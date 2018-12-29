Итоги-2018. Лучшие команды

Прошедший в России в 2018 году чемпионат мира сместил фокус с клубного футбола на международный, что сказалось на нашем топе лучших команд уходящего года.

3. «Ливерпуль»

Попадание в наш топ команды, которая ничего не выиграла за гол, может кого-то удивить, но на прогресс мерсисайдского клуба в 2018 году сложно закрыть глаза, и главный кузнец этого прогресса — Юрген Клопп.

Немецкий тренер принял полуразобранную команду и уже в первом сезоне сумел вывести «Ливерпуль» в финал Кубка Лиги и Лиги Европы, хотя команда и потерпела неудачи в обоих финалах (уступив «Манчестер Сити» и «Севилье» соответственно).

Прошлый сезон «Ливерпуль» провел еще успешнее — в 2018 году немец вывел команду в финал Лиги чемпионов впервые за 11 лет. И да, снова поражение, на этот раз от «Реала», но кажется, что проиграли мерсисайдцы в основном благодаря «фактору» Лориса Кариуса.

Неудача не выбила немецкого специалиста и его дружину из седла. Вместо этого «Ливерпуль», сохранивший почти всех лидеров, грамотно усилился — ван Дейк прошлой зимой, Шакири, Кейта, Алиссон и Фабиньо летом.

Ливерпуль зажег в Лиге чемпионов uefa.com

Клуб уже имел лучшую атаку Европы (статистически) в лице Салаха, Мане и Фирмино. Проведя трансферную кампанию, Клопп выстроил еще и непробиваемую оборону. Только титаны оборонительного футбола, «Ювентус» и мадридский «Атлетико» сыграли в уходящем году больше матчей «на ноль», чем «Ливерпуль».

После первого круга АПЛ у «Ливерпуля», который прошел его без поражений, было всего семь пропущенных мячей — новый рекорд лиги.

Мерсисайдцы оторвались от преследователей на 7 очков — неплохая заявка на чемпионство, хотя у «Манчестер Сити» в прошлом сезоне после Boxing Day отрыв был 15-очковым.

Но самое главное, «Ливерпуль», кажется, избавился от своих слабостей — теперь команда не валится в матчах против середняков и не проваливает важнейшие матчи.

2. Хорватия

Год у балканской команды выдался таким, что впору снимать голливудскую спортивную драму — не хватило лишь самой малости, карамельного хэппи-энда. Но и без него получилось захватывающе.

Ведь перед заключительным туром европейской квалификации Хорватия оказалась на грани непопадания на турнир. Нужно было что-то менять, а точнее «кого-то» — тренера.

Президент хорватской федерации футбола Давор Шукер набрал номер Златко Далича — абсолютного ноунейма в европейском футболе. Рискованный выбор оправдал себя.

Принявший команду за сутки до решающего выездного матча с Украиной Далич сумел сплотить и мотивировать коллектив, который сначала завоевал путевку в стыки, а затем и билет на ЧМ-2018.

За оставшееся до мундиаля время тренер сделал из сборной Хорватии семью, в которой каждый выкладывался на поле и был готов разорвать соперника за своих товарищей.

Сборная Хорватии Архив Livesport.ru

Далич не боялся принимать рискованные и непопулярные решения, вроде отчисления основного форварда команды Николы Калинича, отказавшегося выходить на замену.

Тренер умело подстраивал игру своей команды под соперника и использовал сильные стороны своих игроков. Балканские футболисты пропускали первыми во всех матчах плей-офф, и каждый раз им удавалось сравнивать счет.

Победить удалось во всех матчах, кроме финала, куда команда, с трудом отобравшаяся на турнир и возглавляемая тренером-ноунеймом сумела дойти.

Автогол в финале ЧМ мог бы выбить из колеи любого, как и пенальти в свои ворота прямо перед перерывом. Но подопечные Златко Далича сумели дать достойный отпор сборной Франции, продержав интригу почти до самого конца матча.

И пусть в итоге чуда не случилось, но разочарования по этому поводу нет. И для зрителей ЧМ-2018 и для своей страны хорватские футболисты все равно остались героями.

1. Франция

Команда Дидье Дешама показала себя серьезной силой уже на домашнем чемпионате Европы, где дошла до финала, но уступила титул португальцам. Было ясно, что на ЧМ «Трехцветные» будут одними из главных фаворитов.

Дешама в последние годы критиковали за то, что он не включает в состав сборной некоторых известных футболистов, но его усилия по сплочению команды и разработке тактики игры принесли свои плоды.

На турнире в России французы в каждом матче были лучше своего соперника, прибавляли от игры к игре и максимально эффективно пользовались своими сильными сторонами и слабыми сторонами соперника.

«Трехцветные», когда им было нужно, могли скатать скучнейшую ничью с Данией, не обращая внимания на свист с трибун, а уже в следующем матче разрывали в клочья агрессивными атаками сборную Аргентины с Лионелем Месси во главе.

Сборная Франции Архив Livesport.ru

Талантливую и атакующую сборную Бельгии в полуфинале они просто-напросто задушили, победив с минимальным счетом, а в финале устроили настоящую голевую феерию.

Матч между Францией и Хорватией, в котором было забито шесть мячей, стал самым результативным финалом мундиаля с 1966 года, когда на старом «Уэмбли» Англия с таким же счетом 4:2 одолела Германию.

В сборной Франиции образца 2018 года признанные звезды вроде Поля Погба жертвовали своими индивидуальными качествами ради командной игры, зато ярко сияли молодые игроки вроде Киллиана Мбаппе, который на турнире в России заработал свой «молодежный Золотой мяч, первый в истории.

Дидье Дешаму удалось создать сплочённую многонациональную команду и показать, что настоящая сила в единстве. 0