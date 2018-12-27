Итоги-2018. Три лучших матча года

Уходящий 2018 год вместил в себя множество интересных и важных матчей, увлекательных и не слишком, зрелищных и навевающих сон. Выбрать из такого многообразия всего три встречи было непросто, но мы постарались.

1. «Реал» — ЦСКА (0:3)

Выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне российские клубы провалили, прочем ЦСКА сделал это с куда большим треском, чем «Локомотив», во что было сложно поверить после неожиданной домашней победы армейцев над «Реалом» (1:0).

Но и как несколько лет назад, еще при Леониде Слуцком, московский клуб споткнулся о крепкую чешскую «Викторию Пльзень» и занял последнее место в группе, пролетев даже мимо весенних выступлений в Лиге Европы.

Тем не менее, громко хлопнуть дверью и подарить болельщикам напоследок неожиданную радость у команды Виктора Гончаренко получилось.

К последнему туру шансы на Лигу Европы у ЦСКА оставались только на бумаге — нужно было не только победить на «Сантьяго Бернабеу», но и дождаться нужного результата в параллельном матче.

Но даже с первой частью задачи было справиться непросто. «Реал» гарантировал себе первое место в группе еще до матча с ЦСКА и на последний тур Сантьяго Солари выпустил второй состав, усиленный несколькими игроками основы.

И, нужно откровенно признать, что на старте первого тайма амбициозные дулеры откровенно переигрывали ЦСКА — молодые Асенсио и Винисиус рвали оборону ЦСКА, и если бы не Игорь Акинфеев, песенка российского клуба была бы спета еще до перерыва.

Но отбившись, ЦСКА перевел дух, а потому неожиданно для всех, и для самого себя — забил. Дважды. За пять минут.

Сначала Чалов на исполнение пальнул в дальний угол, так, что даже длиннорукий Тибо Куртуа не дотянулся. А затем Георгий Щенников забил очередной важнейший гол, удачно сыграв на добивании после удара Фернандеса, отраженного вратарем «Реала».

Если после гола Чалова трибуны «Сантьяго Бернабеу» недоуменно загудели, то на перерыв свою команды мадридские болельщики провожали откровенным свистом.

«Реал» вышел на второй тайм злобно ощетинившимся и укрепленным Бэйлом и Кроосом, так что на какое-то время армейцам вновь пришлось отбиваться.

И когда мадридские трибуны уже поверили в возможность камбэка, Влашич и Сигурдссон организовали третий гол в ворота Куртуа, заставив «Сантьяго Бернабеу» замолчать. Последний раз три гола «Реал» пропускал дома еще в апреле, от «Ювентуса».

А уж если вспомнить, сколько клубов одерживали две победы в группе над «Реалом», то хватит пальцев одной руки: «Аякс» (1995/96), «Бавария» (1999/2000), «Ювентус» (2008/09). И вот теперь — ЦСКА.

Жаль, что чудо оказалось бесполезным, но вспомнить что теперь есть и игрокам и болельщикам.

Россия — Хорватия Архив Livesport.ru

Четвертьфинальная встреча с хорватами вошла в наш топ не потому, что это последний матч россиян на домашнем турнире и даже не потому, что это матч с участием сборной России, а благодаря своей драматургии и сюжету.

Будем откровенны, мало кто рассчитывал на то, что российская команда справится с Испанией в 1\8 финала, хотелось лишь выступить против «Красной фурии» достойно, а проиграть — не разгромно.

Но тренерский штаб сборной России нашел противоядие против грозного соперника, Черчесов выставил пять защитников и россияне на зубах дотащили ничью в матче до серии пенальти, где свою магию показал Игорь Акинфеев, подарив стране ставку.

Перед матчем с хорватами настроения у болельщиков были совсем иными. Уже почти никто не сомневался, что российской команде по силам пройти шашечных — если очень постараться.

Черчесов, подстраиваясь под соперника, вернулся к схеме с четырьмя защитниками и команды выдали куда более яркий и атакующий футбол, чем трудовая тягомотина во встрече с Испанией.

По крайней мере в первом тайме — до перерыва игра у россиян куда больше спорилась, а на исходе получаса Артем Дзюба и Денис Черышев организовали в ворота Хорватии красивый гол после дальнего удара российского «испанца».

Впрочем, долго наслаждаться лидерством не пришлось — и десяти минут не прошло, как Марио Манджукич нашел в штрафной россиян голову Андрея Крамарича.

После перерыва хорваты полностью подмяли игру под себя и россиянам приходилось лишь, как и в матче с Испанией держаться. Благо, родные стены помогали — удар Ивана Перишича с семи метров пришелся в штангу, а ведь Игорь Акинфеев уже ничем не мог помочь партнерам.

А когда игра перешла в экстра-таймы и Домагой Вида все же вывел Хорватию вперед, замкнув подачу с углового, подопечные Станислава Черчесова показали, что их новоприобретенный на этот турнире характер никуда не делся.

На поле вышел не восстановившийся после травмы Алан Дзагоев, который вырезал подачу точно на российского бразильца Марио Фернандеса, а тот вновь закрутил интригу в матче, сравняв счет на последних минутах.

Игорь Акинфеев не исчерпал запасов волшебства полностью — их еще хватило на то, чтобы отразить удар Матео Ковачича. К сожалению, капитана подвела команда — его маленькое чудо пришлось аккурат между ужасной «паненкой» Федора Смолова и промахом мимо ворот Марио Фернандеса, отправившим в полуфинал хорватов.

Примечательно, что весь негатив пришелся на долю провалившего турнир Федора Смолова, в то время как бившего последним бразильца никто не ругал, помня его спасительный гол на 115-й минуте.

Даже несмотря на огорчающий россиян результат, встреча получилась одной из самых лихо закрученных и драматичных на турнире.

Франция — Аргентина Архив Livesport.ru

Французы, обладая мощной, заточенной под атакующий футбол командой, провели групповой турнир ЧМ-2018 в режиме экономии энергии.

Матч с Данией, в котором обе команды катали устраивающие их нули, и вовсе получился одним из самых скучных на турнире — болельщики даже освистывали будущих чемпионов мира.

Но старт в плей-офф получился совершенно иным, потому что и соперник был не чета автралийцам или перуанцам, при всем уважении к последним.

Аргентина с большим трудом пробилась в 1/8 финала, показав себя командой без тренера и без поставленной игры, но с исключительными исполнителями.

Впрочем, наблюдать за кривляниями Диего Марадоны на трибунах или Хорхе Сампаоли на бровке было чаще всего интереснее, чем смотреть на игру Месси и компании.

Тем увлекательнее было преображение аргентинцев в матче с французами, которые хотели провернуть свой излюбленный трюк — быстро заработав и реализовав пенальти, «трехцветные» были готовы удержать минимальное преимущество.

Но «альбиселесте» показали зубы — сначала Анхель Ди Мария шикарным дальним ударом сравнял счет, а в начале второго тайма Месси организовал второй гол — под удар игрока «Барселоны» удачно подставился Меркадо, выведя Аргентину вперед.

И тут французы...озверели. Иначе и не скажешь. Сначала защитник Павар посрамил Ди Марию своим дальним ударом по совершенно сумасшедшей траектории, а затем скоростной Килиан Мбаппе дважды разорвал оборону Аргентины в клочья, оформив дубль.

Аргентинцам почти удался камбэк — сначала Месси и Агуэро организовали на двоих гол, сокративший оставание их команды до минимума, а на последних секундах Лионель промахнулся мимо пустого угла.

«Король умер. Да здравствует король!», — можно было не кривя душой сказать после этого матча. На смену Лионелю Месси и Криштиану Роналду приходят новые звезды и Киллиан Мбаппе — самая яркая из них. 0