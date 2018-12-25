ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Проблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец Эмери

    Некоторые европейские чемпионаты уже ушли на зимний перерыв, но в Англии борьба продолжается

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Ливерпуль Кристал Пэлас Кардифф Сити Футбол Германии Бундеслига Бавария Боруссия Д Футбол Испании Примера Барселона Реал Мадрид Футбол Италии Серия A Ювентус Интер Милан Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериПроблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец Эмери Адриен РабьоТрансферный дайджест. 18-24 декабря Новая арена «Тоттенхэма»Переезд «Тоттенхэма» на новый стадион. Шесть главных вопросов
  • 16:24
    • Шишкин может покинуть «Краснодар»
  • 16:10
    • Оглашен состав сборной России на хоккейный МЧМ-2019
  • 15:59
    • «Амур» прервал серию побед «Витязя»
  • 15:46
    • «Урал» подписал игрока БАТЭ
  • 11:23
    • Дзюба назван лучшим футболистом России 2018 года
  • 11:05
    • Шипулин объявил о завершении карьеры
  • 10:03
    • СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у болельщиков ЦСКА
    Все новости спорта
    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Автор ESPN Габриэле Маркотти рассуждает о текущих делах и событиях в жизни топ-клубов по всей Европе.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    У «Сити» и «Ливерпуля» разные приоритеты

    Игроки «Пэлас» сотворили сенсацию
    twitter.com/cpfc

    Не уверен, что Рой Ходжсон придумал что-то новое в игре «Пэлас» против «Ман Сити». Поражение вторых лишь напомнило нам о том, что есть универсальный план, который следует использовать против Пепа Гвардолы. Если у «Сити» что-то не получается, то можно добиться успеха.

    Надо просто очень плотно и глубоко обороняться, надеясь на спринтерские качества игроков в контратаке. В итоге «Кристал Пэлас» удалось забить три гола.

    В этом рассказе нет ничего смешного. Игроки «Пэлас» нанесли пять ударов, из которых три оказались результативными. «Горожане» пробивали 19 раз, но подавляющее большинство попыток были ужасными. Соперник позволял бить с дальней дистанции, либо на пути мяча оказывались тела защитников.

    Есть ли у «Сити» повод для беспокойства? Очевидно, что команда осталась без Давида Сильвы и Кевина Де Брейне (который вышел и забил) и Фернандиньо. А это — первая тройка команды в полузащите. Нет полноценной замены для Ферны, а Джон Стоунз на самом деле является центральным защитником, который затыкал «дыру». «Сити» не хватило фантазии, чтобы взломать защиту соперника.

  • Переезд «Тоттенхэма» на новый стадион. Шесть главных вопросов
  • «Шпоры» продолжают играть на «Уэмбли», но идет подготовка к переезду команды на новую арену
  • Вчера

    • Разрыв между манчестерским грандом и лидирующим «Ливерпулем» составляет четыре очка, но у букмекеров по-прежнему фаворитом считается «Сити». Причина — более глубокий и способный состав в сочетании с тем, что «Ливерпуль» не так легко добывает свои победы.

    Сложилось впечатление, что два фактора повлияют на исход чемпионской гонки. Первый — результат матча «Ливерпуля» на «Этихаде» 3 января. Второй — Лига чемпионов, где «красных» ждет «Бавария», а «Сити» будет выполнять не настолько сложную задачу против «Шальке». Никто подобного не принает, но очень бросается в глаза, что «Сити» отдает предпочтение Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» сделает выбор в пользу АПЛ, если того потребует ситуация. Кто первым покинет еврокубок — у того будет больше шансов на внутренней арене.

    Клубный чемпионат мира — моральная передышка для Мадрида

    Клубный чемпионат мира полон недостатков по многим причинам, но реакция игроков «Реала» на победу в нем говорит о том, насколько им это понравилось. Да, это лишь короткий отдых от взлетов и падений в Примере, но даже такой минимальный позитив может помочь команде.

  • «Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • Второй финалист турнира «Аль-Айн» находится на несколько уровней ниже «Реала», что подтвердили голы Луки Модрича, Маркоса Льоренте и Серхио Рамоса.

    Кстати, Льоренте просто великолепно заменил Каземиро, получившего травму. Это весьма позитивный момент для команды и ее болельщиков, но хорошего в делах «Реала» в целом пока мало.

    «Манчестер Юнайтед» и разрыв «Кардиффа»

    Уле-Гуннар Сульшер
    twitter.com/manutd

    Все любят, когда ситуация выглядит просто и понятно. Это именно такой случай. «МЮ» разбил «Кардифф» со счетом 5:1. Причини — команда снялась с «ручного тормоза» после увольнения Жозе Моуринью.

    Болельщики ожидают, что следующие матчи с «Хаддерсфилдом», «Борнмутом» и «Ньюкаслом» тоже завершатся победами «Юнайтед». Все к этому идет.

    Уле-Гуннар Сульшер подарил фанатм ощущение, что времена Фергюсона могут вернуться. Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и Джесси Лингард действовали очень эффективно в атаке, Пол Погба вернулся в основу, а Андер Эррера неистово разрушал в центре поля.

    Настоящая проверка для нового «МЮ» состоится позже, но эффект назначения Сульшера уже сработал.

    «Бавария» измучена, но победа — в кармане

    Мюнхенский клуб с нетерпением ждал зимний перерыв. Команда настолько пострадала от травм, что Нико Ковач смог собрать всего пять игроков на скамейке запасных против «Айнтрахта» (3:0), из которых двое — представители молодежной команды.

    Тренер был вынужден провести тактическую перестановку из-за нехватки кадров. Киммих оказался в полузащите, а Мюллер стал вингером, тогда как 35-летний Рибери повел партнеров за собой, оформив дубль.

    У «Баварии» все еще хватает проблем, но отставание от Дортмунда составляет всего шесть очков и есть целый месяц впереди, чтобы вернуть игроков из лазарета и поработать над ошибками.

    Ода минимализму от «Ювентуса»

    Марио Манджукич
    Sky Sports

    Шествие «Юве» к титулу в Серии А продолжилось победой над «Ромой»(1:0).

    Марио Манджукич забил единственный мяч головой после подачи с фланга. Хорват делает так каждый раз, опережая защитников в борьбе за мяч. Так было против «Интера», «Милана» и «Наполи».

  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
  • «Горожане» показали, что у команды хватает слабых мест, которые могут привести к неудаче в борьбе за титул с «Ливерпулем»
  • 23/12/2018

    • «Ювентус» вообще действовал в типичной для себя манере — контролировал темп, не стремился увеличивать счет и не разбазаривал энергию. Для команды этот сезон — марафон, но никак не спринт.

    Что касается «Ромы», то команда попала в яму и провела на фоне кризиса свой не самый худший матч.

    Месси и Дембеле ведут «Барсу» к победе

    Усман Дембеле
    AS

    Нет, «Барселона» не совсем там, где команде хотелось бы находиться. В прошлом сезоне на этом же этапе у нее было на восемь очков больше, чем сейчас. Но у каталонцев все еще есть Лионель Месси — аргентинец чертовски хорош и все идет к четвертому подряд титулу в Примере.

    Месси приложил руку к обоим голам против «Сельты» (2:0), но еще одна хорошая новость — надежная игра команды в защите. Кроме того, Усман Дембеле набрал такую форму, то Эрнесто Вальверде может не найти место в основе для Филиппе Коутиньо.

    Мбаппе — парижский волшебник

    Килиан Мбаппе
    twitter.com/psg_inside

    Протесты «желтых жилетов» во Франции привели к переносам матчей, в результате чего ПСЖ не играл в Лиге 1 две с половиной недели до встречи с «Нантом» (1:0).

    Парижанам пришлось очень тяжело, Неймар отправился в Бразилию, но без него делат разницу взялся Килиан Мбаппе.

    Молодой нападающий на прошлой неделе отметил 20-летие, но на его счету уже 16 голов во всех турнирах. Невероятная форма позволит Килиану уже к февралю преодолеть отметку прошлого сезона — 21 результативный удар.

    «Интер» жалеет о трансфере Наингголана

    Раджа Наингголан
    Football Italia

    «Интер» сыграл вничью с «Кьево» (1:1), что не является трагедией, учитывая, что «Милан» и «Рома» тоже потеряли очки.

    Важным событием стало отстранение Раджи Наингголана. Пьянство, курение и вечеринки сделали полузащитника культовой фигурой, но его уровень мастерства всегда перекрывал для клубов любые недостатки. Не так важно, чем он занимается вне поля, пока способен делать разницу в каждом матче.

    «Интер» пошел по этому пути и выложил за бельгийца 30 миллионов долларов «Роме», а также передал права на Давиде Сантона и иколо Дзаньоло. Последний уже сейчас стоит дороже Наингголана, поэтому сделку можно назвать провальной для миланцев.

    Тратить так много на 30-летнего парня и давать ему контракт на четыре года — полное безумие.

    Эмери и «Арсеналу» тяжело, но они справляются

    Мы не увидим настоящий 'Арсенал' до тех пор, пока Унаи Эмери не получит в распоряжение всех центральных защитников, которые оказались в лазарете. До тех пор кому-то приходится играть не на своей позиции. Что остается Эмери? Пытаться добыть победы любой ценой и ждать.

  • Система Сарри дает сбой в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Лестер»
  • 23/12/2018

    • В минувшем поединке с «Бернли» (3:1) мы увидели, как впервые за шесть недель Месут Озил вышел в старте, действуя в связке с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Сеад Колашинац и Энзли Мейтленд-Найлз постоянно поддерживали атаку на флангах. Это один из многих тактических вариант от Эмери, который сработал.

    «Милан» надо воспринимать в контекcте недавнего прошлого

    Домашнее поражение «Милана» от «Фиорентины» — довольно тяжелый удар. Гонсало Игуаин не забивает, а болельщики ждут отставки Рино Гаттузо.

    Тем не менее, не стоит забывать, насколько плохо было в прошло сезоне. Мало того, что владелец клуба не выполнил кредитные обязательства, так был еще и генеральный директор Марко Фассоне, который нанял сыщиков, чтобы шпионить за сотрудниками клуба и журналистами.

    Тот факт, что Фассоне и каких-то шарлатанов-владельцев, облепивших клуб, больше нет — уже серьезный шаг вперед. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 декабря
  • 00:46
    •
  • Прогноз
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»
  • 2.23
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
    • 20:52 19/12/2018     Жозе Моуринью
  • Отставка Моуринью. Победители и проигравшие
    • 02:06 19/12/2018     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
    • 11:51 23/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» на два очка приблизился к «Сити» Футбол «Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» Вчера в 17:120
  • 08:32
    • 600-й гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в 2018 году
  • 08:15
    • «Спартак» отравится на сбор без ряда игроков
  • 08:00
    • Экс-футболист «Спартака» наказан штрафом за вождение в нетрезвом виде
    «Торонто» — «Детройт» Хоккей НХЛ. Дубли Терявяйнена и Ахо, передача Ковальчука, 8 штрафных минут РадуловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли СКА серию поражений?
  • 3.95
    •
  • 16:28
    • «Атлетико» не продаст Эрнандеса раньше лета
  • 15:35
    • Кике Санчес Флорес возглавил «Шанхай Шэньхуа»
  • 12:12
    • «Лилль» хочет выручить 80 миллионов евро за своего форварда
    Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная Прочие Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧРСМИ подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию Вчера в 01:570
  • 11:54
    • «Барселона» откажется от трансфера де Лигта
  • 11:37
    • Наингголан может зимой покинуть «Интер»
  • 10:53
    • Халк планирует вернуться в Бразилию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие