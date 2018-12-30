Драматичный крах «Тоттенхэма»

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл на своем поле со счетом 1:3 «Вулверхэмптону». Приводим самые интересные мнения медиа по этому поединку.

«Тоттенхэм» не справляется с темпом «Ливерпуля»

«Это был в некотором роде драматичный крах, который заставит "Тоттенхэм" задуматься, есть ли у них глубина состава и менталитет убийцы для борьбы за титул до конца чемпионата. Коллектив Маурисио Почеттино выбрал неудачный момент для того, чтобы опуститься на землю после недавней голевой феерии, и его неудача недопущении камбэка со стороны "Вулверхэмптона" лишила уверенности в его способности выдержать темп "Ливерпуля" наверху турнирной таблицы. "Шпорам" не удалось подавить в себе разочарование от неудачи в концовке поединка, которую они потерпели от бесстрашной команды Нуну Эспириту Санту», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стайнберг.

«Они были готовы продлить свою победную серию после раннего гола Харри Кейна, но их безвольная реакция оставила желать лучшего, когда "Волки" отыгрались после перерыва, побудив менеджера хозяев обвинить своих подопечных в том, что игра была кончена, когда они еще вели 1:0. К сожалению для лондонцев, гости оказались гораздо более стойкими противниками, чем "Борнмут" и "Эвертон", пропустив первыми.

Они проявили впечатляющую интенсивность и выдумку по мере продолжения поединка, благодаря чему угрожали чужим воротам еще задолго до 15-минутной суматохи, когда голами отличились Вилли Боли, Рауль Хименес и Элдер Кошта — это не был достигнутый внезапно успех — "Вулвз", которые поднялись на седьмое место, заслуженно победили».

«Вулверхэмптон» побил «Тоттенхэм» его же оружием

«Ни одна команда не причинила столько неприятностей топ-6 АПЛ, как "Вулверхэмптон", и ни одно другое выступление "грозы авторитетов" не подчеркивает его достоинства так ярко и зрелищно, как это. Дружина Нуну нанесла визит на "Уэмбли" сделала щелчок по носу "Тоттенхэму" как раз в тот момент, когда последний только-только проявил себя в роли претендента на чемпионство. Серия из легких, захватывающих побед неожиданно завершилась в северной части Лондона, где "Шпоры", казалось, шли к очередной обычной виктории уже к перерыву», — рассказывает в отчете The Telegraph о поединке Сэм Дин.

«Выйдя вперед благодаря одному из лучших голов в карьере Кейна, забитому менее чем через 24 часа после получения награды Кавалера Ордена Британской империи, лондонцы, казалось, были на грани шестого кряду успешного матча, пока "Волки" не перевернули все с ног на голову и не заставили соперника уступать в счете.

И дело не только в голах гостей, а еще и в том, как они действовали во втором тайме: они делали с хозяевами то, что обычно делают как раз те со многими своими оппонентами в последние годы. Футболисты "Вулверхэмптон" высоко прессинговали, плотно опекали каждого из своих визави, после чего разрывали их на высокой точностью и скоростью, и тем более удивителен этот результат с учетом тотального контроля игры "Тоттенхэмом" в первой половины, где он заслуженно вел в счете и мог легко создать преимущество в три или четыре мяча к перерыву».

Появление Моутинью перевернуло игру

«В последние недели "Шпор" считали реалистичным претендентом на титул. Между тем, их мощные победы над "Эвертоном" и "Борнмутом" только усилили это впечатление. Тем не менее, домашнее поражение от "Волков" пустило насмарку эту тяжелую работу, и этот результат может сказаться в конце сезона», — анализирует ситуацию для Goal.com Джек Дэвис.

«Появление на поле Жоау Моутинью на замену вместо Леандера Дендонкера на 68-й минуте почти идеально совпало с началом отыгрыша "Вулверхэмптона". Португалец сделал результативный пас на Боли, когда тот сравнял счет. Кроме того, он придал столь нужное гостям спокойствие в центре поля, ведь до того их часто ловили на контратаках».

«Тоттенхэм» лишен резерва для борьбы за титул

«В то время, когда "Ливерпулю" предстояли матчи против "Арсенала" и "Манчестер Сити" в этом и следующем турах, у "Шпор" была возможность оказать давление на конкурента в поединке против "Вулвз" и "Кардиффа" 1 января, поэтому данная осечка произошла в неудачное время.

Почеттино сделал ставку на Кейна, Сон Хын Мина, Кристиана Эриксена и Мусса Сиссоко в этот праздничный период, и они, похоже, теряют силы. Есть опасение, что зависимость от избранной группы исполнителей продолжить подрывать старания лондонцев во второй части сезона», — отмечает в материале ESPN Бен Пирс.

«Кадровый выбор аргентинца был ограничен из-за травм, особенно в полузащите, и мало кто мог пожаловаться на его выбор состава после того, он стал известен, равно как и когда Кейн сделал счет 1:0, однако тревожные сигналы стали проявляться еще до того, как гости восстановили равновесие. Рулевой "Тоттенхэма", казалось, был беспомощен предотвратить произошедшее, ведь сделал только одну замену. Очевидно, что его единственными вариантами усилить атаку среди запасных были Лукас Моура, которого он и выпустил, а также попавший в опалу Жорж-Кевин Нкуду». 0