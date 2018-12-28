ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Итоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ

    Вспоминаем самых разочаровавших нас в уходящем году игроков чемпионата России

    РПЛ Футбол России Краснодар Зенит Локомотив Сборная России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь РФПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ Пеп ГвардиолаПять причин ямы «Манчестер Сити» «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи Малкина
  • 22:22
    • Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс»
  • 19:47
    • «Слават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе
  • 18:54
    • ЦСКА интересен нападающий «Брюгге»
  • 17:57
    • «Сибирь» справилась с «Авангардом»
  • 17:07
    • Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива»
  • 14:59
    • «Рубин» и «Ростов» интересуются легионером «Спартака»
  • 14:14
    • Модрич отказался от первого предложения «Реала» по новому контракту
    Все новости спорта
    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Уходящий 2018 год поднял карьеры многих игроков на новые высоты, но не меньшее количество футболистов могут назвать его самым неудачным в карьеры. Среди них и несколько игроков чемпионата России.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    3. Денис Глушаков («Спартак»)

    В сезоне 2016/17 Денис стал настоящим лидером и душой чемпионского «Спартака» Массимо Карреры, играя, как и вся команда азартно и на кураже, а его решающие голы после дальних ударов породили мем «Глушаков — это похороны».

    Но идиллия длилась недолго. С лета 2017 года Глушаков двинулся по нисходящий траектории, которая привела его к концу года 2018 на самое дно нашего топа. И совершенно заслуженно.

    Полузащитник провалил концовку прошлого сезона, лишившись места в сборной России на домашний чемпионат мира, а любовь болельщиков к нему получила серьезную трещину — всему виной затянувшиеся переговоры по новому контракту осенью, на фоне невразумительной игры команды и игрока. «Хапуга», — поставили мысленную заметку фанаты.

  • Итоги-2018. Три лучших матча года
  • Вспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года
  • Вчера

    • Тогда же начался и конфликт с главным тренером. Каррера не поставил Глушакова на игру с «Анжи», а кубковом полуфинале с «Тосно» Денис вышел в самой концовке, упустил голевой момент и не забил послематчевый пенальти.

    Затем клуб решил расстаться с Романом Пилипчуком, который, по версии болельщиков плел интриги против Карреры вместе с Глушаковым. «Спартак» упустил место в Лиге чемпионов, Денис не сыграл больше ни минуты, и команда поехала на летние сборы, имея конфликт внутри коллектива.

  • Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайка
  • Реакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко
  • 19/09/2018

    • Замятый, казалось бы конфликт, полыхнул уже в новом сезоне, когда Глушаков был сослан в дубль по довольно идиотской причине — за лайки в социальных сетях постов, критикующих Массимо Карреру. Болельщики тренера всецело поддержали, активно и с удовольствием ненавидя своего бывшего кумира.

    Параллельно в жизни Дениса разразился и семейный скандал связанный с изменами, разводом, и окончившийся слитыми в интернет записями, на которых полузащитник угрожает жене убийством и стращает ее чеченцами, ФСО и Лавровым с Дворковичем.

  • Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
  • Реакция спортивных СМИ на увольнение главного тренера «Спартака»
  • 22/10/2018

    • Если кто-то считает, что это не связано со спортом, то хотим напомнить, что в цивилизованных странах такое поведение (а адвокат супруги, кроме прочего, обвинял Глушакова в ее избиении) , вполне может стоить спортсмену карьеры. Вячеслав Войнов может рассказать, как в НХЛ относятся к домашнему насилию, которое, к сожалению, декриминализировано в России.

    В основу «Спартака» Денис Глушаков вернулся только при новом тренере Олеге Кононове, но нельзя сказать, что концовка года игроку в футбольном плане удалась, о вызове в сборную сейчас не может идти и речи.

    2. Александр Кокорин («Зенит») / Павел Мамаев («Краснодар»)

    Александр Кокорин и Павел Мамаев

    Самые закадычные друзья российского футбола в юные годы ходили в «подающих надежды», а то и в «будущих звездах», еще когда первый играл за «Динамо», а второй — за ЦСКА. Годы шли, игроки поменяли команды, а дружба между ними окрепла.

    При этом, в скандальной светской хронике их фамилии появлялись не реже, чем в спортивных новостях. То Кокорин устроит гонки по встречке и лишится прав на 4 месяца, то на свадьбе у друга палит в воздух с двух рук и выкладывает видео в соцсети. Тяжелый характер Мамаева же стал притчей во языцех еще со времен ЦСКА.

  • «Всем крестьянам шампанского!»
  • СМИ – о нашумевшей вечеринке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева
  • 06/07/2016

    • Рвануло же все в июле 2016 года, вскоре после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу. Кокорин и Мамаев, не сильно огорчившись провальному выступлению команды в целом и своему в частности, засветились на скандальной вечеринке в Монте-Карло, где под звуки российского гимна угощали гостей шампанским «Арман де Бриньяк» по 500 евро за бутылку. Оплатив, по информации СМИ, несколько сотен бутылок элитного напитка.

    Общественность пошумела, футболисты на время притихли, и даже вполне неплохо провели в футбольном плане 2018 год, напомнив, что они не только скандалисты, но и хорошие игроки.

    В сезоне 2017/18 под руководством итальянского тренера Роберто Манчини Кокорин неожиданно вспомнил, как забивать. В итоге в 29 официальных матчах за «Зенит» Кокорин забил 18 голов.

  • Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
  • Всё о самом громком скандале в российском футболе
  • 10/10/2018

    • Правда, большую часть года нападающий восстанавливался после разрыва «крестов», из-за которых пропустил ЧМ-2018, но и вернувшись на поле, начал радовать Сергея Семака голами. Мамаев же был незаменимым в старте «Краснодара» из-за русского паспорта и благодаря креативу, который он привносил в атаки команды.

    Все изменилось в октябре, когда, проведя ночь в одном из столичных стрип-клубов, парочка друзей вместе со свитой отправились в «Кофемания» на Никитской — модное и популярное кафе в самом центре Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля.

    Там компания вела себя так шумно, что один из посетителей сделал ей замечание, за что тут же поплатился, получив от Кокорина удар стулом по голове, приправленный расистскими оскорблениями. В последующей драке, а точнее избиении, пострадали двое посетителей кафе, а веселая компания скрылась до приезда полиции.

  • Бутырские новички. Кокорин и Мамаев арестованы
  • Продолжаем рассказ о самом громком скандале в российском футболе
  • 12/10/2018

    • Будь на месте жертв простые смертные, история на том бы и закончилась, даже после опознания футболистов — они отделались бы штрафом, и уже через пару недель пинали бы мячик. Но, как уже было замечено, кафе находилось недалеко от Кремля, а одним из пострадавших был директор департамента Минпромторга Денис Пак.

    Так что, ржавые колеса отечественного правосудия завертелись, а попутно выяснилось, что по пути в кафе Кокорин и Мамаев с друзьями успели избить водителя на стоянке близ стрип-клуба, нанеся тому черепно-мозговую травму.

    В результате оба футболиста отправились в «Бутырку», надеясь в скором времени вернуться к привычной жизни, но последовали многочисленные судебные заседания и... ничего. Срок содержания игроков под стражей продлили до февраля, Новый год они встретят за решеткой.

    Уже сейчас можно констатировать, что футболисты завершили свою карьеру в том виде, в каком она была последние годы. Министр спорта Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев, вероятно, больше не будут выступать за российскую сборную.

    Что до клубной карьеры, то все зависит от окончательного судебного вердикта — посидев в заключении еще полгода-год, футболисты уже вряд ли понадобятся своим клубам. На этом месте, наверное, нужно было бы пожалеть их, но будем откровенны — не получается.

    1. Федор Смолов («Локомотив»)

    Федор Смолов
    Архив Livesport.ru

    Давно забыты те времена, когда татуированный форвард и любитель светских мероприятий был главным посмешищем российского футбола. В последние годы Федор зарекомендовал себя в качестве одного из лучших нападающий РПЛ, который вот-вот начнет свою европейскую карьеру.

    Правда, это вот-вот никак не случалось — каждый большой турнир, который должен был показать его товар лицом покупателям из АПЛ и Бундеслиги, оборачивался общим провалом, как это было с Евро-2016, или же провалом персональным, как ЧМ-2018.

    А ведь год для Смолова начинался более чем неплохо. Во второй половине прошлого сезона «Краснодар»разогнался, заняв в итоге четвертое, еврокубковое, место, а его нападающий, который редко уходил с поля без забитого мяча или голевой передачи, в гонке бомбардиров уступил только Промесу.

  • Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
  • СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»
  • 18/04/2018

    • К домашнему ЧМ Федор подходил в роли основного нападающего и твердого игрока основы, рассчитывая после турнира перебраться в АПЛ. Но после того, как в стартовом матче у него игра не пошла, Смолов присел на лавку, став до конца турнира «джокером», выходящим в лучшем случае на последние полчаса.

    Выходя на замену Смолов тоже толком не усиливал команду, а апофеозом неудачного выступления на турнире стала кошмарная «паненка» в серии послематчевых пенальти четвертьфинальной встречи с Хорватией.

    После неудачного мундиаля ни о какой Европе речь уже не шла. Федор переживал, злился, что вылилось в некрасивую историю с автомобильной аварией в «Краснодаре» — разбив свой дорогой BMW футболист к тому же сбежал с места происшествия.

  • Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
  • Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018
  • 18/07/2018

    • Встряхнуть форварда должен был трансфер в «Локомотив», но найти себя в стане чемпионов России Смолову не удалось — всего 4 гола в 14 матчах. К тому же именно когда Федор весь октябрь восстанавливался после травмы связок плеча, его команда выдала пятиматчевую серию из побед в РПЛ.

    В Лиге чемпионов, где форвард так хотел сыграть, проявить себя тоже не получилось, более того, Юрий Семин все чаще предпочитал оставлять его в запасе, выпуская в концовке встречи.

    Наверняка Федор Смолов прощается с 2018 годом с облегчением, надеясь, что после зимнего перерыва дела пойдут на лад. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 декабря
  • 25/12/2018 в 00:46
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар может вернуться в «Барселону»
  • Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»
    • Вчера в 01:26     Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная
  • Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧР
    • 01:57 24/12/2018     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
    • 11:51 23/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол Итоги-2018. Три лучших матча годаВспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года Вчера в 20:200
  • 12:30
    • Спортивный директор «Локомотива» покинул свой пост
  • 23:00
    • «Нефтехимик» уступил «Словану», потерпев шестое поражение подряд
  • 22:50
    • Хачанов уступил Джоковичу на выставочном турнире в Абу-Даби
    Александр Романов Хоккей Российская молодежь начала ЧМ с победыОбзор СМИ — о победе сборной России в стартовом поединке МЧМ-2019 над Данией 10:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «Автомобилист» и ЦСКА побеждать?
  • 3.39
    •
  • 22:04
    • «Динамо» вырвало победу у «Северстали»
  • 21:57
    • «Сочи» потерпел поражение в матче с «Йокеритом»
  • 21:49
    • «Локомотив» в Ярославле переиграл «Спартак»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги 00:530
  • 19:40
    • «Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо»
  • 19:31
    • «Трактор» проиграл «Барысу» в Челябинске
  • 18:44
    • Сульшер: «МЮ» будет строиться вокруг Погба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие