ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров

    СМИ — о триумфе «железнодорожников» в матче с «Ростовом»

    РПЛ Футбол России Локомотив Ростов Календарь РФПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров «Вашингтон» — «Флорида»НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит Алексис СанчесЧто случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 00:11
    • «Алавес» оказался сильнее «Сельты»
  • 23:32
    • «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов
  • 23:04
    • ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»
    Все новости спорта
    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. В первом тайме команды обменялись голами: на гол Антона Мирончука спустя минуту ответил точным ударом Сверрир Ингассон. Во второй половине встречи победу «железнодорожникам» принес Соломон Кверквелия. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ростовский автобус и обмен голами

    Автор «Советского спорта» Константин Кринский акцентировал внимание на том, что с первых минут «Ростов» стал действовать от обороны.

    «Практически сразу после стартового свистка игра приобрела смысл "кто мяч потеряет, тот и проиграет", потому что соперники ждали и готовились к контратакам. Ростовский автобус вынуждал "Локо" заниматься нелюбимым делом — позиционной атакой. Гости грамотно перекрывали практически все свободные зоны и почти не позволяли "железнодорожникам" подходить к своим воротам ближе начала штрафной площади.

    После 15-20 минут первого тайма Фернандеша окончательно выключили из из позиционного созидания. Разгонять атаки пытались Крыховяк и Баринов, на резко менять мысль и вектор атаки — братья Миранчуки. Полузащита москвичей медлила и периодически теряла мяч. "Ростов" подобно стервятнику подбирал его и нес к воротам Гильерме. Жарко там было редко, Игнассон плохо цеплялся за передачи понизу, а весь верх снимали Кверквелия и Чорлука.

  • Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень
  • В «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос
  • Сегодня

    • Нелогичные и не вытекающие из хода встречи голы-нежданчики оживили трибуны "РЖД Арены" на 27-й минуте. Сначала каким-то чудом Антон Миранчук получил мяч справа в штрафной Абаева, продавил защитника и с острейшего угла зарядил в дальнюю "девятку". В такие моменты голкиперы ждут прострела, но никак не прицельного удара. Абаевский гол, иначе не скажешь.

    И пока "Локомотив" радовался "Ростов" развел мяч с центра и полетел отыгрываться. Болельщики хозяев прокричали счет матча и через секунду после он изменился. В первой же атаке ростовчане заработали угловой, оттуда закрутили в ворота. Гилерме такие мячи никогда намертво не брал, и в этот разрешил выбить. А никем не прикрытый Ингассон оказался первым на добивании красиво в падении сравнял счет. Следующие полтайма прошли в борьбе, не более того», — констатирует Кринский.

    Палыч снова в деле

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов заметил, что большая часть матча на поле шла равная борьба, в которой решающим стал пусть и случайный, но красивый удар Кверквелии.

    «Большую часть своего матча "Локо" с "Ростовом" были унылы — шла равная и жесткая борьба, а два гола подряд в первом тайме оказались мало что значащими деталями. В остальном — много брака, мало креатива, как будто матч на предсезонке, где главное — дать объем, а моменты создаются случайно.

    И все же, каким бы случайным ни получился гол Кверквелии, это было красиво. Пусть стандарт, пусть вопреки вязкой логике игры, зато какой удар Баринова через себя! Кажется, сейчас им с Денисовым в опорной зоне вдвоём тесновато — это бросалось в глаза даже в этом матче. Но кто знает, сколько еще будет играть в "Локо" ветеран Гарик? А Баринов — пока даже не в расцвете, ему 22 года, все впереди. Таланта и сил — море.

  • Сложная и тяжелая игра. Футболисты проявили характер и волевые усилия. Пытались взламывать оборону «Ростова», который очень хорошо действует в защите. Забить два гола ростовчанам не так уж легко. Радует, что мы набрали три очка и приблизились к группе, которая борется за высокие места.
  • Юрий Семин

    • К слову, ближе к финальному свистку разыгрались и "Локомотив", и "Ростов". Плотнячок в центре рассосался, появилось пространство для скоростных атак, и бодрая концовка матча все же позволила считать эту футбольную пятницу позитивной.

  • Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
  • Шведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре
  • Вчера

    • И не только болельщикам одной или другой команды, но и Юрию Семину. Тренер, вопреки всем мрачным прогнозам поправляет дела "Локо". Действующие чемпионы выплывают из трясины, отталкиваются от подвернувшийся кочки и цепляются за твёрдую землю, на которой стоят лидеры. Железнодорожники набирают столько же очков, сколько "Ростов", на одно отстают от ЦСКА, настигают "Спартак" (у того, правда, матч в запасе). Палыч снова в деле!», — подчеркивает Зеленов.

    Статистическое преимущество хозяев

    Александр Чистяков в материале для soccer.ru подсчитал, что «Локомотив» втрое чаще бил по воротам, чем «Ростов», а также больше владел мячом, что и помогло ему победить.

    «Матч в Черкизове "желто-синие" начинали командой с самой надежной обороной в РПЛ, а после гола Кверквелии уже лишились этого статуса, передав его ЦСКА. Как видим, "Локомотив" втрое чаще бил по воротам, хотя качество ударов подопечных Сёмина оставляет желать лучшего, ведь попаданий в створ у "железнодорожников" и ростовчан одинаковое количество. С другой стороны, в голевых эпизодах хозяева били отменно, причем нужно отмечать не только конечные удары Миранчука и Кверквелии, но и важный промежуточный выстрел Баринова через себя. Получается, три удара в створ из четырех "Локомотив" нанес в голевых атаках.

  • Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера
  • Вчера

    • Владение мячом: 60.2% — 39.8%. Тоже ничего удивительного, хотя далеко не всегда побеждает тот, у кого мяч. Но "Локомотив" своим территориальным преимуществом распорядиться сумел, и если в первом тайме "железнодорожники" зачастую упирались в стену, то после перерыва добавили в агрессии и стали подготавливать угрозы из позиционных атак.

  • Главное, добились победы. Мы всегда тяжело играем после перерыва и опять позволили себе некоторую расслабленность после первого забитого мяча, но удалось собраться. Я считаю, что ребята все молодцы. Мы всегда говорили, что нужно подождать, и вы увидите истинный «Локомотив».
  • Анатолий Мещеряков

    • Возможно, тонкости розыгрышам и не хватало, но "Локо" очень качественно давил, не теряя нить этого давления в фазах перехода мяча от команды к команде. В конечном итоге, это и привело дружину Юрия Павловича Сёмина к успеху», — пишет Чистяков.

    Баринов — будущее «Локо»

    Журналист «Чемпионата» Антон Иванов подробнее остановился на игре Дмитрия Баринова, которого сравнил с Гжегожем Крыховяком.

    «Дмитрий Баринов проводит, наверное, свой лучший месяц в карьере. В чемпионском сезоне полузащитник больше запомнился своими вокалом, чем игрой, но последние матчи сделали из Баринова игрока основы. По стилистике игры полузащитник все больше становится похожим на лидера команды Гжегожа Крыховяка, и это играет на руку "Локомотиву". Теперь Гжегож не заполняет своим движением без мяча все поле и больше ориентирован на один из флангов.

    Рывки в свободные зоны у Баринова получаются не хуже Крыховяка, осталось поработать над пониманием, что делать с мячом дальше. Персональная опека соперника защитниками "Ростова" опасна при хорошо отработанных ложных движениях. Несколько раз Фернандеш уводил крайнего центрального защитника "Ростова" из своей зоны, а на рывки Баринова не реагировал ориентированный на мяч Гулиев.

  • Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
  • Девять футболистов и одна команда
  • 18/10/2018

    • К тому же Баринов все-таки номинальный опорник и, в отличие от поляка, обеспечивает интенсивность в обороне, всегда доигрывая эпизоды до конца. На игроке также большая доля работы в прессинге на чужой половине поля. За счет своей выносливости полузащитник держит высокий темп в движении без мяча на протяжении практически всего матча.

    Работой Баринова в обороне, даже его открываниями в финальной трети уже не удивишь. В матче с "Ростовом" Юрий Семин нашел своему игроку новое применение. Во втором тайме, когда Алексей Миранчук отходил на правый фланг, Баринов эпизодически пробовался на позиции девятки. Под него в зоне перед штрафной открывался Антон Миранчук. Баринов справлялся с цепкими защитниками "Ростова", умело использовал свой корпус, не выключался из игры сразу после отыгрыша и успевал открываться на ограниченном пространстве. Может быть не всегда правильно, но очень инициативно», — подчеркнул Иванов.

    «Локо» совсем не скучный

    Евгений Марков в своем блоге на sports.ru заметил, что «Локомотив» несправедливо критикуют за серую игру.

    «Он не скучный. "Локо" строил атаки даже без нападающих — оказывается, можно быть опасным, даже когда Смолов и Фарфан травмированы, а Эдер дисквалифицирован. Миранчуки отнимали мяч в центре поля, Крыховяк царапал соперников на фланге и выжимал их корпусом — и команда неслась в атаку. После перехватов появилась скорость, на игроках "Локо" нарушали правила.

  • «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября
  • «Красные» потеряли сразу четырех футболистов
  • 18/10/2018

    • В какой-то момент Гильерме выхватил мяч руками после стандарта, через секунду опустил его на газон, резко выбежал в поле, опередив игроков "Ростова", и развил контратаку. Так делают вратари в компьютерных играх — трибуны вспыхнули, будто это был великолепный финт Фернандеша.

  • Не было вариантов, кому бросить мяч, поэтому решил пойти вперед. Когда увидел слева Антона Миранчука, сделал передачу и вернулся в ворота.
  • Гильерме

    • Удар Крыховяка с 50 метров за спину Абаеву. Неточный, но дерзкий и с прицелом на гол тура. Победный гол — почти искусство. Баринов изящно выстрелил через себя, Кверквелия добил — привет чемпионскому сезону, когда грузин приносил "Локо" очки.

    "Локо" сгенерировал эмоцию. Даже Тарасов, который вышел на две минуты, чтобы сделать пару рывков и добрый поступок — подарить футболку болбою. Баринов после гола Кверквелии прыгнул в позе Криштиану, а Игнатьев под звук свистка повалился на газон, будто отбегал 120 минут, и не двигался. По дороге в раздевалку он полминуты говорил с маскотом "Локомотива" (его зовут Рейл) и улыбался. Разве так себя ведет серая команда?», — задается вопросом Марков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 октября
  • 08/10/2018 в 15:47
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Крылья Советов»
  • 3.05
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Нидерланды не оставили шансов Германии
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
    • 02:18 15/10/2018     Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
  • Топ-7 новых лиц для «Реала»
    • 03:34 16/10/2018     Жозе Моуринью
  • Лондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»
    • 12:56 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всехШведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре Вчера в 12:440
  • 09:05
    • Овечкина могут дисквалифицировать
  • 12:35
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
  • 12:19
    • Уайт хотел бы увидеть бой Фергюсона с Нурмагомедовым
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и МакдэвидаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября Вчера в 09:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 12:03
    • Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку
  • 11:46
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Саутгемптон»
  • 11:31
    • Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу
    Арсен Венгер Футбол Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера Вчера в 00:030
  • 11:17
    • Бенитес не боится увольнения из «Ньюкасла»
  • 10:37
    • «Урал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
  • 10:25
    • «Оренбург» — «Енисей»: Стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие