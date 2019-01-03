4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед» и потерпел поражение со счетом 0:2. Голы в составе манкунианцев на своей счет записали Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд. Команда с Уле-Гуннаром Сульшером во главе одержала уже четвертую победу подряд.

Сульшер не хочет уходить и доказывает это результатами

«Уле-Гуннар Сульшер знает многое о забитых голах после выхода на замену, но даже он однозначно был приятно удивлен тем, как Ромело Лукаку появился на поле и первым касанием отправил мяч в сетку ворот соперника.

До бельгийского "вмешательства", изменившего ситуацию на поле, Сульшер столкнулся с тактикой сдерживания и острыми контратаками "Ньюкасла", но Маркус Рашфорд вслед за Лукаку принял мяч в штрафной соперника и удвоил преимущество "Юнайтед", фактически гарантировав себе и партнерам четвертую подряд победу после отставки Жозе Моуринью.

Норвежец стал первым менеджером "Манчестер Юнайтед" после сэра Мэтта Басби, которому удалось выиграть четыре первых матча после своего назначения. После игры Сульшер признался, что теперь ему будет сложно покинуть свой пост, если руководство клуба примет такое решение.

Улыбка главного тренера демонстрировала, что он не сомневается в своей отставке после завершения сезона, хотя еще пара таких результатов и планы боссов изменятся», — пишет на страницах The Guardian Луиза Тейлор.

Команда находится в прекрасном настроении

«МЮ» Сульшера прошел очередную проверку на прочность twitter.com/manutd

«Сульшер сумел одержать, пожалуй, самую сложную из своих четырех побед у руля команды. Кроме того, это первая игра, в которой "МЮ" при новом тренерском штабе сохранил ворота на замке. Тем не менее, в защите у манкунианцев хватает проблем, "Ньюкасл" однозначно наиграл на гол. Это надо менять, чтобы справляться с соперниками уровня "Тоттенхэма", столкнуться с которым предстоит совсем скоро.

"Юнайтед" удалось сократить отставание от "Челси", замыкающего топ-4, до шести очков. Гонка за путевкой в Лигу чемпионов продолжается, ведь совсем недавно разрыв составлял целых 11 пунктов. Затем пришел Сульшер и начал менять ситуацию.

"Ньюкасл" одержал всего одну победу в семи играх и команда реально может оказаться в борьбе за выживание. Любопытно, что дома "сороки" действуют особенно слабо.

После финального свистка Сульшер похлопал болельщикам "МЮ", которых собралось более трех тысяч. "Манчестер Юнайтед" все еще далек от идеальной игры, а "Ньюкасл" может вспоминать о всех шансах, которые были упущены. Тем не менее, важен сам импульс, который положительно скажется на мотивации.

Норвежец начал с квартета побед и 14 забитых мячей. Команда играла так, как хотят болельщики и руководство. Получается далеко не все, но это нормально.

Отставка Моуринью привела к впечатляющим результатам, а Маркус Рашфорд раскрылся в роли центрального нападающего — его ждет большое будущее. А еще Сульшер воодушевил Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса — оба находятся в приподнятом настроении и готовы ждать своего шанса. Тренерский штаб должен воспользоваться таким настроем футболистов», — отметил автор The Telegraph Джейсон Берт.

Твердый характер — черта нового «МЮ»

Лукаку потребовалось 38 секунд для гола twitter.com/manutd

«В первом тайме не было той интенсивности и остроты, которые были в первых трех матчах при Сульшере. После перерыва "МЮ" заиграл более энергично, о соперник все равно регулярно создавал проблемы Филу Джонсу и Виктору Линделефу.

Техничный и контратакующий "Ньюкасл" в родных стенах — самый сложный тест для Сульшера и его команды. Первый час матча получился неудачным, но затем норвежский менеджер сделал замены и перевернул игру.

Манкунианцы все-таки нашли способ победить, что является главной чертой того прогресса, который заметен уже в первых матчах после отставки Жозе Моуринью. Теперь команда не надеется на физические возможности Маруана Феллайни, не использует длинных и бесцельных передач и забросов.

Конечно, впереди "Юнайтед" ждут матчи с куда более сильными соперниками, но уже сейчас работу менеджера стоит оценивать положительно. Норвежец заставил своих игроков демонстрировать храбрость и характер, но при этом сохраняя хладнокровие при проведении атак. Все идет по плану», — рассуждает журналист Крис Воукс из Goal.com.

Бенитесу нужна помощь

Рафе Бенитесу нужен форвард Sky Sports

«Рафа Бенитес заявлял, что 2019 год станет успешным для команды, но большинство из 52 тысяч людей на трибунах во время матча с "МЮ" знает, что все будет зависеть от сохранения прописки в Премьер-лиге.

Как и любая другая команда испанского менеджера, "сороки" хорошо организованы и ведут борьбу до последнего. Команда начала новый год с 27 пропущенными голами за 20 игр — показатель, которым не могли похвастаться "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Но более серьезная проблема — нападение, ведь меньше забивает только "Фулхэм".

Бенитес нуждается в усилении, ему нужен форвард, но это вряд ли произойдет. Руководство не спешит выделать дополнительные деньги на трансферы. Тем не менее, будет усиление или нет, "Ньюкасл" все равно обязан твердо стоять на ногах, потому что в АПЛ хватает команд к куда более скудным кадровым потенциалом.

"Сорок" ждут игры против "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", а также битва с "Кардиффом" 19 января, которую можно назвать ключевой. Фанаты "Ньюкасла" заслуживают большего, чем ежегодная борьба за выживание, но серьезные проблемы клуб должен решать в руководстве, а не на поле», — констатировал корреспондент ESPN Роб Доусон. 0