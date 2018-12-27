Незаменимый Фернандиньо, слабое звено в защите и спокойствие Гвардиолы

Гол Рикардо Перейры в концовке матча принес «Лестеру» победу над «Манчестер Сити» на «Кинг Пауэр Стэдиум». Команда Пепа Гвардиолы, проиграв, уже на 7 очков отстала от «Ливерпуля» в чемпионской гонке. Давайте рассмотрим три ключевых момента по итогам поражения «горожан».

Способен ли кто-нибудь заменить Фернандиньо?

У «Сити» есть проблема в центре полузащиты. Отсутствие Фернандиньо, пусть и из-за незначительной травмы, вызывает серьезное беспокойство.

В матче против «Кристал Пэлас», который завершился поражением «Сити» со счетом 2:3, на позиции опорного полузащитника был испытан Джон Стоунз. Но матч с «Лестером» он начал на привычной для себя позиции, а сдерживать атаки соперника в центре поля был призван Илкай Гюндоган.

«Лестер» — «Манчестер Сити» twitter.com/lcfc

Гюндоган — качественный исполнитель. Но преимущественно его высокая квалификация связана с владением мячом и креативностью чуть повыше позиции опорника. Он просто не Фернандиньо. После поражения Гвардиола сказал то же самое.

«Мы не можем рассчитывать на Фернандиньо, поэтому приходится как-то справляться с этим. Гюндоган сыграл хорошо, он был хорош на мяче. У нас сейчас нет для этой позиции такого игрока как Фернандиньо. Нужно решать эту проблему», — сказал тренер.

Бразильский полузащитник оказывает огромное влияние на игру «Сити» под руководством Гвардиолы. С тех пор, как испанский тренер возглавил команду в 2016 году, «горожане» выиграли 71,3% матчей, в которых принимал участие Фернандиньо, и лишь 59,3% матчей без участия бразильца.

Фернандиньо twitter.com/ManCity

В 33 года Фернандиньо не будет выходить на поле в основном составе в каждом матче. В команде, которая выглядела идеально, вдруг образовалась дыра. В январе решение этой проблемы без сомнения будет одним из главных приоритетов для «Сити» — Гвардиоле, Чики Бегиристайну и Феррану Сориано придется как следует обсудить этот вопрос.

«Нам нужно попытаться найти решение, мне нужно найти решение», — сказал Гвардиола.

Один из игроков, которые могут стать подменой для Ферны — это 21-летний француз Танги Ндомбеле из «Лиона». Атлетичный парень, который хорош на мяче и еще будет прогрессировать. Он мог бы стать идеальным преемником бразильца. К слову, Гвардиола должен знать это — Ндомбеле был признан лучшим игроком недавнего матча «Ман Сити» против «Лиона» (2:2).

Делф — слабое звено?

Конечно, от фулл-бэков «Ман Сити» не так часто требуется обороняться. Но когда им приходится защищаться, Гвардиола ждет дисциплины в выборе позиции на поле, а также понимания того, что нужно делать.

Трансформация Фабиана Делфа из полузащитника-хищника в левого защитника — один из величайших триумфов Гвардиолы. Это помогало команде добывать важные победы в середине прошлого сезона, когда отсутствовал Бенджамен Менди. Но в матче против «Лестера» Делф выглядел не на своем месте.

Ситуация с фулл-бэками в «Сити» уникальна. Им можно простить то, что они могут быть не слишком знакомы с позицией, которую считают для фулл-бэков более традиционной.

Из 190 касаний, которые Делф совершил в матчах против «Кристал Пэлас» и «Лестера», лишь 12 были в оборонительной трети поля. Подавляющее количество раз Делф встречался с мячом на половине поля соперника. Так, на половине поля «Лестера» Делф выполнил больше передач, чем любой другой игрок «Ман Сити».

Во время первого гола «Лестера» при подаче Джейми Варди Делф располагался в полупозиции и совсем не рядом со своим игроком — Марком Олбрайтоном, который и отправил мяч в сетку. Красная карточка в конце матча лишь подвела итог разочаровывающему выступлению Делфа.

Первый гол «Лестера» twitter.com/lcfc

Через неделю «Сити» ждет матч против «Ливерпуля», и Делфа, вероятно, заменит Александр Зинченко — еще один полузащитник, который превратился в защитника. Атакующие игроки «Ливерпуля» уже могут потирать руки.

Гвардиола сохраняет спокойствие

Несмотря на третье поражение в четырех матчах, Гвардиола, похоже, не теряет контроль и рассудительность. Во время его первого сезона в «Сити» такого рода мини-кризис мог бы вызвать фейерверк на послематчевой пресс-конференции.

Поражение со счетом 2:4 на «Кинг Пауэр Стэдиум» два года назад привело к известной фразе «Я не тренер по отбору мяча», которую так часто затем использовали против испанца, пока годом позже он не совершил рывок со своей командой, установив рекорды по количеству набранных очков, забитых голов и побед за сезон.

Гвардиола встретил два последние поражения с честностью, которая, несомненно, положительно отразится на команде. Похоже, что в последнее время все, что волнует испанца — это добиться победы в новом матче, а не оправдываться или сводить все к одному.

Пеп Гвардиола twitter.com/ManCity

После матча против «Лестера», находясь перед камерами, он выглядел разочарованным, но спокойным и собранным. Испанец повторял, что очень сложно лидировать в АПЛ, что все может быстро измениться.

«В сентябре-октябре ваши коллеги говорили, что в АПЛ все будет решено уже в январе или феврале. Но спустя месяц вы уже говорили, что есть еще "Ливерпуль". В футболе можно как много выигрывать, так и много проигрывать. Футбол увлекателен и во многом непредсказуем. Вот почему нужно всегда оставаться скромным и продолжать работать с пониманием того, что каждый матч может быть непростым. Люди говорят, что нам легко далось то, что мы сделали в прошлом сезоне, но я-то знаю, насколько непросто все это было», — сказал Гвардиола.

На горизонте у «Сити» — «Ливерпуль», но испанец прекрасно понимает, что было бы ошибкой задумываться о матче с «красными» еще до поездки в Саутгемптон: «Нам нужно начать думать о матче против "Саутгемптона". Вот чем нужно заняться». 0