Кверквелия принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

победилв матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

«Локо» добыл третью победу подряд ФК «Локомотив» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Поединок на «РЖД Арене» в Москве завершился со счетом 2:1.

Голами в составе железнодорожников отметились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия, у дончан отличился защитник Сверрир Ингасон.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Ростовчане с таким же количеством баллов располагаются на пятой строчке.

Для «Локо» эта победа стала третьей подряд в Премьер-лиге. Ранее «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:0).