Кверквелия принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

«Локо» добыл третью победу подряд
ФК «Локомотив»
Поединок на «РЖД Арене» в Москве завершился со счетом 2:1.
Голами в составе железнодорожников отметились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия, у дончан отличился защитник Сверрир Ингасон.
«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Ростовчане с таким же количеством баллов располагаются на пятой строчке.
Для «Локо» эта победа стала третьей подряд в Премьер-лиге. Ранее «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:0).
РПЛ. 11-й тур
«Локомотив» — «Ростов» — 2:1 (1:1)
Голы: Ант.Миранчук, 26 (1:0). Ингасон, 27 (1:1). Кверквелия, 60 (2:1)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Лысов, 81), Кверквелия, Хеведес, Фернандеш, Денисов, Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук (Тарасов, 90+3)«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Салетрос (Калачев, 70), Скопинцев, Юсупов, Ионов (Зуев, 72), Гулиев, Сигурдарсон (Шомуродов, 62)Предупреждения: Гулиев, 31. Баринов, 42. Ингасон, 66. Салетрос, 69. Кверквелия, 77. Сигурдссон, 88