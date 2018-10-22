Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна

Московский «Спартак» официально объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера. 54-летний Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года после ухода Дмитрия Аленичева. В сезоне-2016/17 Каррера привел красно-белых к титулу чемпиона России. Также он выиграл Суперкубок России-2017.

Кардиограмма Карреры

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспоминает финальный сезон итальянского специалиста, который привел к его отставке.

«Это мог быть взлет, а не падение. Но для этого нужно было, чтобы выездной матч "Спартака" с ПАОК завершился на 20-й минуте. Или чтобы Промес реализовал пенальти во втором тайме. Или чтобы Луиз Адриану не удалился в первом тайме ответной игры. Но "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов на отборочном этапе от совсем не грозного соперника.

Даже не взлет, а взлетик — "Спартак" начал этот чемпионат с четырех побед и двух ничьих в шести матчах, в том числе разделил очки с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Это хороший результат, но игра красно-белых вызывала большие вопросы. Один из главных: "Почему 'Спартак' забивает только после стандартов"?

Осень показала, что тот вопрос — самый простой из всех. 'Спартак' потихоньку начал рассыпаться. Ханни обижался в Твиттере на Карреру, Терри вечность переезжал в Тарасовку, Глушаков и Ещенко ставили лайки в Инстаграме, Каррера выгонял обоих вон, а 'Спартак' проигрывал и проигрывал — 'Ахмату', 'Рапиду', 'Ростову'. В сентябре красно-белые победили только раз — 'Черноморец' в Кубке.

Последняя глава написана сейчас. В октябре 'Спартак' чуть не победил 'Вильярреал' и чуть не потерял очки в матче с 'Енисеем', а в минувшем туре дома проиграл 'Арсеналу'. Каррера устроил ротационный аттракцион, Глушаков с Ещенко все еще в опале, а результата нет. В результате совет директоров 'Спартака' принял решение расстаться с Каррерой. И.о. главного тренера назначен помощник итальянца — испанец Рауль Рианчо».

Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. Заявление ФК «Спартак»

Падение Карреры началось в прошлом сезоне

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров считает, что к увольнению итальянца привели неудачи начавшиеся еще в прошлом сезоне.

«Сначала "Спартак" вылетел из первого же раунда плей-офф Лиги Европы, слабо отыграв против серенького "Атлетика". Потом начал сыпаться на ровном месте в чемпионате и выпал из чемпионской гонки, хотя "Локомотив" дарил шансы преследователям. Следом красно-белые позорно уступили "Тосно" в Кубке России, который легче было взять, чем проиграть. А завершающий, самый мощный удар по клубу и лично по Каррере — это поражение от "Динамо" и потеря второго места, которое принесло бы прямое попадание в Лигу чемпионов.

Если бы Каррера выиграл хотя бы Кубок, уверен, что ни о какой отставке мы бы сейчас не говорили. Федун — человек эмоциональный, и он был бы очень благодарен тренеру за ещё один трофей. Но Массимо провалил все задачи.

Именно весенний отрезок и стал точкой отсчёта всей этой истории, которая вела к неизбежному сценарию. Новый сезон стал всего лишь продолжением концовки прошлого, только с новыми помощниками в штабе и ослабившимся составом. Причём важно понимать, что этот состав стал слабее в том числе и из-за самого Массимо. Он сам отказался от опытных футболистов, которые были лидерами в глазах коллектива. Он сам так готовил игроков, что большинство из них либо остановилось в росте, либо сильно регрессировало. Он сам проиграл ПАОКу, что повлекло за собой продажу Промеса. И он сам (вместе с новыми помощниками) выбрал тактику, которая ограничивает возможности многих атакующих полузащитников и нападающих».

Рауль Рианчо Тренер «Спартака» У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью. Я всегда считал, что самое важное — футболисты. Тренеры здесь для того, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические.

Каррера — лучший после Романцева

Автор «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов высоко оценивает работу итальянского специалиста в «Спартака», признавая, что финальный отрезок тот провалил.

«Этой осенью Карреру все чаще осыпали ругательствами и проклятиями. Сначала кулуарно, потом — в открытую, через известных артистов и лидеров мнений. Из иконы Массимо превратился в противоречивую и неоднозначную фигуру. В тренера, о способностях которого принялись спорить. Постоянно и по любому поводу.

Дистанция от абсолютного величия и непогрешимости до отчаяния и раздражения получилась короткой. Май 2017-го — октябрь 2018-го. Меньше полутора лет. Вот столько современный и амбициозный футбольный клуб готов терпеть отсутствие результата.

Массимо не взял трофеев во втором своем сезоне и лишился Лиги чемпионов. В самом конце — в матче с 'Динамо'. Был шанс исправиться, но 'Спартак' провалился в отборе ЛЧ, вылетев от ПАОК, плохо стартовал в Лиге Европы и, наконец, потерпел несколько домашних поражений в чемпионате от команд, уступающих 'Спартаку' в классе. Ноль очков вместо ожидаемых девяти — непозволительная фора для конкурентов. Результат, за который обязаны спросить с любого тренера — даже ставшего чемпионом.

Но ставшего им полтора сезона назад. И один раз. Романцев в 2003-м перед отставкой выиграл Кубок, это его не спасло. Как и статус легенды и целая гора трофеев. Не один, а больше десятка.

И все-таки Каррера — лучшее, что случилось со 'Спартаком' после Олега Ивановича, это надо признать. И чемпионство сезона-2016/17 навсегда останется в истории клуба. Останется в истории и Массимо Каррера».

Андрей Федун Член совета директоров «Спартака» Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России. Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер. В такой ситуации любой клуб идет на перемены

Наследие Карреры

Обозреватель Sportbox.ru Николай Никифоров изучает, что оставил после себя в «Спартаке» итальянец.

«У нынешнего "Спартака" масса проблем, с которыми неизбежно столкнется любой преемник Карреры. Ментальных, игровых, турнирных, хотя с последними как раз не все так плохо. Несмотря на три поражения подряд в чемпионате, от второго места красно-белые отстают всего на одно очко, положение в Лиге Европы непростое, но пока не безвыходное, борьба за Кубок России продолжается. Тем не менее будущее туманно и тревожно.

Негатива в сложившейся ситуации заметно больше, чем поводов для оптимизма. Однако обрисовывать сезон "Спартака" сугубо в мрачных тонах было бы неправильно. Преемнику Карреры придется работать над конкретными задачами, а не начинать все с нуля. При внимательном рассмотрении потенциальные позитивные подвижки четко различимы.

Одним из главных достижений Карреры в чемпионском сезоне стал завидный боевой дух команды. Игроки бились друг за друга и выгрызали очки в концовках матчей любой сценарной направленности. Сегодня о знаменитом комбаровском: "Грацио, *** [блин]!" после рядовой, казалось бы, победы над "Анжи", о "гладиаторах" Карреры есть повод вспоминать только в больших матчах. Три ничьи на осеннем отрезке случились в Петербурге, в дерби двух столиц с "Зенитом" (0:0), в столичном дерби с ЦСКА (1:1) и в группе Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3), когда "Спартак" дважды отыгрался по ходу, а победу упустил на 6-й компенсированной минуте.

Если игровые проблемы "Спартака" в важных встречах решаемы, то в противостоянии с соперниками номинально ниже классом, очевидно, вмешивается психология. Лишь на крохотном стартовом отрезке сезона "Спартак" чувствовал себя в этом смысле уверенно, после чего эмоциональная нагрузка нарастала, вмешивались факторы извне, скандалы сказывались на атмосфере и настрое. Пример того же Карреры подтверждает, что смена тренера может кардинально улучшить обстановку внутри».

Наиль Измайлов Вице-президент «Спартака» Чем обусловлено решение по Каррере? Мы уже все сказали. В чем причина? Тоже уже сказали. На сайте есть вся информация. Кто станет преемником итальянца? Пока временно исполняющий обязанности

Катастрофа «Спартака» была неминуема

Колумнист «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин считает, что провал «Спартака» в текущем сезоне был неизбежен по многим причинам.

«Я не оправдываю Карреру. Ошибки в выборе состава, чудовищная ротация, сомнительная схема, где почему-то Фернанду играет ниже Зобнина, хотя здравый смысл подсказывает поменять их местами, странные замены — все это бесспорно было. И в какой-то момент это были уже не тренерские решения, а паника.

Но я считаю, что капитуляция Карреры стала следствием кадровой политики клуба. Провал селекции — это такой же факт, как и безобразная игра в обороне в последних матчах. А причины массовой ротации надо искать в перестройке команды. Знаете, сколько футболистов в этом сезоне отметилось на левом фланге атаки? Ох… Но когда был Промес, Каррера почему-то эту позицию не ротировал.

Если вы откроете статистику матчей 'Спартака' на сборах, то поймете, что Каррера строил вовсе не то, что мы видим сегодня. Ушел Промес, вылетел Жиго, захандрили бразильцы — и все пришлось перестраивать уже по ходу сезона. В бой пошла молодежь, а это всегда лотерея, как правило, с неудачным исходом. В том, что в 'Спартаке' собраны давно регрессировавшие ветераны и неопытная молодежь, виноват не только Каррера.

Отсюда хаотичная ротация — судорожные поиски чего-то, что хоть как-то будет работать. Выбирая между Ломовицким и Самедовым, вряд ли можно рассчитывать на хороший результат. Кто-то говорил, что у 'Спартака' два состава. Я этого не вижу. И даже если бы это было правдой, что толку? Количество не переходит в качество. А когда еще на это наслаивается проблема несыгранности, катастрофа неминуема».

Каррера останется работать в РПЛ

Обозреватель «Советского Спорта» Вадим Анисимов рассуждает о том, где продолжит карьеру экс-наставник «Спартака», делая вывод — итальянец останется в России.

«Выходит, что мы еще увидим Массимо Карреру в одном из российских клубов. Остаться в России — логично. Именно на российской земле итальянец по-настоящему сделал себе имя. И, наверное, получил куда больше, чем мог бы получить в Италии. Я имею в виду не только деньги.

"Да, Каррера, конечно, любит деньги и они для него важный фактор. Но сам Массимо хотел бы остаться в России даже после увольнения из 'Спартака'. Кстати, добровольно уходить со своего поста в красно-белых он не собирался", — делится информацией итальянский источник.

Интересный факт, оказывается, еще до увольнения вариант с продолжением карьеры в одном из российских клубов тщательно прорабатывался самим Каррерой и его окружением. "Тренировать другой клуб в России — не вопрос, для Массимо. Для него это возможность, которую его 'друг' прорабатывает постоянно. Тем более, и у самого этого 'друга', как поговаривают, позиции в 'Спартаке' не самые лучшие. Так что ждем вариантов", — делится информацией источник, близкий к ситуации с Каррерой. Думаю, что вы догадаетесь, о каком 'друге' Массимо Карреры идет речь.

Скорее всего варианты продолжения карьеры в России появятся уже совсем скоро. Для любителей теорий заговора и влияния соцсетей на жизнь в футболе — Каррера 'фолловит' Геркуса в 'Инстаграме'. Совпадение?»

Позорное увольнение

Автор Sport24 Артем Калинин негодует из-за того, как именно «Спартак» попрощался с Массимо Каррерой.

«Дежурные слова благодарности на официальном сайте клуба с фотографией стадиона — все, чего удостоился тренер, вернувший "Спартаку" чемпионский титул. Тренер, так часто бравший на себя вину за неудачи, никогда не критиковавший судей и не превративший ни одну пресс-конференцию в фарс. Пожалуй, на публике Массимо держался лучше любого специалиста, работавшего когда-либо в российском чемпионате. Школа "Ювентуса" — однажды пройдя ее, становишься профи на всю жизнь.

Но самое интересно, что подводить к отставке тренера начали заранее. Руководство давно выбрало каналом для слива информации одно медиа, где выходили тексты в духе "пять тренеров для 'Спартака' на смену Каррере" или "Почему Каррера должен уйти". Вечером, после воскресной игры с "Арсеналом", новости-инсайды посыпались один за другим.

Но самое позорное для клуба, что Каррера ничего об этом не знал. Ему просто не посчитали нужным сообщить, и Массимо провел утреннюю тренировку. А потом попрощался с командой навсегда. Ни финальной пресс-конференции, ни красивых слов напоследок. Но это традиция "Спартака". Как и невыполнение обещаний, непоследовательность действий, нелогичность решений».

Скажите Каррере «спасибо»!

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов насчитал пять вещей, за которые руководство «Спартака» должно сказать «спасибо» уволенному тренеру.

«Возможно, Леонид Федун, как и Сергей Галицкий, мечтает о том, чтобы вся "основа" его команды состояла из собственных воспитанников. Пока это кажется утопией, однако при Каррере в состав красно-белых влилась целая группа молодых спартаковцев.

Шансы в разное время получали голкипер Александр Максименко, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, полузащитники Артем Тимофеев, Александр Зуев, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий. Итальянец, конечно же, понимал, как он рискует, и чем может обернуться ставка на неопытных игроков из фарм-клуба. Но все равно доверял молодым. Это еще принесет выгоду "Спартаку".

В популярных шутках про ОПГ "Ромашка", как и в любых других, только доля шутки. Вчерашние лидеры "Спартака", которые, откровенно говоря, никогда не были топовыми игроками даже на уровне Премьер-Лиги, после потери прежней мотивации потеряли и место в "основе" при Каррере.

Сегодня ни о каком приглашении в сборную России Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Артема Реброва даже речи быть не может! Им бы в "Спартаке" удержаться при новом тренере. Ходили слухи, что Глушаков с Комбаровым при поддержке некоторых других игроков пытались "слить" Карреру. Если так, то сегодня у них праздник. Вот только позиции "Ромашки" в "Спартаке" ослабли, что точно на пользу команде».

Увольнять нужно не Карреру, а весь «Спартак»

Автор RusFootball.info Петр Мельников рассказывает о том, почему увольнение Карреры — идиотское решение, кроме которых от московского клуба уже ничего и не ждешь.

«В воскресенье красно-белые проиграли тульскому "Арсеналу" 2-3, впервые за сезон в РПЛ забив с игры. Команда идет на 7 месте, потерпела три домашних поражения подряд и отстает от зоны Лиги чемпионов на катастрофическое... одно очко. В прошлом году, в тот же момент турнира у "Спартака" было 12 очков, сейчас 18. Тогда клуб пришел к финишу третьим. Плохая игра? А в том году в тот момент была просто замечательная!

Налицо абсолютно неспасаемая, провальная ситуация, выхода из которой нет. И плевать, что отсутствие голов с игры было страшной аномалией, которая как раз начала проходить (а проходят аномалии, как правило, с перебором в другую сторону), плевать, что из клуба ушел лучший игрок, причем не "Спартака", а всей РПЛ последних лет, плевать, что два месяца команда играла с двумя (!) центральными защитниками в обойме в принципе. Ах да, и плевать, что капитан и ветеран клуба в открытую поддерживают бунт против тренера, а один из них сразу после этого вляпывается в грязную историю, из-за которой весь клуб неделями обрабатывают все СМИ, у которых есть люди с пальцами и клавиатуры.

Ни на одном сайте нет опроса, в котором вариант с отставкой Карреры бы победил. Но "Спартак" как организация знает себя лучше, а его руководство — сплошь и рядом профессионалы, которые принимают исключительно верные решения.

Леонид Федун как-то сказал, что "пора довериться профессионалам". Так вот, люди отвечающие за укрепление состава в клубе — настоящие гении. Только они могут успешно провести переговоры с непростым Луаном, неуверенным Джоном Терри и укрепить состав Педро Рошей за 12 миллионов. Возможно, это кандидатура Карреры — но именно они героически справились с тем, чтобы не найти других вариантов и не отступить перед неадекватной ценой, за которую можно приобрести больше половины основы ЦСКА Гончаренко. Селекция "Спартака" — это вообще очень интересная структура. Кто за нее отвечает? Кто принимает решения? Этого, кажется, не понял даже сам Каррера, за что и был справедливо уволен. А спортивный директор, кто этот мифический человек? А его просто нет, хотя через поиск до сих пор можно найти страничку уволенного 2 года назад Дмитрия Попова».

Черчесова в «Спартаке» не будет

Автор Евроспорта Павел Городницкий объясняет, почему наставник сборной России не войдет второй раз в красно-белую реку.

«Как только из "Спартака" выгоняют очередного иностранца, красно-белая секта сливается в унылом флешмобе. Развлечение всегда одинаковое — нужно предложить русскую кандидатуру со спартаковскими корнями.

В роли спасителя уже побывали и Черчесов, и Карпин, и Аленичев. Следующим должен был стать Тихонов, но провал в Самаре сделал его шансы крошечными. Поэтому теперь, после предсказуемой отставки Карреры, по частоте упоминаний среди КБ-фанатов лидирует Черчесов — человек, который уже трудился в клубе больше 10 лет назад.

В сборной у Черчесова натурально королевские условия. Штаб уже сформирован и механизирован, доверие боссов из РФС зашкаливает, народная любовь — тоже. Даже максимально далекий от футбола Владимир Познер зовет на интервью.

А теперь ему внезапно предлагают срочно возглавить "Спартак". Клуб, который за последние два месяца потерял лидера и лучшего защитника. Клуб, который ощутимо отстает от "Зенита" (7 очков), с трудом забивает (атаку Черчесов не настраивает) и почти всю осень проведет в тяжелейшем режиме "две игры в неделю".

Адекватных причин, чтобы согласиться на оффер Федуна, просто не существует. Зачем туда идти? Денег сильно больше не станет (в сборной — жирнейшие 2,5 млн евро в год), а в футбольном и профессиональном плане все в разы хуже. Опять стрессы, лютое давление медиа и фанатов, обвинения в скучном (неспартаковском) футболе, расшатанное кресло уже после пары поражений подряд, язвительные реплики болтливого Федуна возле "Открытие Арены", удушающий финансовый фэйр-плей и гигантский риск растерять репутацию, которая для Черчесова даже важнее кэша».

«Спартак» уволил Карреру на эмоциях

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что решение об увольнении итальянского специалиста не было обдуманным и принималось на эмоциях.

«Понятно, что предпосылки к отставке Карреры были, не зря ведь столько говорилось о возможном увольнении итальянца? Действительно, "Спартак" в нынешнем сезоне не впечатлял. Провал в Лиге чемпионов, неудачная игра в чемпионате России и Лиге Европы — явно не то, на что рассчитывали болельщики. Но всё равно это решение кажется импульсивным.

Кадровые изменения целесообразны, если есть хорошие и интересные варианты. По всей видимости, у "Спартака" их в принципе нет. Называемые кандидатуры бывшего наставника "Монако" Леонарду Жардима и главного тренера сборной России Станислава Черчесова кажутся котом в мешке. Наверняка, Жардим после успешной работы в "Монако" получит предложение от кого-то из Топ-5 европейских чемпионатов. Да и сам Жардим, всё же, больше подходит для команды, пытающейся зарабатывать на продаже игроков, выращивании молодёжи, а не для борьбы за трофеи прямо сейчас. Черчесов — уже пройденный вариант. Да и хочется ли самому Станиславу Саламовичу, превратившемуся в главного триумфатора домашнего чемпионата мира, отказываться от роли в сборной, когда всё так хорошо получается?

Существуют и другие варианты, которые выглядят ещё более странными. Например, Андрей Тихонов, провалившийся с "Крыльями Советов". Это — абсолютно удивительная кандидатура. Неужели "Спартак" готов брать на повышение тех, кто ничего не показал с аутсайдером? Этот сценарий до боли напоминает назначение Дмитрия Аленичева. Результат, конечно, все помнят.

Исходя из той информации, которая есть, руководство "Спартака" ещё не решило, что делать дальше. В такой ситуации отставка Карреры — не более чем импульсивное решение, не имеющее чёткой задачи. Разве что с помощью увольнения итальянца можно встряхнуть команду, но в среднесрочной перспективе это — очередная авантюра».

От «Спартака» не отказываются

Футбольный комментатор Юрий Розанов в своем телеграм-канале рассуждает о том, кто может сменить Массимо Карреру на посту тренера «Спартака».

«Много пишут про Черчесова в Спартаке. Пишут с каким-то даже надрывом. Как будто пытаясь удержать от прыжка с 10 метровой вышки того, кто все равно не слышит. Да и не факт, что прыгать собрался. Но все равно.

Думаю, тут дело не столько в Спартаке, сколько в сборной. Которую мы полюбили, как легший на сердце сериал. Ставший родным. И сделанный здорово. Где ни одну фамилию из титров убрать нельзя. Так что дело тут не в Каррере. Который определенно зашел в тупик, с теми силами и средствами, что у него были. Не те ему средства дали или те — спор бесконечный. Да и не суть теперь: дело сделано. А мужик он, не спорю, симпатичный.

Тому, кто придет на его место — никаких ковровых дорожек никто стелить не будет. Ни встречая, ни провожая. Так что это и впрямь прыжок. Из тех, кто в Спартаке работал, по крайней мере двое: Черчесов и Карпин — здорово выросли с той поры как тренеры. И тот и другой понимают, что это будет ( была бы) даже не работа сапера. А вдвойне более опасная. Если что. У того и у другого сейчас все не то, что в порядке — в шоколаде.

Но Спартак ( если сердце лежит) — это не то, от чего отказываются.

Я тоже обычный человек. И тоже против привычки сидеть на двух стульях ( совмещения, значит). Стул вообще сейчас вещь модная, но опасная. Я даже немного удивлен, что до сих пор не вышла современно-футбольная версия » 12 стульев«. И героев двое. И деньги там, и приключения, вроде.

Так что со стульями определились. Но вот кто? По всему, тренера на стенд бае у Федуна не было. А оперативно — это все равно угадайка».

Каррера давно не нравился Федуну

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев в своем телеграм-канале отмечает, что итальянский тренер не нравился руководству клуба, но все равно остается любимцев болельщиков.

«Отставка тренера в Спартаке — штука всегда иррациональная, так как иррационален человек, принимающий решение. Господин Федун постоянно пребывает в колебательном движении, а вокруг него куча разных советников. И каждый нашептывает свое. Каррера ему, собственно, давно не нравится, поэтому главный вопрос — почему именно сейчас? Оформить все перед паузой на сборные было бы и логичнее, и дальновиднее. Но где Спартак и где логика?

В отличие от большинства предшественников Каррера уходит тренером популярным. Даже в моем телеграм канале 50 процентов избирателей выступили против отставки итальянца. Скорее народный гнев направлен на отдельных футболистов, Федуна и актера Назарова. Это, конечно, большое достижение Карреры. Нового тренера непременно будут сравнивать с ним, и не факт, что сравнение будет в пользу преемника.

Искренность Карреры, его сомнения, рефлексии, поиск решений — все это весьма симпатично. Проблема в том, что все время Массимо только учился быть главным тренером, проходил на практике все университеты. Спартак — не лучшее место для комфортного обучения. Это американские горки, а не кампус Болоньи или Гарварда. В какой-то момент неправильные ответы стали доминировать в его тестах, а от этого до отставки — меньше шага.

Если вместо Карреры, мы, действительно, получим Черчесова в двух экземплярах, то это ужас, кошмар и катастрофа. В нашем футболе любое совмещение пагубно, а Спартак и сборная — вы издеваетесь что ли? Сборная только только стала на человека походить, а вы хотите в золушку ее превратить? Амбиции и реваншизм Черчесова понятны и объяснимы, но надо заставить его выбрать что-то одно». 0