Главный человек «Локомотива» покинул клуб

Об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора «Локомотива» пока не объявлено официально, но эта информация уже даже не секрет.

В «Локомотиве» меняется генеральный директор

Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год в материале автора «Чемпионата» Павла Пучкова.

«Да. Генеральный директор в "Локомотиве" меняется, Илья Геркус из клуба уходит. Официально это объявят в ближайшее время, но косвенных подтверждений ухода уже предостаточно. Лучше всех выступил новый генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев. Комментируя будущее арендованного у "Локо" Алана Касаева, Качукаев прямо сказал: "Геркус взял паузу, сказал, что в клубе будут новые люди — им и решать вопрос. Мы ждём до 10 января".

Чем конкретно будет заниматься Илья Леонидович дальше, пока неизвестно, но пока всё идёт к тому, что это будет работа на благо российского футбола: в РФС или РПЛ. Вариантов новой должности много, яснее станет после выборов президента РФС.

После отставки Ильи Геркуса никаких шансов продолжить работу в "Локомотиве" у Эрика Штоффельсхауса не было. И дело не в том, что с нынешним генеральным директором они команда. Просто только Геркус защищал деятельность Штоффельсхауса в "Локомотиве". Даже если не учитывать конфликт с Юрием Сёминым, к спортивному директору много вопросов. Ноль приглашённых игроков с потенциалом — трансферы совершались только по опытным футболистам.

Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье. Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня клуб переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития на годы вперед. Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен — будущее принесет новые вызовы и новые победы Илья Геркус, экс-генеральный директор московского «Локомотива»

Нет, хуже не будет — не надо ожидать возвращения смутного времени правления Ольги Юрьевны Смородской. Василий Кикнадзе, которого называют главным кандидатом на должность генерального директора, совсем другой. Это человек, долгие годы входящий в совет директоров "Локомотива", то есть про все проблемы клуба он знает изнутри».

Геркус и его наследие

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев — о его работе Ильи Геркуса в московском «Локомотиве».

«В первом сезоне Геркуса "Локомотив" выиграл Кубок России, во втором — чемпионат России. Кто-то, наверное, скажет, что это все благодаря Юрию Семину. Заслугу тренера отрицать глупо. Но и заслугу руководителя клуба тоже. Случившееся весной 2017-го, а потом через год — лучшее, что могло произойти с "Локо". Жирнейший плюс в карьеру Геркуса.

Между отставкой Геркуса и тем, что он не сработался с Семиным, — прямая связь. Дело в разных взглядах на трансферную политику — об этом открыто говорили и тот, и другой. Геркус считает, что подбором игроков должен заниматься спортивный департамент, Семин — что главный тренер. Компромисса они не нашли.

Геркус же, считаю, на всю мощь в клубе так и не заработал. Говорю о коммерческой составляющей, не спортивной. По большому счету, активности "Локо", связанные с привлечением зрителей, только раскручиваются. А крыша над стадионом в Черкизове — пока только проект. Но наследие Геркус оставил толковое».

Эволюция Геркуса в «Локомотиве»

Автор «Советского Спорта» Александр Иванов — о итоге работы генерального директора «Локо» за 2,5 года.

«Илья Геркус — нетипичный для российского футбола руководитель. Его социальные сети с обратной связью и уровень открытости, думается, еще долго останутся недосягаемыми для менеджеров такого уровня. Самая популярная на сегодня социальная сеть Инстаграм является не только возможностью делиться с аудиторией своим мнением и положением дел, но в нашем случае это еще и возможность подвести итог временному отрезку длиной в два с половиной года, ничего при этом не забыв. Ведь Инстаграм все помнит.

Несмотря на очевидный факт разногласий с главным тренером, Геркус никогда не позволял себе критиковать Семина, определив во главу угла корпоративную этику и интересы клуба. Для Геркуса Юрий Павлович никогда не был персоной нон-грата, о чем говорит и этот пост. А пост этот определяет тенденцию. Свой инстаграм по мере увеличения количества подписчиков генеральный директор все чаще и чаще стал использовать как инструмент для привлечения дополнительных болельщиков на стадион. Повышение посещаемости "РЖД-Арены" — одна из главных задач, которую Геркус ставил перед своей командой менеджеров.

Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде. Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности, уважения! Игорь Денисов, капитан «Локомотива»

Главный триумф в виде долгожданного чемпионства клуба Геркус воспринял с большим облегчением, что видно по максимально эмоциональному, но не самому содержательному посту в день исторической победы над "Зенитом". Работа Геркуса в "Локомотиве" в целом была наполнена большим количеством символичных моментов. Но завоевать чемпионство в матче со своей бывшей командой — такого генеральный директор "Локо", наверное, не мог представить даже в самых заветных снах. Но реальность порой превосходит все ожидания».

Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве»

В материале Sport24 — о перестановках руководства у чемпиона страны.

«Официальной информации до сих пор нет. Но фамилии новых боссов известны и уже давно мелькали в медиа. Место Геркуса займет журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе — бывший гендиректор канала "Спорт" (позже — "Россия-2"). Также он занимался организацией трансляций Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.

Спортивным директором же станет Владимир Кузьмичев, который руководил академией "Локомотива" с ноября 2014-го, но был уволен при Ольге Смородской. В его отдел, скорее всего, войдет нынешний защитник команды Борис Ротенберг-младший. 32-летний футболист восстанавливается от травмы и собирается сосредоточиться на работе в клубе.

Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»

Полная и окончательная победа Юрия Палыча. До и после чемпионства тренер и руководство "Локо" воевали, финальной точкой стала глава "Пятая колонна" из книги первого. В итоге Семин пережил Геркуса — отношения с новым руководством наверняка будут лучше (потому что хуже вряд ли можно представить)».

Геркус — на выход, прихватив багаж Смородской

«Соккер.ру» — об административных перестановках в стане железнодорожников.

«Да, нельзя не добавить, что вместе с Геркусом ушли и некоторые люди, им приведенные. Тот же спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который тоже сделал заявление через свой инстаграм. По некоторым данным, ушел и заместитель Геркуса Федор Луннов, и руководитель отдела кадров Мария Грачева.

Можно по-разному относиться к противостоянию Геркуса и Семина, но "Локомотив" именно под руководством этих двух людей, которые, как оказалось, имеют кардинально разные взгляды на многие вещи в современном футболе, завоевал два важнейших трофея в стране: Кубок России и чемпионский титул. Были и будут ожесточенные споры о том, чьей заслуги в этом больше, тренерской или президентской.

Ведь если бы некоторые кадровые решения принимались не наперекор Семину, то в клубе не появился бы Фарфан, например. А переоценить его вклад в чемпионство очень сложно. С пожеланиями Семина вряд ли перуанец оказался бы в команде. Да и самого Семина, не будем забывать, позвал в "Локомотив" Геркус». 0