Проблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец Эмери

У «Сити» и «Ливерпуля» разные приоритеты

Игроки «Пэлас» сотворили сенсацию twitter.com/cpfc

Не уверен, что Рой Ходжсон придумал что-то новое в игре «Пэлас» против «Ман Сити». Поражение вторых лишь напомнило нам о том, что есть универсальный план, который следует использовать против Пепа Гвардолы. Если у «Сити» что-то не получается, то можно добиться успеха.

Надо просто очень плотно и глубоко обороняться, надеясь на спринтерские качества игроков в контратаке. В итоге «Кристал Пэлас» удалось забить три гола.

В этом рассказе нет ничего смешного. Игроки «Пэлас» нанесли пять ударов, из которых три оказались результативными. «Горожане» пробивали 19 раз, но подавляющее большинство попыток были ужасными. Соперник позволял бить с дальней дистанции, либо на пути мяча оказывались тела защитников.

Есть ли у «Сити» повод для беспокойства? Очевидно, что команда осталась без Давида Сильвы и Кевина Де Брейне (который вышел и забил) и Фернандиньо. А это — первая тройка команды в полузащите. Нет полноценной замены для Ферны, а Джон Стоунз на самом деле является центральным защитником, который затыкал «дыру». «Сити» не хватило фантазии, чтобы взломать защиту соперника.

Разрыв между манчестерским грандом и лидирующим «Ливерпулем» составляет четыре очка, но у букмекеров по-прежнему фаворитом считается «Сити». Причина — более глубокий и способный состав в сочетании с тем, что «Ливерпуль» не так легко добывает свои победы.

Сложилось впечатление, что два фактора повлияют на исход чемпионской гонки. Первый — результат матча «Ливерпуля» на «Этихаде» 3 января. Второй — Лига чемпионов, где «красных» ждет «Бавария», а «Сити» будет выполнять не настолько сложную задачу против «Шальке». Никто подобного не принает, но очень бросается в глаза, что «Сити» отдает предпочтение Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» сделает выбор в пользу АПЛ, если того потребует ситуация. Кто первым покинет еврокубок — у того будет больше шансов на внутренней арене.

Клубный чемпионат мира — моральная передышка для Мадрида

Клубный чемпионат мира полон недостатков по многим причинам, но реакция игроков «Реала» на победу в нем говорит о том, насколько им это понравилось. Да, это лишь короткий отдых от взлетов и падений в Примере, но даже такой минимальный позитив может помочь команде.

Второй финалист турнира «Аль-Айн» находится на несколько уровней ниже «Реала», что подтвердили голы Луки Модрича, Маркоса Льоренте и Серхио Рамоса.

Кстати, Льоренте просто великолепно заменил Каземиро, получившего травму. Это весьма позитивный момент для команды и ее болельщиков, но хорошего в делах «Реала» в целом пока мало.

«Манчестер Юнайтед» и разрыв «Кардиффа»

Уле-Гуннар Сульшер twitter.com/manutd

Все любят, когда ситуация выглядит просто и понятно. Это именно такой случай. «МЮ» разбил «Кардифф» со счетом 5:1. Причини — команда снялась с «ручного тормоза» после увольнения Жозе Моуринью.

Болельщики ожидают, что следующие матчи с «Хаддерсфилдом», «Борнмутом» и «Ньюкаслом» тоже завершатся победами «Юнайтед». Все к этому идет.

Уле-Гуннар Сульшер подарил фанатм ощущение, что времена Фергюсона могут вернуться. Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и Джесси Лингард действовали очень эффективно в атаке, Пол Погба вернулся в основу, а Андер Эррера неистово разрушал в центре поля.

Настоящая проверка для нового «МЮ» состоится позже, но эффект назначения Сульшера уже сработал.

«Бавария» измучена, но победа — в кармане

Мюнхенский клуб с нетерпением ждал зимний перерыв. Команда настолько пострадала от травм, что Нико Ковач смог собрать всего пять игроков на скамейке запасных против «Айнтрахта» (3:0), из которых двое — представители молодежной команды.

Тренер был вынужден провести тактическую перестановку из-за нехватки кадров. Киммих оказался в полузащите, а Мюллер стал вингером, тогда как 35-летний Рибери повел партнеров за собой, оформив дубль.

У «Баварии» все еще хватает проблем, но отставание от Дортмунда составляет всего шесть очков и есть целый месяц впереди, чтобы вернуть игроков из лазарета и поработать над ошибками.

Ода минимализму от «Ювентуса»

Марио Манджукич Sky Sports

Шествие «Юве» к титулу в Серии А продолжилось победой над «Ромой»(1:0).

Марио Манджукич забил единственный мяч головой после подачи с фланга. Хорват делает так каждый раз, опережая защитников в борьбе за мяч. Так было против «Интера», «Милана» и «Наполи».

«Ювентус» вообще действовал в типичной для себя манере — контролировал темп, не стремился увеличивать счет и не разбазаривал энергию. Для команды этот сезон — марафон, но никак не спринт.

Что касается «Ромы», то команда попала в яму и провела на фоне кризиса свой не самый худший матч.

Месси и Дембеле ведут «Барсу» к победе

Усман Дембеле AS

Нет, «Барселона» не совсем там, где команде хотелось бы находиться. В прошлом сезоне на этом же этапе у нее было на восемь очков больше, чем сейчас. Но у каталонцев все еще есть Лионель Месси — аргентинец чертовски хорош и все идет к четвертому подряд титулу в Примере.

Месси приложил руку к обоим голам против «Сельты» (2:0), но еще одна хорошая новость — надежная игра команды в защите. Кроме того, Усман Дембеле набрал такую форму, то Эрнесто Вальверде может не найти место в основе для Филиппе Коутиньо.

Мбаппе — парижский волшебник

Килиан Мбаппе twitter.com/psg_inside

Протесты «желтых жилетов» во Франции привели к переносам матчей, в результате чего ПСЖ не играл в Лиге 1 две с половиной недели до встречи с «Нантом» (1:0).

Парижанам пришлось очень тяжело, Неймар отправился в Бразилию, но без него делат разницу взялся Килиан Мбаппе.

Молодой нападающий на прошлой неделе отметил 20-летие, но на его счету уже 16 голов во всех турнирах. Невероятная форма позволит Килиану уже к февралю преодолеть отметку прошлого сезона — 21 результативный удар.

«Интер» жалеет о трансфере Наингголана

Раджа Наингголан Football Italia

«Интер» сыграл вничью с «Кьево» (1:1), что не является трагедией, учитывая, что «Милан» и «Рома» тоже потеряли очки.

Важным событием стало отстранение Раджи Наингголана. Пьянство, курение и вечеринки сделали полузащитника культовой фигурой, но его уровень мастерства всегда перекрывал для клубов любые недостатки. Не так важно, чем он занимается вне поля, пока способен делать разницу в каждом матче.

«Интер» пошел по этому пути и выложил за бельгийца 30 миллионов долларов «Роме», а также передал права на Давиде Сантона и иколо Дзаньоло. Последний уже сейчас стоит дороже Наингголана, поэтому сделку можно назвать провальной для миланцев.

Тратить так много на 30-летнего парня и давать ему контракт на четыре года — полное безумие.

Эмери и «Арсеналу» тяжело, но они справляются

Мы не увидим настоящий 'Арсенал' до тех пор, пока Унаи Эмери не получит в распоряжение всех центральных защитников, которые оказались в лазарете. До тех пор кому-то приходится играть не на своей позиции. Что остается Эмери? Пытаться добыть победы любой ценой и ждать.

В минувшем поединке с «Бернли» (3:1) мы увидели, как впервые за шесть недель Месут Озил вышел в старте, действуя в связке с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Сеад Колашинац и Энзли Мейтленд-Найлз постоянно поддерживали атаку на флангах. Это один из многих тактических вариант от Эмери, который сработал.

«Милан» надо воспринимать в контекcте недавнего прошлого

Домашнее поражение «Милана» от «Фиорентины» — довольно тяжелый удар. Гонсало Игуаин не забивает, а болельщики ждут отставки Рино Гаттузо.

Тем не менее, не стоит забывать, насколько плохо было в прошло сезоне. Мало того, что владелец клуба не выполнил кредитные обязательства, так был еще и генеральный директор Марко Фассоне, который нанял сыщиков, чтобы шпионить за сотрудниками клуба и журналистами.

Тот факт, что Фассоне и каких-то шарлатанов-владельцев, облепивших клуб, больше нет — уже серьезный шаг вперед. 0