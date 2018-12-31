«МЮ» свирепствует, Сульшер творит чудеса

Сульшер делает все, чтобы избавиться от статуса «исполняющий обязанности»

До игры с «Борнмутом» только сэр Мэтт Басби и Жозе Моуринью выиграли свои первые три матча в АПЛ у руля «Манчестер Юнайтед». Сульшер теперь пополнил этот эксклюзивный клую.

Пока рано говорить о реальных перспективах норвежца, ведь он провел с командой всего две недели. Тем не менее, с каждым шагом становиться понятнее, почему специалист может получить шанс остаться на посту после окончания сезона.

Руководство «МЮ» четко заявило, что будет искать менеджера независимо от того, что происходит на поле. Но и Сульшер хочет получить этот шанс и уже показал, почему является серьезным претендентом на вакансию.

Впереди «Юнайтед» ждут выезд к «Тоттенхэму», домашняя игра с «Ливерпулем», а также игры с ПСЖ в Лиге чемпионов. Это самая подходящая проверка тренерских возможностей Сульшера. По матчам с «Борнмутом» и командами такого уровня судить не стоит.

У «МЮ» теперь 12 голов в трех последних матчах. Сульшер моментально отказался от тактики Моуринью. Команда уже сейчас отстает от «Арсенала» всего на три очка. Таким образом, финиш в четверке вполне реален.

«Борнмут» даже сумел забить, а Эрик Байи был удален на 79-й минуте, но «медовый месяц» Сульшера все равно не был под угрозой.

Ренессанс Погба

Поль Погба twitter.com/manutd

Это звучит несколько примитивно, но тактика Сульшера заключается в том, чтобы Поль Погба всегда находился близко к атакующей линии команды и мог угрожать воротам соперника. В таком случае из француза можно выжать максимум.

Итог — в двух матчах подряд Погба оформил по дублю. Под руководством Моуринью ему удалось лишь однажды забить дважды за матч. Против «Борнмута» Поль понимал, что ему разрешено идти вперед и врываться в штрафную соперника.

При прошлом тренере атакующие действия Погба зачастую ограничивались длинными передачами на партнеров из глубины или игра за пределами штрафной соперника. Сейчас он может делать это аналогично, но у него также есть возможность совершать проходы и создавать голевые моменты для самого себя.

Сейчас Погба в случае потери мяча стремительно отходит назад, но в первую очередь все равно остается атакующим полузащитником. Атака — его первая функция, а защита — вторая. При Моуринью эти приоритеты отличались кардинальным образом.

В конце игры француз совершил идеальную передачу на Ромелу Лукаку, который сумел забить. Поль был близок к хет-трику, но мяч отскочил от штанги после сэйва Асмира Беговича. Ренессанс француза продолжается.

«Борнмут» играл фантастически

«МЮ» забил уже на пятой минуте twitter.com/manutd

В домашнем поединке, который состоялся еще в ноябре, «Борнмут» играл против «МЮ» великолепно и не заслуживал гола в добавленное время от Рашфорда.

С тех пор многое изменилось, а команда прибыла на «Олд Траффорд», выиграв всего две из последних девяти игр. Поражение от «Юнайтед» стало для «вишен» восьмым в десяти играх, а также пятым подряд в АПЛ.

Главный тренер Эдди Хау должен быть обеспокоен тем, как много его подопечные пропускают голов. Они провели на ноль лишь один из последних 12 матчей. Это было еще 27 октября. За 20 поединков нынешнего сезона «Борнмут» пропустил 37 голов — слишком много для команды, претендующей на место в топ-10.

Фактически все надежды на положительный исход рухнули после того, как уже на пятой минуте забил Погба. 0