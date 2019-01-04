Футбольные пожелания на 2019-й год: от расизма до Венгера

Несмотря на то, чтоссорятся между собой, эти организации должны продолжить работать вместе, чтобы противостоять поляризации. Самые богатые и мощные клубы, которые в наши дни являются развлекательными брендами, создали в некотором смысле «банановую республику», в которой самые влиятельные (а их 0,1%) владеют 70% ресурсов. Чтобы решить эту проблему, потребуются очень умные люди, которые смогут внедрить налог на роскошь, ограничения в составах, по арендам и трансферам. Пора многое менять.

2. Мы понимаем, что чемпионат мира из 48 команд в Катаре — просто ненужный логистический кошмар в стране таких размеров. Либо надо передать часть матчей соседним странам, что крайне маловероятно из-за политических разногласий, либо просто оставить 32 команды и перенести расширение мундиаля до 2026 года.

3. Журналисты, менеджеры и бывшие футболисты должны начать уважать игроков, которые отправляются в сборные для выступления на Кубке Азии в январе. Некоторые вовсе не считают это футболом. Как насчет долбанного уважения? Клубы знают национальность игрока, когда его подписывают. Кроме того, никто не жалуется на азиатский турнир, когда идет борьба за спонсорство и инвестиции из этого региона.

4. Хочется пожелать, чтобы Кубок африканских наций-2019, который впервые состоится летом, прошел без серьезных проблем. Тем не менее, прямо сейчас мы до сих пор не знаем, какая страна будет принимать турнир. Африканские болельщики заслуживают большего.

5. Особняком стоит тема утечки футбольных инсайдов, особенно если документы были украдены или взломаны, а не были переданы журналистам информаторами. Я хочу получить прозрачность в этом плане. Мысль о том, что кто-то может проникнуть на любой сервер и скачать любые данные, вызывает настоящее беспокойство.

6. VAR все еще воспринимается как положительное изменение, но требуется больше понимания в работе этой системы. Простая новинка: пусть после игры или даже во время нее будут публиковаться обсуждения работников VAR и судей во время принятия решений. Чем больше будут понимать люди, тем лучше.

VAR должна стать более открытой fifa.com

7. В ФИФА должны продолжить работу над существенными изменениями в деятельности агентов, в решении конфликтов интересов и над созданием равных условий для всех. У нас давно есть известные агенты, которые имеют слишком большое влияние над клубами и руководят сделками, получая деньги «в конвертах». Этот бизнес привык не давать объяснений общественности при распределении финансов. Так быть не должно.

8. Агентов не стоит при этом демонизировать и пытаться истребить. Людям просто надо дать новые правила, по которым они начнут работать и приносить пользу футболу. Честные агенты способны защищать интересы игроков и формировать открытый рынок, помогая клубам действовать более эффективно на рынке трансферов. Надо просто исключить из этой профессии жуликов и их пособников в клубах.

9. Борьба с расизмом и дискриминацией по половому признаку должна быть продолжена. А еще есть гомофобия и религиозное насилие. В идеале — арбитр должен останавливать игру. Альтернатива — тренер получит право сказать своим игрокам уходить в раздевалку. Этим уже пригрозил Карло Анчелотти, когда защитника «Наполи» Калиду Кулибали оскорбляли в игре с «Интером». Там, где есть расизм, не может быть футбола.

10. Женский чемпионат мира в этом году должен получить должное внимание от журналистов и болельщиков. Пусть это вдохновит молодых девушек и привлечет к игре с их участием новых спонсоров. Тогда еще больше женщин получат шанс попробовать себя в футболе.

11. Жозе Моуринью после отставки из «Манчестер Юнайтед» и других неудач подумать о своей карьере и усвоит уроки. Желаем ему вернуться еще сильнее, чем он был раньше.

Жозе Моуринью Sky Sports

12. Пусть следующий менеджер «Манчестер Юнайтед» (будь это Сульшер или кто-то другой) вернет в клуб чувство веселья и приятного волнения после пяти с половиной лет сплошного негатива. Это даже важнее, чем результаты.

13. В клубах поймут, что не стоит доверять трансферную политику исключительно менеджерам. Пример: Юрген Клопп не хотел подписывать Мохаммеда Салаха, а видел в «Ливерпуле» вместо египтянина Юлиана Брандта.

14. Рахим Стерлинг не заслуживает такого уровня идиотизма и ненависти в свой адрес от болельщиков. Они должны перестать дергать лидера «Манчестер Сити».

15. Пусть эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжится. Эта парочка забила 100 голов в прошлом году, но к этому все привыкли. Мы будем скучать по обоим, когда они уйдут.

16. Не хочется, чтобы Маурисио Почеттино был назван предателем (если уйдет из «Тоттенхэма») или недостаточно амбициозным (если останется). Это взрослый человек, у него есть контракт и семья, эмоции, мечты и планы. Пусть тренер сам разберется со своей карьерой.

17. Желаем Гарету Бэйлу набрать форму и повести «Реал» за собой, либо покинуть Мадрид. Он не является головной болью «Реала», но и оправдать надежды валлийцу пока не удалось. Он провел всего 60% игр «Реала» в Примере после своего перехода. Некоторые журналисты уже получают настоящее удовольствие, подсчитывая количество травм Бэйла.

Гарет Бэйл AS

18. Чтобы все больше людей понимало, что Серхио Рамос и Серхио Бускетс — парни, которых вы ненавидите, потому что они играют против ваших любимых команд. На самом деле именно таких футболистов вы хотели бы видеть в ваших клубах. За последние десять лет они благодаря своему характеру стали не менее важными для «Реала» и «Барселоны», чем Роналду и Месси.

19. Пусть Диего Симеоне продолжает гнуть свою линию. Никто в мире не играет так, как мадридский «Атлетико». Никто из лучших менеджеров так тесно не связан с брендом клуба и своей идеей.

20. Чтобы «Ювентус» не впал в ложное чувство спокойствия и прислушался к словам Аллегри, который повторяет, что команда способна на более. Да, туринцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и вновь лидируют в Серии А. Но в 14 из 25 матчей они либо не победили, либо взяли три очка благодаря единственному голу.

21. Килиан Мбаппе должен продолжать сиять. В прошлом месяце ему исполнилось 20 лет — к тому моменту он забил 63 гола во всех турнирах и стал чемпионом мира. Это намного больше, чем было у Роналду и Месси на аналогичном этапе карьеры. Вероятность того, что Мбаппе станет новой суперзвездой, крайне высока.

Килиан Мбаппе uefa.com

22. «Милан» должен перестать страдать. Болельщики клуба смогут сохранить веру в лучшее и просто ждать. Тем более, нынешние владельцы уже заявили, что на выход из кризиса понадобится стратегия, которая будет реализована за три года. В любом случае, это лучше, чем шарлатаны, которые совсем недавно владели клубом.

23. Арсен Венгер должен получить еще один большой шанс. Не хочется, чтобы молодые болельщики помнили и оценивали француза лишь по его работе в последние годы у руля «Арсенала». 0