«Арсенал» сумел прийти в себя после разгрома от «Ливерпуля»

1. «Арсенал» сумел отреагировать на разгромное поражение от «Ливерпуля»

Эта победа выглядит очень важной для «Арсенала». Поражение в предыдущем матче от «Ливерпуля» со счетом 1:5 было для команды худшим результатом под руководством Унаи Эмери. Под руководством Арсена Венгера «Арсенал» имел репутацию недостаточно крепкой с психологической точки зрения команды. Большим вопросом было то, как на поражение от «Арсенала» отреагирует команда Унаи Эмери. К счастью для болельщиков «канониров», команда сумела прийти в себя и добиться результата.

Игроки «Арсенала» twitter.com/arsenal

Победу со счетом 4:1 «Арсеналу» обеспечили голы Гранита Джаки, Александра Ляказетта, Аарона Рэмзи и Пьера-Эмерика Обамеянга. Эта победа была очень необходима команде, учитывая недавнее поражение от «Саутгемптона», потерю очков в матче с «Брайтоном» и разгром на «Энфилде». Теперь, когда «Манчестер Юнайтед» преобразился под руководством Уле-Гуннара Сульшера, «Арсенал» скорее защищает свое пятое место, нежели претендует на четвертое.

Правда, так же, как и во время своей предыдущей победы (3:1 над «Бернли») «Арсенал» в игре с командой, которая ведет борьбу за выживание, сперва выглядел неубедительно. Есть ощущение, что Эмери все еще пытается найти наиболее подходящую для команды систему игры. Открытым остается вопрос о будущем Месута Озила, который вновь не играл из-за травмы. Фанаты недовольными возгласами встретили замену Ляказетта — любимца публики. Ну а влияние Рэмзи на результат вызывает вопрос о том, почему ему позволяют уйти из команды.

Рємзи заменил Ляказетта twitter.com/arsenal

В целом этот матч позволяет подвести определенный итог работы Эмери к текущему моменту: сомнительная игра, но положительный результат.

2. Яркий матч Ивоби

Самым ярким игроком «Арсенала» в первом тайме был Алекс Ивоби. Он начал игру в атакующем трио на левом фланге. Периодически Ивоби расстраивает болельщиков «Арсенала» своей нестабильной игрой. Но нужно отметить, что в системе игры Эмери он хорош в умении выбрать позицию на поле. Ивоби умеет стягивать на себя соперников и позволять фланговому защитнику (в данном случае это Сеад Колашинац) подключаться в свободные зоны.

Кроме того, Ивоби в последних матчах проявляет себя в завершающих стадиях атак. Это он отдал голевую передачу на Эйнсли Мэйтленда-Найлза в матче против «Ливерпуля», а также сотворил первый гол «Арсенала» в 2019 году — своей передачей Ивоби нашел Джаку, который и отправил мяч в сетку.

Гол Джаки twitter.com/arsenal

Два следующих шанса «Арсенала» также зародились на левом фланге. Сперва он классно подключил к атаке Колашинаца, который затем обыгрался с Джакой, но прострел не прошел. Затем после навеса Ивоби забивать мог Пьер-Эмерик Обамеянг, но его удару головой точности не хватило.

В перерыве у «канониров» произошли изменения. Эмери сделал уже привычный для себя ход — Лукас Торрейра появился на поле вместо Шкодрана Мустафи, и команда перешла с 3-4-3 на 4-3-3. Через десять минут после начала тайма «Арсенал» провел атаку, которую начал Ивоби, в которой поучаствовали Колашинац и Обамеянг, а завершил ее Ляказетт.

Яркая игра Ивоби добавляет движения атаке «Арсенала». На данный момент он застолбил за собой место в составе.

3. «Фулхэм» упустил возможность

Вряд ли кто-то ожидал победы от «Фулхэма» на «Эмирейтс», особенно учитывая то, что ни «дачникам», ни Клаудио Раньери не удавалось обыгрывать «Арсенал» в гостях. Но после впечатляющего начала матча они будут сожалеть об упущенной возможности прервать свою серию без побед.

«Фулхэм» на протяжении всей игры выглядел нервно в обороне — Тим Рим не успевал за скоростями Обамеянга и Калума Чемберса. Но в нападении команде удавалось создавать сопернику проблемы. Александар Митрович усложнял жизнь Сократису Папастатопулосу в верховых единоборствах, а капитан команды Том Кэрни регулярно подключался к атакам из глубины поля.

Именно после паса Кэрни «Фулхэм» создал свой лучший момент, но Райан Сессеньон не попал в створ. Сессеньон и после этого активно участвовал в многообещающих контратаках. «Фулхэм» также моментами пытался прессинговать «Арсенал», когда «канониры» владели мячом, и вынуждал соперников ошибаться. Так, Косельни сделал пас прямо на Андре Шюррле, а Джака постоянно делает как минимум один необъяснимый пас за игру.

Абубакар Камара twitter.com/fulhamfc

За двадцать минут до конца игры «Фулхэм» совершил попытку камбэка. Абубакар Камара вышел на замену и расположился на правом фланге, а Сессеньон переместился налево. Это привело к тому, что «Фулхэм» сумел забить гол. Сессеньон с левого фланга отдал пас во вратарскую на Камара, который отправил мяч в сетку. Это был необходимый гол для игрока, который в предыдущем матче не реализовал пенальти.

В итоге больше «Фулхэм» воротам соперника не угрожал. У Раньери должны были остаться ощущения, что его команда могла добиться лучшего результата в первом тайме. 0