Итоги-2018. Лучшие зарубежные игроки

В тройку лучших футболистов 2018 года LiveSport.Ru включил двух победителей Лиги чемпионов, а также чемпиона мира в составе сборной Франции.

3. Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус», сборная Португалии)

В 2018 году Криштиану Роналду исполнилось 33 года. Для многих футболистов, особенно играющих на атаку, это критический возраст, когда наступает серьезный спад. Некоторые даже уходят из спорта, как, например, Георгиос Самарас или Портильо, понимая, что не способны выдерживать конкуренции.

Однако к Роналду это никак не относится. В его игровой форме до сих пор прослеживается удивительная стабильность. Более того, даже смена клуба не смогла выбить его из колеи.

Нынешний год португалец начал в «Реале», с которым добился невероятного результата, в третий раз кряду выиграв Лигу чемпионов. Криштиану в этом турнире забил рекордные 15 голов, опередив ближайшего преследователя — Мохамеда Салаха — на пять мячей.

Криштиану Роналду Goal.com

Летом Роналду вместе со сборной Португалии приехал на чемпионат мира в России и сразу же громко заявил о себе. В первом туре его команда сыграла вничью с Испанией 3:3, а сам форвард оформил хет-трик.

Во втором туре Криштиану забил единственный мяч в ворота команды Марокко, чем практически гарантировал португальцам выход в плей-офф. Действительно, чемпионы Европы добыли нужную ничью против Ирана, после чего в 1/8 финала все же уступили Уругваю со счетом 1:2.

Роналду, похоже, упустил последний шанс стать чемпионом мира, но, будем честны, это была трудновыполнимая задача, поскольку состав сборной Португалии на данный момент слаб в сравнении с другими топовыми национальными командами.

После мирового первенства Роналду оказался не в Мадриде, а в Турине. Его переход в «Ювентус» стал довольно неожиданным, ведь уже возрастному футболисту пришлось столкнуться с периодом акклиматизации в новой стране.

Действительно, поначалу в Серии А у португальца мало что получалось. Было видно, что он очень хотел забить дебютный мяч, партнеры его поддерживали, но в трех стартовых турах он наиграл лишь на одну результативную передачу.

А вот затем все стало на свои места. Роналду оформил два дубля, еще в восьми матчах забил по голу, благодаря чему находится в числе лучших бомбардиров итальянского первенства.

Роналду доказал, что форвард может быть успешен и опасен для соперника даже в 33 года. Не удивимся, если и 2019 год он проведет на столь же высоком уровне.

2. Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии)

Лука Модрич, как и Криштиану Роналду, в конце весны отпраздновал с «Реалом» третью подряд победу в Лиге чемпионов. Однако это событие не стало для него самым значимым в 2018 году.

Своего звездного часа он добился на чемпионате мира в России, где стал ключевым игроком сборной Хорватии, достигшей финала.

На турнире Модрич забил всего два гола и отдал одну результативную передачу, но данная статистика не может передать того влияния на игру, которое оказывал хорват.

Лука Модрич sbnation.com

Как всегда, Лука был очень силен в выполнении передач, которых в каждом матче делал от 40 до 100, демонстрируя отличный показатель точности, превышающий 80 процентов.

Особенно активным Модрич был в матчах с Аргентиной и Россией. Если бы не его игра и не его ключевые передачи, то, вполне возможно, его сборная не смогла бы пройти подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинале.

Да, в финальном матче против Франции у Хорватии не пошла игра, но винить в поражении именно Модрича как раз не стоит, поскольку его статистика говорит о том, что он оставался на стабильно высоком уровне.

В сезоне 2018/19 в составе «Реала» хорват остается одним из важнейших игроков, на котором лежит ответственность за быстрый переход из обороны в атаку. Пока у «сливочных» получается не все, но это было ожидаемо с учетом тренерских перестановок и ухода Роналду.

«Реал» сохраняет Модрича в составе, поэтому вокруг него способен быстро построить обновленную команду, способную решать сильнейшие задачи.

Для самого Луки 2018 год завершается на позитиве, ведь именно он стал обладателем «Золотого мяча», прервав десятилетнюю гегемонию Роналду и Лионеля Месси.

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», сборная Франции)

Первая половина 2018 года прошла для Килиана Мбаппе неоднозначно. С одной стороны, с «Пари Сен-Жермен» он выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок лиги, с другой, никак не проявил себя в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда парижане проиграли «Реалу».

Теперь уже понятно, что это было лишь затишье перед бурей, которую француз устроил на чемпионате мира в России. Всего на турнире он забил четыре гола, которые помогли подопечным Дидье Дешама стать чемпионами.

Вспомните, какой фантастический забег выполнил Мбаппе в матче 1/8 финала против Аргентины, вынудив Маркоса Рохо нарушить правила в пределах штрафной площади. Именно после этого момента Антуан Гризманн с пенальти открыл счет.

В середине второго тайма, когда счет был 2:2, как раз резкий рывок и мощный удар Мбаппе позволил французом вновь выйти вперед и довести дело до победы.

Килиан Мбаппе dailypost.ng

В финальном матче Килиан стал автором четвертого мяча своей команды и оказался самым молодым автором гола в финале чемпионата мира со времен Пеле.

На ЧМ-2018 молодого француза действительно боялись защитники, а единственным действенным способом для его нейтрализации стали фолы.

Со стартом нового сезона Мбаппе стал лидером «Пари Сен-Жермен». Именно он, а не Неймар, является лучшим бомбардиром Лиги 1, где даже успел отметиться покером, притом в матче с не самым слабым «Лионом».

Многие эксперты считают, что Мбаппе больше Модрича заслужил «Золотой мяч». Начинать очередной спор по этому поводу бессмысленно. Мы лишь признаем, что у Килиана есть все задатки для того, чтобы в ближайшее время безапелляционно стать сильнейшим футболистом мира. 0