Итоги-2018. Топ игроков-разочарований

3. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», сборная Испании)

Давид Де Хеа Marca

Давид де Хеа провел фантастический прошлый сезон в составе «Манчестер Юнайтед», в том числе и весеннюю его часть. По мнению многих экспертов, если бы не испанец, «МЮ» не финишировал бы в чемпионате на втором месте. Голкипер вполне мог бы не оказаться в этом рейтинге, если бы не главное событие 2018 года — чемпионат мира.

Де Хеа не просто стал частью сборной Испании, которая из-за скандала с увольнением Хулена Лопетеги прямо перед стартом турнира провалила мировое первенство. Де Хеа был назван «самым слабым звеном» той команды.

Уже в первом матче испанской сборной на турнире вратарь допустил чудовищную ошибку, позволив мячу залететь в ворота после, мягко говоря, не самого сложного удара Криштиану Роналду.

В матче против Ирана Де Хеа не пропустил (крайне сложно было сделать это, когда соперник не нанес ни одного удара в створ), но затем дважды вынимал мяч из сетки при трех ударах в створ от сборной Марокко. Затем был матч 1/8 финала против сборной России. Пока визави Де Хеа Игорь Акинфеев выводил свою команду в четвертьфинал, отбив два пенальти, Давид не сумел отразить ни одного (в том числе и в основное время матча, пропустив от Артема Дзюбы).

В итоге Де Хеа не просто попал во всевозможные символические сборные худших игроков чемпионата мира и оказался героем многочисленных мемов (например, был поставлен в один ряд с самыми знаменитыми статуями мира), но еще и стал худшим голкипером чемпионатов мира с 1966 года!

Де Хеа пропустил в четырех матчах шесть голов и при этом совершил только один сэйв (для сравнения у того же Акинфеева 42 сэйва)! Таких плохих показателей ранее не было ни у одного из вратарей, которые провели как минимум три игры на отдельно взятом чемпионате мира. Учет подобной статистики начался с ЧМ-1966 в Англии.

После ЧМ Де Хеа уже не столь надежен в этом сезоне. Вполне резонно эксперты отмечают, что Алиссон отобрал у испанца звание лучшего голкипера АПЛ. Может быть, виноват ЧМ, который ударил по уверенности вратаря, может быть — ужасная игра обороны «МЮ», но его показатели заметно снизились. В этом чемпионате испанец провел лишь два сухих матча из девятнадцати.

2. Гарет Бейл («Реал», сборная Уэльса)

Гарет Бейл goal.com

Гарету Бейлу в «Реале» все время что-то мешало — то Криштиану Роналду, рядом с которым стать первой скрипкой было невозможно, то постоянные травмы, то вроде как Зинедин Зидан.

И вот Роналду помахал Мадриду ручкой, Зидан, из-за которого Бейл был готов уйти из «Реал», тоже ушел. Что еще нужно? Бери и доказывай, что ты — номер один хотя бы в этой команде.

Что же мы получили вместо этого? Бодрый старт (три гола в трех матчах кряду) вселил оптимизм. Но тогда активно забивал и Карим Бензема. Вы же помните эти разговоры — «Реал» не заметил ухода Роналду, и все такое. Ну а потом... Потом Бейл не забивал в Ла Лиге десять матчей подряд и в девяти матчах кряду вообще уходил с поля без результативных действий — вплоть до 9 декабря. Кульминацией стала 21 потеря мяча в матче против «Эйбара».

Ставка на валлийца определенно не оправдала себя. Бейл элементарно не использовал свой шанс.

В 2018 году валлиец по-настоящему засверкал лишь один раз. Случилось это в финале Лиги чемпионов, когда Бейл вышел на замену и сперва забил через себя, затем оформил дубль и принес «сливочным» победу.

Но спасают ли эти полчаса весь год? Конечно же, нет. Нельзя называться топ-игроком, если ты тащишь команду на себе только раз в году (мы же не станем всерьез записывать в достижения валлийца хет-трик в ворота, как ее там, «Касимы Антлерс» в разминочном матче самого бессмысленного турнира в мире?).

Статистически (по количеству голов) Бейл провел свой лучший год в «Реале» — 27 мячей (Роналду, если что, за полсезона забил в «Реале» 28). Парадокс — при этом вряд ли кто-то скажет, что валлиец может занести 2018-й себе в актив. Наоборот — время Бейла в «Реале», похоже, подходит к концу. Следить за мучениями «сливочных» в атаке в этом сезоне моментами было нестерпимо больно.

Держать в команде игрока с огромной зарплатой, который проявляет себя один-два раза в год? Даже у Флорентино Переса рано или поздно должно закончиться терпение.

1. Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии)

Неймар express.co.uk

2018 год должен был стать для Неймара знаковым. Судите сами — первый плей-офф ЛЧ в статусе главной звезды своей команды, большие надежды на чемпионат мира и «Золотой мяч». И вот 2018-й подходит к концу, а Неймар не то, что не сделал шаг вперед в своей карьере, он даже и на месте не особо потоптался.

Можно сколько угодно приводить блестящие цифры Неймара из чемпионата Франции, только это не особо интересно. Там можно забивать в каждом матче, но все прекрасно понимают, что на внутренней арене у ПСЖ просто нет соперников. И, к слову, в той же Лиге 1 Эдинсон Кавани за сезон забил больше Неймара.

Итак, в ЛЧ ПСЖ постигло разочарование — вылет от «Реала». Можно списать все на то, что Неймар получил травму и не играл в ответном матче. Но ведь уже и в первой игре парижцы не добились положительного результата.

Весной появились разговоры о том, что Неймар хочет вернуться в Испанию. «Реал», «Барселона» — похоже, просто куда угодно. Конечно, где-то СМИ приукрашивали ситуацию, однако дыма без огня не бывает. Неймар уже тогда понял, что не станет в ПСЖ лучшим игроком мира.

Чемпионат мира для команды Неймара — сборной Бразилии, которая считалась фаворитом турнира, завершился на стадии четвертьфинала. Сам Неймар забил лишь два гола и запомнился вовсе не своей яркой игрой (хотя и в плане игры он часто перетягивал одеяло на себя и вредил команде), а постоянными падениями, катанию по полю, симуляциями и не совсем понятными слезами после победы над Коста-Рикой. Кто главный героев мемов по итогам ЧМ-2018? Конечно же, Неймар. В сети даже сделали алфавит, взяв за основу перекатывания Неймара по газону.

Он ехал на ЧМ, чтобы выиграть его, а вместо этого стал объектом для насмешек.

Конечно, ни о каком «Золотом мяче» речи уже не шло. Неймар ушел из «Барсы», чтобы выиграть «мячик». Но выступая за каталонцев, он входил в тройку претендентов на «ЗМ», пропуская вперед только «инопланетян» Криштиану Роналду и Лео Месси. По итогам 2018 года Неймар не вошел даже в десятку лучших, расположившись лишь на двенадцатом месте.

Но и на этом не все — даже статус Неймара как главной звезды в ПСЖ уже поставлен под сомнение. Руководство парижан, в общем-то, подложило Неймару свинью, подписав Килиана Мбаппе. Бразилец сбежал от Месси, но теперь у него под боком Мбаппе. В этом году бразилец уже по большому счету оказался в тени француза. Килиан — чемпион мира и четвертый в списке «Золотого мяча». Пока эта тень не полностью скрыла Неймара из виду, но чем больше будет прогрессировать Мбаппе, тем сложнее будет бразильцу. Особенно учитывая его непростой характер. 0