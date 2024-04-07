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    «Ювентус» — «Фиорентина». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной»

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    Федерико Кьеза
    Туринский «Ювентус» в рамках 31-го тура чемпионата Италии сыграет дома с «Фиорентиной». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 59 очков в 30-ти матчах. На счету команды 17 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:24.

    Два крайних матча туринцы провели с «Лацио» — в чемпионате и Кубке Италии. Матч Серии А завершился минимальной победой римской команды (1:0), а спустя три дня «Ювентус» взял реванш в кубке, обыграв «Лацио» в первой встрече полуфинала (2:0).

    Подопечные Массимилиано Аллегри не выигрывают в чемпионате на протяжении четырех матчей кряду. До встречи с «Лацио» туринцы сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и «Аталантой» (2:2) и проиграли «Наполи» (1:2).

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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» находится в середине турнирной таблице, занимая 10-ю строчку после 29-ти матчей. На счету команды 12 побед, 7 ничьих и 10 поражений и 43 очка в активе. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 42:33.

    В эту среду «фиалки» играли дома против «Аталанты» в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась минимальной победой подопечных Винченцо Итальяно (1:0), единственный гол на 31-й минуте забил Мандрагора.

    Клуб из Флоренции набрал 2 очка в 3-х последних матчах Серии А, не сумев победить ни разу. «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (0:0) и «Ромой» (2:2), а в крайнем туре чемпионата уступила «Милану» (1:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга победа осталась за «Ювентусом» (1:0). Всего в 10-ти крайних встречах туринцы праздновали успех 6 раз, «Фиорентина» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 1.85.

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