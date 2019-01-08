Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок Англии

Крах «Реала». Все логично

В последний раз мадридский «Реала» проигрывал «Реалу Сосьедад» дома в 2004 году. Флорентино Перес был тогда на трибунах и проводил свой первый президентский срок, а нынешний главный тренер Сантьяго Солари играл на поле. Тот «Реал» тоже находился в яме и проиграл пять матчей подряд, финишировав четвертым в Примере.

Минувшее поражение со счетом 0:2 оставляет «сливочных» пятыми с отставанием от лидера в 10 оков. Перед стартом сезона Перес просто решил никого не подписывать, веря, что команда без Роналду и Зидана продолжит в том же духе.

Следует взглянуть на трансферы «Реала» в последние годы. Игрок, который близок к уровню команды, всего один — Тибо Куртуа. Остальные — молодые ребята вроде Лукаса Васкеса и Дани Себальоса.

Вывод здесь очевиден. Клуб пытался выжать максимум из имеющихся звезд и привлекать молодых игроков, которые могут стать следующим поколением легенд. В этом была логика, они выиграли три подряд Лиги чемпионов.

Проблема заключается в том, что надо правильно подобрать баланс. Некоторые футболисты просто вышли на хороший уровень, но не дотянули до «Реала» — это касается Марко Асенсио и Иско. В итоге вся нагрузка свалилась на плечи ветеранов. Если в итоге уходит главный тренер, а его замена проваливается, после чего появляется Солари, который тушит пожары, то получается картина нынешних проблем. Все усугубляется трансфером Роналду — величайшего бомбардира в истории клуба.

Солари жаловался на арбитра и VAR, но это не объясняет тот хаос, в котором молодой Винисиус Жуниор оказался единственным ярким пятном в атаке мадридцев, а несколько сэйвов от Куртуа спасли команду от полного краха. Решение тренерского штаба поменять Каземиро на Иско тоже не помогло. Правильно сказал Лука Модрич после финального свистка: «Мы не можем начинать так дерьмово каждый матч. Проблема не в рефери или VAR».

Он прав. Унаследовав беспорядок, впереди у Солари много работы. Остается надеяться, что он получит от руководства необходимую поддержку, чтобы все исправить.

Кубок Англии. Время перемен

Кубок Англии — время резервистов Sky Sports

Каждый год болельщики с нетерпением жду «магии Кубка Англии», каждый год они наблюдают, как в стартовых составах на поле выходят толпы представителей молодежных команд.

Уго Льорис, Гарри Кейн, Кристиан Эриксен, Давид Де Хеа Маркус Рашфорд, Пьер-Эмерик Обамеянг, Серхио Агуэро, Фернандиньо, Эден Азар, Жоржиньо и десятки других звезд АПЛ в этом розыгрыше Кубка Англии в старте на поле так и не вышли.

Я понимаю, почему все складывается таким образом. Зимнего перерыва нет, все уставшие после рождественских матчей, а сезон будет продолжаться еще более четырех месяцев. Еще больше удручает тот факт, что аналогично берегут лидеров и менее крупные клубы.

Возьмем для примера «Лестер». Команда находится в семи очках от еврокубков и в 15-ти — от зоны вылета. Это типичный середняк Премьер-лиги, которому особо нечего терять. Тем не менее, эта команда играет дублем против «Ньюпорта» и уступает. Вы, ребята, получили то, что заслуживаете в данной ситуации. Другие дело, что игроки «Лестера», вероятно, даже радуются своему вылету.

Очевидно, что турнир требует реформы. Проблема в том, что в английском футболе постоянно обсуждают традиции и называют Кубок Англии одним из старейших соревнований в мире. Если двигаться по этому пути дальше, то оно станет еще и самым неуместным.

Месси и Суарес тащат «Барселону»

Лионель Месси и Луис Суарес AS

На двоих Лионель Месси (16) и Луис Суарес (12) забили уже 28 голов — это больше, чем «Реал» и «Атлетико». Они отметились дважды в воротах «Хетафе» (2:1), хотя в этом поединке для каталонцев все могло сложиться куда печальнее.

Против неудобного, жесткого и оборонительного «Хетафе» каталонцы испытали очень много трудностей. Сказалось и отсутствие в стартовом составе Серхио Бускетса. Все решила разница в классе нападающих. По этой причине Месси и Суарес остаются на своих местах. Они выполняют свою работу.

Тем не менее, если в другой день у дуэта что-то пойдет не по плану, «Барселона» может оказаться в беде. У Эрнесто Вальверде еще много работы.

Пулишич в «Челси». Риск оправдан?

Кристиан Пулишич Bild

«Челси» заплатил за новичка 73,1 миллиона долларов — это больше, чем за семерых самых дорогих американских футболистов вместе взятых. За всю историю футбола это 25-й трансфер по стоимости.

«Челси» называет это оправданным риском. Хотя о каком риске идет речь, если кто-то готов заплатить две трети от этой суммы за Каллума Хадсона-Одои — 18-летнего парня, который провел на поле в АПЛ 71 минуту.

Разговоры о маркетинговом потенциале Кристиана Пулишича можно убрать на второй план. Да, он является главной звездой сборной США, которая представляет страну с крупнейшей экономикой мира. Но это не поможет «Челси», ведь лондонцы не являются востребованным брендом за океаном.

Люди, приближенные к руководству клуба, говорят, что эта сделка — чисто футбольное решение. Пулишич играл в системе высокого прессинга у Дортмунде, у него прекрасная скорость принятия решений и он понимает, что такое тактика. Этот игрок создан для Маурицио Сарри.

Кто-то говорит, что молодым в «Челси» не любят давать шанс. Это могло бы касаться Пулишича, если бы не огромная трансферная стоимость американца. Кроме того, в 2020 году Педро, Хадсон-Одои, Виллиан и Азар в 2020-м году могут стать свободными агентами. Уже летом один или двое из них могут быть проданы.

Показательный мир «Атлетико» и «Севильи»

Это был ожидаемый сценарий развития событий на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», где «Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) и осталась позади мадридцев, которые идут вторыми с преимуществом в два очка.

Команда Пабло Мачина владела преимуществом почти весь матч, но воплотить его в голы против обескровленной защиты «Атлетико» (без Лукаса Эрнандеса и Филипе Луиса) не удалось. Когда прорывы случались, Мадрид по традиции спасал Ян Облак.

Даже когда «Севилья» вышла вперед усилиями Виссама Бен Йеддера, оставалось чувство, что гости смогут сравнять счет. Так и произошло — вновь свой класс подтвердил Антуан Гризманн. Обе команды отдали все силы, но сумели лишь продемонстрировать, что без качественного усиления не смогут навязать реальную борьбу «Барселоне». 0