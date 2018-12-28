Итоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ

Уходящий 2018 год поднял карьеры многих игроков на новые высоты, но не меньшее количество футболистов могут назвать его самым неудачным в карьеры. Среди них и несколько игроков чемпионата России.

3. Денис Глушаков («Спартак»)

В сезоне 2016/17 Денис стал настоящим лидером и душой чемпионского «Спартака» Массимо Карреры, играя, как и вся команда азартно и на кураже, а его решающие голы после дальних ударов породили мем «Глушаков — это похороны».

Но идиллия длилась недолго. С лета 2017 года Глушаков двинулся по нисходящий траектории, которая привела его к концу года 2018 на самое дно нашего топа. И совершенно заслуженно.

Полузащитник провалил концовку прошлого сезона, лишившись места в сборной России на домашний чемпионат мира, а любовь болельщиков к нему получила серьезную трещину — всему виной затянувшиеся переговоры по новому контракту осенью, на фоне невразумительной игры команды и игрока. «Хапуга», — поставили мысленную заметку фанаты.

Тогда же начался и конфликт с главным тренером. Каррера не поставил Глушакова на игру с «Анжи», а кубковом полуфинале с «Тосно» Денис вышел в самой концовке, упустил голевой момент и не забил послематчевый пенальти.

Затем клуб решил расстаться с Романом Пилипчуком, который, по версии болельщиков плел интриги против Карреры вместе с Глушаковым. «Спартак» упустил место в Лиге чемпионов, Денис не сыграл больше ни минуты, и команда поехала на летние сборы, имея конфликт внутри коллектива.

Замятый, казалось бы конфликт, полыхнул уже в новом сезоне, когда Глушаков был сослан в дубль по довольно идиотской причине — за лайки в социальных сетях постов, критикующих Массимо Карреру. Болельщики тренера всецело поддержали, активно и с удовольствием ненавидя своего бывшего кумира.

Параллельно в жизни Дениса разразился и семейный скандал связанный с изменами, разводом, и окончившийся слитыми в интернет записями, на которых полузащитник угрожает жене убийством и стращает ее чеченцами, ФСО и Лавровым с Дворковичем.

Если кто-то считает, что это не связано со спортом, то хотим напомнить, что в цивилизованных странах такое поведение (а адвокат супруги, кроме прочего, обвинял Глушакова в ее избиении) , вполне может стоить спортсмену карьеры. Вячеслав Войнов может рассказать, как в НХЛ относятся к домашнему насилию, которое, к сожалению, декриминализировано в России.

В основу «Спартака» Денис Глушаков вернулся только при новом тренере Олеге Кононове, но нельзя сказать, что концовка года игроку в футбольном плане удалась, о вызове в сборную сейчас не может идти и речи.

2. Александр Кокорин («Зенит») / Павел Мамаев («Краснодар»)

Александр Кокорин и Павел Мамаев РФС

Самые закадычные друзья российского футбола в юные годы ходили в «подающих надежды», а то и в «будущих звездах», еще когда первый играл за «Динамо», а второй — за ЦСКА. Годы шли, игроки поменяли команды, а дружба между ними окрепла.

При этом, в скандальной светской хронике их фамилии появлялись не реже, чем в спортивных новостях. То Кокорин устроит гонки по встречке и лишится прав на 4 месяца, то на свадьбе у друга палит в воздух с двух рук и выкладывает видео в соцсети. Тяжелый характер Мамаева же стал притчей во языцех еще со времен ЦСКА.

Рвануло же все в июле 2016 года, вскоре после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу. Кокорин и Мамаев, не сильно огорчившись провальному выступлению команды в целом и своему в частности, засветились на скандальной вечеринке в Монте-Карло, где под звуки российского гимна угощали гостей шампанским «Арман де Бриньяк» по 500 евро за бутылку. Оплатив, по информации СМИ, несколько сотен бутылок элитного напитка.

Общественность пошумела, футболисты на время притихли, и даже вполне неплохо провели в футбольном плане 2018 год, напомнив, что они не только скандалисты, но и хорошие игроки.

В сезоне 2017/18 под руководством итальянского тренера Роберто Манчини Кокорин неожиданно вспомнил, как забивать. В итоге в 29 официальных матчах за «Зенит» Кокорин забил 18 голов.

Правда, большую часть года нападающий восстанавливался после разрыва «крестов», из-за которых пропустил ЧМ-2018, но и вернувшись на поле, начал радовать Сергея Семака голами. Мамаев же был незаменимым в старте «Краснодара» из-за русского паспорта и благодаря креативу, который он привносил в атаки команды.

Все изменилось в октябре, когда, проведя ночь в одном из столичных стрип-клубов, парочка друзей вместе со свитой отправились в «Кофемания» на Никитской — модное и популярное кафе в самом центре Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля.

Там компания вела себя так шумно, что один из посетителей сделал ей замечание, за что тут же поплатился, получив от Кокорина удар стулом по голове, приправленный расистскими оскорблениями. В последующей драке, а точнее избиении, пострадали двое посетителей кафе, а веселая компания скрылась до приезда полиции.

Будь на месте жертв простые смертные, история на том бы и закончилась, даже после опознания футболистов — они отделались бы штрафом, и уже через пару недель пинали бы мячик. Но, как уже было замечено, кафе находилось недалеко от Кремля, а одним из пострадавших был директор департамента Минпромторга Денис Пак.

Так что, ржавые колеса отечественного правосудия завертелись, а попутно выяснилось, что по пути в кафе Кокорин и Мамаев с друзьями успели избить водителя на стоянке близ стрип-клуба, нанеся тому черепно-мозговую травму.

В результате оба футболиста отправились в «Бутырку», надеясь в скором времени вернуться к привычной жизни, но последовали многочисленные судебные заседания и... ничего. Срок содержания игроков под стражей продлили до февраля, Новый год они встретят за решеткой.

Уже сейчас можно констатировать, что футболисты завершили свою карьеру в том виде, в каком она была последние годы. Министр спорта Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев, вероятно, больше не будут выступать за российскую сборную.

Что до клубной карьеры, то все зависит от окончательного судебного вердикта — посидев в заключении еще полгода-год, футболисты уже вряд ли понадобятся своим клубам. На этом месте, наверное, нужно было бы пожалеть их, но будем откровенны — не получается.

1. Федор Смолов («Локомотив»)

Федор Смолов Архив Livesport.ru

Давно забыты те времена, когда татуированный форвард и любитель светских мероприятий был главным посмешищем российского футбола. В последние годы Федор зарекомендовал себя в качестве одного из лучших нападающий РПЛ, который вот-вот начнет свою европейскую карьеру.

Правда, это вот-вот никак не случалось — каждый большой турнир, который должен был показать его товар лицом покупателям из АПЛ и Бундеслиги, оборачивался общим провалом, как это было с Евро-2016, или же провалом персональным, как ЧМ-2018.

А ведь год для Смолова начинался более чем неплохо. Во второй половине прошлого сезона «Краснодар»разогнался, заняв в итоге четвертое, еврокубковое, место, а его нападающий, который редко уходил с поля без забитого мяча или голевой передачи, в гонке бомбардиров уступил только Промесу.

К домашнему ЧМ Федор подходил в роли основного нападающего и твердого игрока основы, рассчитывая после турнира перебраться в АПЛ. Но после того, как в стартовом матче у него игра не пошла, Смолов присел на лавку, став до конца турнира «джокером», выходящим в лучшем случае на последние полчаса.

Выходя на замену Смолов тоже толком не усиливал команду, а апофеозом неудачного выступления на турнире стала кошмарная «паненка» в серии послематчевых пенальти четвертьфинальной встречи с Хорватией.

После неудачного мундиаля ни о какой Европе речь уже не шла. Федор переживал, злился, что вылилось в некрасивую историю с автомобильной аварией в «Краснодаре» — разбив свой дорогой BMW футболист к тому же сбежал с места происшествия.

Встряхнуть форварда должен был трансфер в «Локомотив», но найти себя в стане чемпионов России Смолову не удалось — всего 4 гола в 14 матчах. К тому же именно когда Федор весь октябрь восстанавливался после травмы связок плеча, его команда выдала пятиматчевую серию из побед в РПЛ.

В Лиге чемпионов, где форвард так хотел сыграть, проявить себя тоже не получилось, более того, Юрий Семин все чаще предпочитал оставлять его в запасе, выпуская в концовке встречи.

Наверняка Федор Смолов прощается с 2018 годом с облегчением, надеясь, что после зимнего перерыва дела пойдут на лад. 0