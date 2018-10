Резвый старт. Кто был лучшим в АПЛ в начале сезона?

Азар был лучшим игроком «Челси» в ходе двух чемпионских сезонов команды (2014-2015 и 2016-2017), но есть ощущение, что он по-прежнему может прогрессировать, в частности, в вопросе голевой результативности. После прекрасного чемпионата мира, по итогам которого Азар стал обладателем «Серебряного мяча» турнира, в этом сезоне он покоряет новые вершины. На данный он момент он опережает всех игроков АПЛ.

Почти в каждой игре Азар создавал хаос в обороне соперника и играл ключевую роль в своей команде. Даже оставшись на скамейке в первом матче сезона против «Хаддерсфилда», бельгиец, выйдя на замену, отдал голевую передачу на Педро после виртуозного дриблинга. На следующей неделе в матче против «Арсенала» он вновь вошел в игру со скамейки и вновь записал на свой счет ассист. На этот раз Азар отдал пас Алонс, который забил победный мяч.

В матче против «Ньюкасла» Эден впервые вышел в стартовом составе и реализовал пенальти, в следующем матче против «Борнмута» он разрывал левый фланг соперника вместе с Алонсо, что привело к забитому бельгийцем голу. Затем Азар оформил хет-три в поединке против «Кардиффа», а в ничейной игре с «Вест Хэмом» был самым опасным игроком в составе «Челси», даже несмотря на то, что несколько действий в штрафной соперника могли быть получше.

В игре против «Ливерпуля» Азар открыл счет после быстрой комбинации. Ну а в последнем матче «Челси» перед перерывом на международные поединке 27-летний бельгиец забил гол в ворота «Саутгемптона» и создал еще один для Альваро Мораты.

Лондонское дерби уже во втором туре сезона было выкрашено новыми красками: главные тренеры Маурицио Сарри и Унаи Эмери летом возглавили команды, чтобы изменить их стиль игры. Оба обещали демонстрировать открытый, атакущий футбол, и именно это мы получили в поединке «Челси» — «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж»: триллер с пятью голами, четыре из которых были забиты еще до перерыва.

«Челси» повел со счетом 2:0 после грамотной атаки левым флангом, которая вылилась в результативный пас Маркоса Алонсо на Педро. Затем «синие» провели еще одну «испанскую» комбинацию, увеличив преимущество — Сезар Аспиликуэта ассистировал Альваро Морате, который воспользовался ошибкой «Арсенала» при создании искусственного офсайда.

Однако гости сумели ответить, создав ряд голевых моментов за счет использования всей ширины поля. Генрих Мхитарян быстро отквитал один мяч, а затем атаку, которая началась с Петра Чеха и по ходу которой «каниноры» продемонстрировали великолепное движение мяча через пас, задействовав всех игроков, завершил Алекс Ивоби.

Пьер-Эмерик Обамеянг имел несколько отличных шансов, чтобы вывести «Арсенал» вперед, но победный мяч в итоге провел Алонсо. Левый защитник регулярно создавал сопернику проблемы и замкнул передачу Эдена Азара, поставив точку в прекрасном матче.

В эпоху Арсена Венгера «Арсенал» был известен двумя видами голов: первые были забиты в результате быстрых контратак от одного конца поля до другого, вторые — в результате сложных и эффектных комбинаций на краю штрафной. Гол Аарона Рэмзи был смесью и того, и другого. Можно сделать предположение, что Унаи Эмери не отказался от лучших элементов игры своего предшественника.

По ходу этой голевой атаки, которая началась от штрафной «Арсенала» было так много эпизодов, когда все могло сорваться. Рискованный пас Рэмзи от линии поля, передача по воздуху от Александра Ляказетта на Эктора Бельерина, которая могла оказаться слишком сильной, акробатический трюк правого защитника, который эффектным пасом пяткой нашел Рэмзи.

Затем валлийцу дважды пришлось сыграть головой, чтобы передать мяч Генриху Мхитаряну, тот идеально отпасовал дальше на Пьера-Эмерика Обамеянга, после чего Рэмзи пяткой с линии вратарской замкнул прострел нападающего.

Вся прелесть этого гола в том, что ни один из игроков не пытался перетянуть одеяло на себя. Каждый игрок передавал мяч дальше, видя необходимость в этом и делая это достаточно нестандартным образом.

«Тоттенхэм» не купил никого в летнее трансферное окно, однако переход Лукаса Моуры из ПСЖ в январе сейчас претендует на подписание сезона.

Лукас долгое время считался очень талантливым игроком атаки, но удивительным аспектом его хорошей формы в этом сезоне является его расположение на поле. Ранее Моура всегда был лишь игроком правого фланга атаки, но Маурисио Почеттино переместил его в центр. Теперь скорость бразильца в центральной зоне компенсирует медлительность Гарри Кейна.

В матче третьего тура против «МЮ» Лукас оформил дубль и был признан игроком матча, а «шпоры» отпраздновали победу со счетом 3:0 на «Олд Траффорд». Кейн открыл счет в поединке, а затем бразилец увеличил преимущество гостей, из центра штрафной замкнув передачу Кристиана Эриксена.

Затем Лукас получил пространство, ушел от Криса Смоллинга и пробил в дальний угол, переиграв Давида Де Хеа, а также продемонстрировав, что он полностью адаптировался к английскому футболу.

Нет ничего постыдного в том, чтобы крупно проиграть «Манчестер Сити» — команда Пепа Гвардиолы забивал пять в ворота «Кардиффа» и шесть в ворота «Хаддерсфилда». Но больше всего доминировали «горожане» в матче против «Фулхэма». В этой встрече они должны были забивать больше трех голов и практически не предоставили сопернику никаких шансов на своей половине поля.

Уже на второй минуте встречи Фернандиньо перехватил пас Жана-Мишелья Сери, после чего отдал голевую передачу на Лероя Сане. С этого момента «Фулхэм» начал предоставлять сопернику слишком много свободного пространства. Давид Сильва увеличил преимущество «горожан» после того, как Бернарду Силва потрудился на правом фланге. А Рахим Стерлинг забил третий, подставив ногу после прострела Серхио Агуэро.

При всем этом голкипер «Фулхэма» Маркус Беттинелли мог претендовать на звание игрока матча. Команда Гвардиолы была великолепна. Хотя и «Фулхэм» — очень привлекательный соперник для команды, которая умеет двигать мяч вперед.

Фрйзер всегда выглядел интересным игроком — миниатюрный, быстроногий плеймейкер, который постоянно грамотно выбирает позицию и находит варианты для комбинаций. Возможно, он самый типичный игрок «Борнмута».

