Cамое сложное у «МЮ» Сульшера еще впереди

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ребинг» со счетом 2:0. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

Резерв «МЮ» оставляет противоречивое впечатление

«Манкунианцы передвинули свой сектор с поющими фанатами в ту часть трибун, которая ранее находилась в распоряжении гостей, для того, чтобы улучшить атмосферу на стадионе, и это, похоже, сработало: в этих поединках, где ожидаются легкие победы "МЮ", порой бывает тихо, но на сей раз это было не так. Более 1,9 тыс. болельщиков поддерживали своих любимцев со стартового и до финального свистка, чтобы придать рутинной игре дополнительной энергии. Когда самые шумные фанаты находятся в углу трибун "Олд Траффорд", это усиливает всю звуковую поддержку, поэтому у этого решения есть аргумент для внедрения его на постоянной основе», — пишет в материале ESPN Роб Доусон.

«Хозяева поля провели комфортный матч, но не выглядели ярко, и "Рединг" чаще владел мячом: это был шанс для неосновных исполнителей доказать свою профпригодность, и Оле-Гуннар Сульшер должен скорее разочароваться тем, что они не все воспользовались такой возможностью, поскольку немногие из основных игроков, кто наблюдал за игрой с трибун, будут волноваться по поводу своего места в основе в грядущем поединке АПЛ против "Тоттенхэма" на выезде. Менеджер "Дьяволов" сделал девять замен в сравнении с победным матчем против "Ньюкасла" 2 января. Перед поединком рулевой "Юнайтед" признался, что в этом был риск, но тот себя оправдал, и команда пробилась в четвертый раунд, при этом дебютировать удалось Таиту Чонгу, который провел на поле неплохие полчаса, из-за чего фанаты пели: "У нас есть только один Чонг".

Мактоминей — надежная подмена в опорной зоне "МЮ"

"Пятая победа в пяти матчах не повредит шансам Сульшера стать наставником манкунианцев на полноценной основе, даже если конкретно это выступление не особо удалось его подопечным, которые играли неосновным составом. Однако, хотя их надежды на третий финал Кубка Англии за четыре года остаются актуальными, ситуация, когда Алексис Санчес просит замену в начале второго тайма в своем первом поединке в основе с начала ноября, не выглядит приятной. Чилиец сидел на скамейке запасных после ухода с поля, потому менеджер 'МЮ' надеется, что у форварда несерьезная травма накануне отъезда на тренировочный сбор в Дубай", — рассуждает в отчете Goal.com о матче Джо Райт.

"Одним из немногих футболистов 'Дьяволов', кто стабильно хорошо провел всю игру был Скотт Мактоминей, выиграв семь отборов мяча и завершив встречу с лучшим показателем точных передач среди всех исполнителей своего клуба в стартовом составе — 92,3 процента. Между тем, Андреас Перейра слишком часто терял сферу до перерыва, включая и эпизод на краю собственной штрафной. Ему явно некомфортно на позиции опорника, даже если Сульшер и Жозе Моуринью использовали его здесь".

Внедрение VAR в Англии пока проходит с проблемами

"Игроки 'Юнайтед' полагали, что они открыли счет в матче против 'Рединга' посредине первого тайма, когда Фред завершил легкую атаку хозяев, однако лайнсмен просигнализировал об офсайде. Рефери Стюарт Аттвелл попросил видеопомощников уточнить, действительно ли бразилец оказался в положении вне игры, и после трехминутной задержки было решено, что хотя тот и был в офсайде, Хуана Мату сбивал Омар Ричардс как раз перед этим эпизодом. Тем не менее, несмотря на то, что на экране стадиона появилась надпись о просмотре момента на предмет пенальти с помощью VAR, тем, кто смотрел матч по ТВ, все равно не было ясно, что действительно происходит", — оценивают работу VAR в старейшем турнире мира Питер Смит и Ричард Морган в материале Sky Sports.

"Поэтому, хотя верное решение об 11-метровом ударе и было принято, время, которое на это ушло, а также случившееся смятение заставляет волноваться по поводу внедрения системы видеопомощников в АПЛ следующего сезона. 'Оттуда, где я сидел, пенальти был виден, потому мне не нужен был VAR', — заявил после матча Сульшер. 'Но затем они, вероятно, проверяли, был ли офсайд — пожалуй, был, поэтому Хуан все сделал отлично, пробив 11-метровый удар низом и четко', — добавил менеджер".

"Тоттенхэм" — пока что главный тест "МЮ" Сульшера

"Менеджер 'МЮ' узнает куда лучше, в каком состоянии находится его команда после визита к находящемуся в отличной форме 'Тоттенхэму' 13 января. В связи с этим для тренера хорошо то, что у него будет целая неделя для подготовки. 'Юнайтед' улетел после поединка с 'Редингом' в Дубай для тренировок в теплом климате, и у наставника 'Дьяволов' уже есть достаточное понимание, на чем нужно сосредоточиться в ходе этого сбора, ведь он пытается найти противоядие подвижной, многозабивающей атаке соперника без использования откровенно оборонительной тактики", — анализирует ситуацию в лагере манкунианцев Джеймс Дакер на страницах The Telegraph.

"Сульшеру удалось в достаточной мере посмотреть на свою основу, и ему понравилось увиденное, потому теперь он получил возможность оценить резерв своей команды. Несколько удивительно то, что лучшим из всех был, вероятно, Маттео Дармиан, который источал уверенность как временный центрбек, но также были и другие неплохие выступления. Так, Перейра действовал опрятно и аккуратно, управляя полузащитой и заставив в концовке игры вратаря оппонентов спасти своих партнеров после его удара, тогда как Мактоминей выглядел хладнокровно, а не хаотично, как в последние месяцы работы Моуринью, а Чонгу удалось дебютировать в первой команде — его имя фанаты скандировали постоянно". 0