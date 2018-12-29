ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб

    Реакция прессы об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора «Локомотива»

    Локомотив Футбол России
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ Илья ГеркусГлавный человек «Локомотива» покинул клуб Россия выиграла второй матч кряду на МЧМ-2019Когда меньше — лучше
  • 14:16
    • Миронова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
  • 13:10
    • Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
  • 12:17
    • Сучилов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
  • 12:04
    • «Локомотив» продлил контракт с капитаном команды
  • 09:11
    • Сборная США разгромила Казахстан на МЧМ-2019
  • 08:50
    • «Атланта» в овертайме обыграла «Миннесоту», «Орландо» разгромил «Торонто»
  • 08:00
    • Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве
    Все новости спорта
    Илья Геркус
    Илья Геркус
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора «Локомотива» пока не объявлено официально, но эта информация уже даже не секрет.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В «Локомотиве» меняется генеральный директор

    Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год в материале автора «Чемпионата» Павла Пучкова.

    «Да. Генеральный директор в "Локомотиве" меняется, Илья Геркус из клуба уходит. Официально это объявят в ближайшее время, но косвенных подтверждений ухода уже предостаточно. Лучше всех выступил новый генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев. Комментируя будущее арендованного у "Локо" Алана Касаева, Качукаев прямо сказал: "Геркус взял паузу, сказал, что в клубе будут новые люди — им и решать вопрос. Мы ждём до 10 января".

    Чем конкретно будет заниматься Илья Леонидович дальше, пока неизвестно, но пока всё идёт к тому, что это будет работа на благо российского футбола: в РФС или РПЛ. Вариантов новой должности много, яснее станет после выборов президента РФС.

    После отставки Ильи Геркуса никаких шансов продолжить работу в "Локомотиве" у Эрика Штоффельсхауса не было. И дело не в том, что с нынешним генеральным директором они команда. Просто только Геркус защищал деятельность Штоффельсхауса в "Локомотиве". Даже если не учитывать конфликт с Юрием Сёминым, к спортивному директору много вопросов. Ноль приглашённых игроков с потенциалом — трансферы совершались только по опытным футболистам.

  • Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье. Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня клуб переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития на годы вперед. Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен — будущее принесет новые вызовы и новые победы
  • Илья Геркус, экс-генеральный директор московского «Локомотива»

    • Нет, хуже не будет — не надо ожидать возвращения смутного времени правления Ольги Юрьевны Смородской. Василий Кикнадзе, которого называют главным кандидатом на должность генерального директора, совсем другой. Это человек, долгие годы входящий в совет директоров "Локомотива", то есть про все проблемы клуба он знает изнутри».

    Геркус и его наследие

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев — о его работе Ильи Геркуса в московском «Локомотиве».

    «В первом сезоне Геркуса "Локомотив" выиграл Кубок России, во втором — чемпионат России. Кто-то, наверное, скажет, что это все благодаря Юрию Семину. Заслугу тренера отрицать глупо. Но и заслугу руководителя клуба тоже. Случившееся весной 2017-го, а потом через год — лучшее, что могло произойти с "Локо". Жирнейший плюс в карьеру Геркуса.

    Между отставкой Геркуса и тем, что он не сработался с Семиным, — прямая связь. Дело в разных взглядах на трансферную политику — об этом открыто говорили и тот, и другой. Геркус считает, что подбором игроков должен заниматься спортивный департамент, Семин — что главный тренер. Компромисса они не нашли.

    Геркус же, считаю, на всю мощь в клубе так и не заработал. Говорю о коммерческой составляющей, не спортивной. По большому счету, активности "Локо", связанные с привлечением зрителей, только раскручиваются. А крыша над стадионом в Черкизове — пока только проект. Но наследие Геркус оставил толковое».

    Эволюция Геркуса в «Локомотиве»

    Автор «Советского Спорта» Александр Иванов — о итоге работы генерального директора «Локо» за 2,5 года.

    «Илья Геркус — нетипичный для российского футбола руководитель. Его социальные сети с обратной связью и уровень открытости, думается, еще долго останутся недосягаемыми для менеджеров такого уровня. Самая популярная на сегодня социальная сеть Инстаграм является не только возможностью делиться с аудиторией своим мнением и положением дел, но в нашем случае это еще и возможность подвести итог временному отрезку длиной в два с половиной года, ничего при этом не забыв. Ведь Инстаграм все помнит.

    Несмотря на очевидный факт разногласий с главным тренером, Геркус никогда не позволял себе критиковать Семина, определив во главу угла корпоративную этику и интересы клуба. Для Геркуса Юрий Павлович никогда не был персоной нон-грата, о чем говорит и этот пост. А пост этот определяет тенденцию. Свой инстаграм по мере увеличения количества подписчиков генеральный директор все чаще и чаще стал использовать как инструмент для привлечения дополнительных болельщиков на стадион. Повышение посещаемости "РЖД-Арены" — одна из главных задач, которую Геркус ставил перед своей командой менеджеров.

  • Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде. Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности, уважения!
  • Игорь Денисов, капитан «Локомотива»

    • Главный триумф в виде долгожданного чемпионства клуба Геркус воспринял с большим облегчением, что видно по максимально эмоциональному, но не самому содержательному посту в день исторической победы над "Зенитом". Работа Геркуса в "Локомотиве" в целом была наполнена большим количеством символичных моментов. Но завоевать чемпионство в матче со своей бывшей командой — такого генеральный директор "Локо", наверное, не мог представить даже в самых заветных снах. Но реальность порой превосходит все ожидания».

    Геркус и Штоффельсхаус больше не в «Локомотиве»

    В материале Sport24 — о перестановках руководства у чемпиона страны.

    «Официальной информации до сих пор нет. Но фамилии новых боссов известны и уже давно мелькали в медиа. Место Геркуса займет журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе — бывший гендиректор канала "Спорт" (позже — "Россия-2"). Также он занимался организацией трансляций Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.

    Спортивным директором же станет Владимир Кузьмичев, который руководил академией "Локомотива" с ноября 2014-го, но был уволен при Ольге Смородской. В его отдел, скорее всего, войдет нынешний защитник команды Борис Ротенберг-младший. 32-летний футболист восстанавливается от травмы и собирается сосредоточиться на работе в клубе.

  • Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует
  • Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»

    • Полная и окончательная победа Юрия Палыча. До и после чемпионства тренер и руководство "Локо" воевали, финальной точкой стала глава "Пятая колонна" из книги первого. В итоге Семин пережил Геркуса — отношения с новым руководством наверняка будут лучше (потому что хуже вряд ли можно представить)».

    Геркус — на выход, прихватив багаж Смородской

    «Соккер.ру» — об административных перестановках в стане железнодорожников.

    «Да, нельзя не добавить, что вместе с Геркусом ушли и некоторые люди, им приведенные. Тот же спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который тоже сделал заявление через свой инстаграм. По некоторым данным, ушел и заместитель Геркуса Федор Луннов, и руководитель отдела кадров Мария Грачева.

    Можно по-разному относиться к противостоянию Геркуса и Семина, но "Локомотив" именно под руководством этих двух людей, которые, как оказалось, имеют кардинально разные взгляды на многие вещи в современном футболе, завоевал два важнейших трофея в стране: Кубок России и чемпионский титул. Были и будут ожесточенные споры о том, чьей заслуги в этом больше, тренерской или президентской.

    Ведь если бы некоторые кадровые решения принимались не наперекор Семину, то в клубе не появился бы Фарфан, например. А переоценить его вклад в чемпионство очень сложно. С пожеланиями Семина вряд ли перуанец оказался бы в команде. Да и самого Семина, не будем забывать, позвал в "Локомотив" Геркус». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ
  • Вчера в 21:39
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар может вернуться в «Барселону»
  • Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»
    • 01:26 27/12/2018     Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная
  • Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧР
    • 01:57 24/12/2018     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
    • 11:51 23/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Гол Панарина, 25 сейвов Бобровского и третье подряд поражение «Оттавы»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря 08:290
  • 14:04
    • Долги «Томи» превышают 175 миллионов рублей
  • 13:50
    • Полузащитник «Арсенала» пропустит матч с «Ливерпулем»
  • 13:36
    • «Вест Хэм» продлил контракт с защитником сборной Ирландии
    Пеп Гвардиола Футбол Пять причин ямы «Манчестер Сити»Команда Пепа Гвардиолы начала отдаляться от защиты чемпионского титула Вчера в 18:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продлят ли лидеры АПЛ победные серии?
  • 3.82
    •
  • 13:22
    • Денисов благодарен Геркусу за работу
  • 12:46
    • Коул вернулся в «Челси»
  • 12:30
    • «Лацио» досрочно расторг контракт с форвардом
    «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи МалкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря Вчера в 09:320
  • 10:59
    • «Газпром нефть» продолжит финансирование «Томи»
  • 09:48
    • Экс-спортивный директор «Локо» может занять аналогичную должность в «МЮ»
  • 09:34
    • «Челси» согласовал трансфер Пулишича
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие