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    Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии

    Вспоминаем лучшие английские битвы в «боксинг-дэй»

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    Four Four Two составляет список самых безумных матчей, которые были сыграны в чемпионате Англии в праздничные дни.
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    «Арсенал» — «Ньюкасл» — 7:3, декабрь 2012 года

    Часто повторяющееся клише о необычайно высокой результативности на Рождество заключается в том, что защитники все еще наполовину спят после того, как чрезмерно развлекались в предыдущие дни.

    К перерыву «Арсенал» и «Ньюкасл» забили лишь по разу, но во втором тайме, честно сказать, сошли с ума. Еще дважды «канониры» выходили вперед, но «сороки» сравнивали счет. В конце концов «Арсенал» забил четыре гола за последние 17 минут матча. Уолкотт оформил хет-трик, а также записал на свой счет два ассиста.

    «Арсенал» — «Ньюкасл» — 7:3

    «Тоттенхэм» — «Рединг» — 6:4, декабрь 2007 года

    К сожалению для «Рединга», который доминировал на протяжении большей части этого матча, их нападающий Дэйв Китсон на протяжении первого часа игры провально завершал атаки.

    В то же время у «шпор» был Димитар Бербатов. Болгарин провел один из лучших матчей в карьере, забив четыре гола.

    «Тоттенхэм» после этой победы обошел «Рединг» и вышел на двенадцатое место в таблице. В итоге же лондонцы финишировали в чемпионате одиннадцатыми. В то же время «Рединг» вылетел из АПЛ, причем из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    «Тоттенхэм» — «Рединг» — 6:4

    «Челси» — «Астон Вилла» — 4:4, декабрь 2007 года

    Настоящее праздничное украшение. В этом матче было все — от величественного до смешного. Восемь голов, три красные корточки, кошмарная ошибка Петера Чеха, и, это можно лишь назвать рождественским чудом (по крайней мере, на «Стэмфорд Бридж»), дубль Андрея Шевченко. Второй мяч украинца был особенно красивым.

    Что бы вы ни говорили про Авраама Гранта (а фанаты «Челси» не упускают возможность промолчать о нем), но под руководством Жозе Моуринью «Челси» редко дарил такие непредсказуемые развлечения. По общему признанию, под руководством португальца «синие» выиграли бы тот матч. Но это было очень весело.

    «Челси» — «Астон Вилла» — 4:4

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    • «Челси» — «Саутгемптон» — 2:4, январь 2002 года

    «Челси» под руководством Клаудио Раньери нестабильно выступал в первой половине сезона. Однако команда не выбыла из чемпионской гонки, лишь на пять очков отставая от лидирующего «Арсенала». В то же время «Саутгемптон» Гордона Стракана находился за пределами зоны вылета лишь благодаря разнице мячей.

    К перерыву «Челси» вел со счетом 2:1, но во втором тайме гости отправили в ворота лондонцев три безответных мяча, в том числе классный гол провел Джеймс Битти.

    Игроки «Саутгемптона»
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    Это было предупреждением для лондонцев, которые в итоге финишировали лишь шестыми. «Саутгемптон» в то же время поднялся на довольно высокое одиннадцатое место.

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    • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 7:1, декабрь 1996 года

    Показав лишь несколько признаков пост-праздничной ржавчины, «Ньюкасл» продемонстрировал завораживающий атакующий футбол и снес со своего пути печальный «Тоттенхэм». «Сороки» выглядели типичной командой Кевина Кигана. Голы высшего качества от Алана Ширера, Леса Фердинанда, Роба Ли и даже Филиппа Альберта сделали их соперников несчастными. Утешительный гол в одной из редких атак провел Джон Бересфорд.

    Чуть больше недели спустя Киган шокировал всех своим решением уволиться с поста главного тренера команды, положив конец приятному периоду в истории клуба, в котором, правда, не нашлось места титулам.

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 7:1

    «Олдхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 3:6, декабрь 1991 года

    «Олдхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:5, декабрь 1993 года

    Портить кому-то Рождество — это плохо. Делать это дважды за три сезона, особенно на выезде — вот это действительно то, чего вообще не стоит делать.

    В 1991 году «Манчестер Юнайтед», который вел в чемпионской гонке (и в итоге проиграл «Лидсу») растоптал бедный «Олхэм» всего за несколько молниеносных атак с участием Андрея Канчельскиса и Райана Гиггза. Еще одним запоминающимся моментом было то, как Денис Ирвин забил в ворота своего бывшего клуба и был весьма этому рад.

    «Олдхэм» — «МЮ» — 3:6

    Через два года «МЮ» был действующим чемпионом АПЛ и стремился к победе над «Олдхэмом», чтобы увеличить отрыв от преследователей до 14 очков. Задача была выполнена с легкостью. «Олдхэм» вновь не выстоял в битве с талантами Канчельскиса и Гиггза. Но на этот раз им пришлось сражаться еще и против Эрика Кантона.

    «Олдхэм» — «МЮ» — 2:5

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич», декабрь 1978 года

    Этот матч включен в этот список по двум причинам. Во-первых, чтобы успокоить фанатов «Олдхма», которые могли почувствовать себя жертвами, и, во-вторых, это один из лучших матчей, которые когда-либо были сыграны в высшем английском дивизионе.

    «Вест Бром» Рона Аткинсона обыграл «МЮ» сразу после досадного поражения от «Ливерпуля». Несмотря на то, что манкунианцы вышли вперед после удара Брайана Гринхоффа, это был вечер атакующих игроков «Вест Брома». Лори Каннингэм с легкостью проходил защитников (просто посмотрите на Стюарта Хьюстона, краснолицого и пыхтящего, пытающегося преследовать слишком быстрого соперника). Впечатляющими были и голы от Лена Кантелло и Сирилла Реджиса.

    «МЮ» — «Вест Бром» — 3:5

    Это был выдающийся матч для «Вест Брома», который в том сезоне в итоге занял третье место.

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    • «Тоттенхэм» — «Челси» — 5:2, декабрь 1961 года

    В последнее время «шпоры» слабо играли против «Челси» (особенно на «Стэмфорд Бридж», где в 2018 году они выиграли впервые с 1990-го). Но когда-то все было совсем по-другому.

    «Шпоры» были действующими чемпионами Англии, и через четыре дня после выездной победы над «Челси» со счетом 2:0 вновь встретились с «синими» на «Уайт Харт Лейн». На этот раз победа была более выразительной — хет-трик Клиффа Джонса уничтожил «Челси», который затем понизился в классе.

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    • Почти все матчи в декабре 1963 года

    Список лучших рождественских матчей не будет полным без упоминания о «боксинг-дэй» 1963 года. В десяти матчах элитного дивизиона тогда было забиты невероятные 66 голов. «Фулхэм» обыграл «Ипсвич» (чемпиона-1962!) со счетом 10:1. «Вест Хэм» дома был избит лидером чемпионата «Блекбэрном» со счетом 2:8. Претендент на титул «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» — 6:0. «Тоттенхэм» и «Вест Бром» сыграли вничью — 4:1.

    А теперь представьте, что вы фанат «Лестера» или «Эвертона», которые рутинно выиграли на своем поле со счетом 2:0. 0

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