях) физиотерапевты могут определить соотношение между двумя мышечными группами в то время, когда они работают вместе, и выявить слабые стороны, которые могут указывать на предрасположенность к травме или получили развитие после травмы. Упражнение на сгибание и разгибание колена входят в число тех, которые используются для проверки движений игрока.

Тест 4: углубленные исследования

В случае возникновение проблем клубные медики обратятся в больницу для проведения МРТ или ультразвукового исследования. Их можно использовать для того, чтобы оценить состояние большинства мышц и суставов в скелете человека.

Тест 5: оценка жировой массы в организме

Клубы могут делать биоимпедансометрию, которая отображает количество жировых отложений, посылая сигнал через тело, чтобы измерить мышечную ткань и количество жира. Как правило, у большинства профессиональных игроков бывает около 10% жировой массы.

Тест 6: эргометрический спринт-тест

Данный тест измеряет скорость игрока на определенном расстоянии. Для полевых игроков, которые выступают в Чемпионшипе, хорошим результатом является меньше трех секунд на двадцатиметровке. 0