«Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов

Накануне в рамках 21-го тура АПЛ «Челси» на своем поле не сумел переиграть «Саутгемптон» (0:0). Приводим самые интересные мнения в медиа по этому матчу.

«Челси» переживает кризис в атаке

«Менеджер "Челси" Маурицио Сарри на прошлой неделе заявлял, что он не отправится на январский трансферный рынок для подписания центрфорварда, но в день, когда его клуб объявил о подписании атакующего полузащитника "Боруссии" Дортмунд Кристиана Пулишича, остро проявились именно проблемы в нападении. Альваро Мората вернулся в основу "Синих" впервые с матча против "Вулверхэмптона" 5 декабря, заменив травмированного Оливье Жиру, но упустил два хороших шанса забить, тогда как его гол был отменен из-за офсайда. Между тем, два удара Эдена Азара были парированы вратарем "Саутгемптона" Ангусом Ганном, который провел дебют мечты в АПЛ», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Лондонцы не проявили достаточных усилий, как команда, сыграв бледно и включая только одну скорость, а их отчаяние подытожил Маркос Алонсо в добавленное к основному время, когда он упал на газон после небольшого контакта с Шейном Лонгом для того, чтобы заработать пенальти — для левого защитника в этой ситуации лучше было бы пробить по воротам. После финального свистка с трибун раздавался недовольный гул, и теперь "Челси" может почувствовать "Арсенал" и даже "МЮ" еще ближе к себе в борьбе за четвертое место: отрыв от "Канониров", идущих пятыми, составляет три очка, в то время, как "Синим" еще предстоит навести оба клуба из Манчестера, тот же "Арсенал" и "Ливерпуль". При этом дружина Сарри забивает меньше всех среди топ-6 АПЛ».

«Челси» слишком зависим от Азара

«Сарри не скрывает своего желания усилить команду новыми исполнителями, и поединок в среду четко проявил эту необходимость. С учетом травмы Виллиана, на скамейке запасных почти не оказалось ценных кадров для усиления атаки. Не стоит ожидать, что все сделает один Азар — ему нужна помощь в борьбе за выход коллектива в Лигу чемпионов», — отмечает Райан Бенсон в отчете Goal.com.

«Лондонцы были далеки от своей лучшей формы, но когда им все же удавалось проверять на прочность Ганна, вратарь гостей, который терпеливо ожидал своего шанса после перехода из "Манчестер Сити", выглядел солидно в своем дебютном матче в рамках АПЛ. Вместе с тем, не стало удивлением то, что хозяева заменили Росса Баркли спустя всего час игры. Полузащитник сборной Англии не проявил нужной выдумки в центре поля, которую он призван обеспечивать».

Хазенхюттль изменил «Саутгемптон» к лучшему

«Первая игра Ральфа Хазенхюттля во главе "Саутгемптона", которая завершилась поражением от "Кардиффа" (0:1) 8 декабря, подчеркнула сложность задачи, с которой столкнулся "Альпийский Клопп", и хотя против "Челси" его подопечным временами везло, они также выглядели командой, которая трансформировалась. Это немалый подвиг, особенно если учесть, что австриец предпочитает стиль с высокой интенсивностью и высоким давлением, а также — хроническое отсутствие тренировочного времени из-за жестокого графика праздничных игр. Чтобы взяться за дело, ему пришлось умерить свою идеологию прагматизмом, и он сделал это хорошо», — хвалит рулевого «Сотона» Лиам Туми в материале ESPN.

«Гости прессинговали и в этом поединке, но, помня о том, как "Саррибол" умеет вскрывать оборону столь амбициозных соперников, они комбинировали стили игры, поэтому только иногда Давида Луиса, Антонио Рудигера и Жоржиньо плотно встречали визави в красных футболках — в основном они наталкивали на красную стену на половине поля соперника. У Хазенхюттля еще есть время, чтобы привить свой стиль команде и клубу следующим летом, но сперва он должен спасти коллектив от вылета из АПЛ, ведь этот балл на "Стамфорд Бридж" не помог ему выбраться из зоны вылета, которую на два очка опережает "Кардифф". Однако новый менеджер уже наделил своих футболистов уровнем тактической компетентности в защите, который казался фантастическим всего несколько недель назад, а значит, если они продолжат идти этой дорогой, выгода ожидает именно "Святых", поскольку клуб останется в АПЛ и получит столь нужное чувство правильного развития».

Мората не соответствует целям «Челси»

«С каждым выступлением Мораты кажется, что потребность лондонцев в новом форварде во время январского трансферного окна возрастает на несколько пунктов. И, исходя из этого, надежды "Челси" на то, чтобы удержаться на четвертом месте и попасть в Лигу чемпионов, вполне могут зависеть от того, смогут ли они найти нападающего. Клуб забил на восемь мячей меньше, нежели идущий на пятом месте "Арсенал", который на три балла уступает "Синим", а также — на пять голов меньше, чем возрождающийся "МЮ", отстающий теперь на шесть очков», — рассказывает Мэтт Лоу в отчете The Telegraph о поединке.

«Похоже, на горизонте не предвидится новогоднего чуда в отношении формы Мораты, который снова был плох у чужих ворот против "Саутгемптона", опустившийся в зону вылета АПЛ, несмотря на эту смелую ничью. Испанцу не повезло, что его гол отменили из-за положения вне игры, однако именно он упустил верный момент в конце матча, когда никакого офсайда не было. Он не может забить уже с начала ноября и отметился одним голом в 10 предыдущих поединках во всех турнирах за клуб и сборную». 0