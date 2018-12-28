Пять причин ямы «Манчестер Сити»

1. Проблемы в защите

Кайл Уокер twitter.com/mancity

Два подряд шокирующих поражения от «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестера» (1:2) были явной демонстрацией проблем команды в защите.

Серьезный спад отмечается у правого защитника Кайла Уокера, который провел прекрасный прошлый сезон, но сейчас не может набрать форму из-за напряженного выступления на ЧМ-2018. Именно он частично стал виновником каждого из трех пропущенных голов от «Пэлас».

Против «Лестера» наступила очередь Фабиана Делфа. Он в ключевой момент упустил Марка Олбрайтона, а затем его обходили и другие игроки соперника. Не стоит забывать, что Делф — полузащитник, который вынужден играть левого защитника. Его главная проблема на этой позиции — отсутствие навыка следить за забеганиями оппонентов.

Учитывая отсутствие Менди, Данило или Александр Зинченко могут оказаться на левом фланге защиты и пытаться справиться с Салахом и другими звездами «Ливерпуля» на следующей неделе. Да, в нынешнем сезоне «красные» чаще играют с египтянином на острие, но в больших играх Юрген Клопп все еще возвращается к тактике 4-3-3 с Салахом справа. Немецкий коуч обязательно воспользуется недостатком «Сити».

2. Слабый прессинг

Команда Пепа Гвардиолы никогда не была сильна в глубокой защите, но все компенсировалось активным прессингом впереди. Нападающие пытались перехватить мяч, полузащитники агрессивно прессинговали, а защитники держали линию подальше от своих ворот. В итоге оппоненты были вынуждены отступать.

В последние недели было заметно, что «Сити» не выполняет привычную работу в этом направлении. Это бросалось в глаза еще в тот период, когда «Сити» добывал победу за победой. Соперник все чаще легко выходил в атаку и отодвигал игру от своих ворот. Единственному опорнику Фернандиньо без помощи партнеров становилось все сложнее.

Очень сомнительно, что Гвардиола специально изменил тактику. Дело скорее в усталости. Примечательно, что «Ливерпуль» тоже сдал в прессинге, но команда все равно сделала шаг вперед в оборонительных навыках. «Ман Сити» надо вновь включать тотальный прессинг, иначе результата не будет.

3. Отсутствие Фернандиньо

Альтернативы Фернандиньо у «Сити» нет twitter.com/mancity

Фернандиньо постоянно выполняет намного больше работы, чем предполагает его позиция. Это проблема, но бразилец — исключительный футболист, который абсолютно готов к такой задаче. Технический полузащитник, действующий от ворот до ворот, совершенный в позиционном плане.

Ему в «Сити» просто нет достойной замены. Джон Стоунз был переведен на позицию бразильца против «Пэлас», но он откровенно не справился. В итоге быстрые контратаки «Сити» очень пострадали. Против «Лестера» была иная ситуация — Илкай Гюндоган классно разворачивал атаки, но у него нет навыка отбора мяча.

Опять же, когда «Сити» играл высоко и постоянно прессинговал, то Гюндоган комфортно действовал из глубины, но теперь ему куда сложнее.

Гвардиола полностью осознавал слабое место команды — опорную зону в полузащите. Отсюда и борьба за Жоржиньо, который в итоге пошел за Маурицио Сарри в «Челси». Позади половина сезона, а у «Сити» начались большие проблемы из-за отсутствия замены для Фернандиньо.

4. Агуэро не хватает резкости

Серхио Агуэро twitter.com/mancity

Несмотря на все достижения аргентинца в Манчестере, он в последнее время напоминает свою тень. Причиной могут стать многочисленные травмы. Нет, Агуэро не страдал от тяжелых повреждений но он регулярно получает незначительные. Проблема не только в том, что Агуэро отсутствует по несколько недель, но и в том, что ему постоянно требуется время, чтобы набрать форму.

Некоторые игроки выходят из лазарета и сразу показывают свой уровень, но Агуэро — не тот случай. Дело в том, что ему требуется именно оптимальная физика, чтобы совершать сокрушительные ускорения. Без них он выглядит совсем не так.

Это было заметно в обоих последних матчах. Против «Пэлас» Агуэро вышел на замену во втором тайме и не смог ничего создать. Против «Лестера» запомнился его мощный удар с левой мимо ворот, но не более того.

Агуэро заслуживает похвалы за усердие, но фанаты «Сити» уже знают, что его выход на поле после травмы ничего не значит. Обычно должна пройти пара недель, прежде чем он по-настоящему вернется.

5. Отсутствие тактического разнообразия

«Сити» пора меняться twitter.com/mancity

В начале английского этапа карьеры Гвардиола экспериментировал, но в этом сезоне его первым выбором стала расстановка 4-3-3.

Единственная опция изменений — ширина расстановки или рокировка вингеров по ходу поединка. Фальшивую «девятку» Пеп, как правило, использовал лишь в случае большого количества травм. Полузащитники крайне редко оказывались в тройке нападающих.

Можно вспомнить «Ливерпуль». В прошлом сезоне Клопп использовал схему 4-3-3 с Салахом справа. В нынешнем команда действует по схеме 4-2-3-1 с Салахом на острие. Атакующий потенциал может и пострадал, но у соперников «красных» появилась большая проблема — они никогда не знают, какую схему использует Клопп.

Было бы глупо говорить, что команды разгадали тактику Гвардиолы, ведь статистика «Сити» все еще поразительна. Но, чем чаще «Ман Сити» использует 4-3-3, тем меньше проблем команда создает противнику, ведь он знает уже достаточно слабых сторон гранда.

Аналогичная ситуация была у Антонио Конте и его 3-4-3 в «Челси», когда команда блестяще провела три четверти сезона, но затем потухла. «Сити» пора внедрять «план Б» с точки зрения тактической расстановки. 0