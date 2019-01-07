Трансферный дайджест. 1-7 января

Арьен Роббен

«Бавария», полузащитник, 34 года

Арьен Роббен следующим летом покинет «Баварию» — клуб и футболист не будут продлевать контракт. Вполне резонно, что ветераном уже интересуются другие клубы.

На днях стало известно об интересе к Роббену со стороны «Интера», который совсем не против усилиться опытным игроком за бесплатно.

Сам нидерландец уже прокомментировал интерес к своей персоне и как бы намекнул, что не против перебраться в Италию: «Я горжусь тем, что попал в сферу интересов "Интера". Приятно слышать, что клубы мной интересуются. Решение о моем будущем еще не принято, я открыт для предложений. Не стану ждать с решением о своем будущем до конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес "Интера" — это честь для меня».

Также СМИ сообщали об интересе к Роббену со стороны нидерландских клубов, однако вряд ли Арьен решит вернуться на родину, если «Интер» сделает серьезное предложение.

Наш прогноз: «Интер»

Эмилиано Ригони

«Зенит»/«Аталанта», защитник, 25 лет

Эмилиано Ригони «Зенит»

Аргентинский защитник Эмилиано Ригони первую часть текущего сезона провел в «Аталанте», однако теперь его будущее находится под вопросом.

СМИ сообщают о том, что из-за конфликта с тренером Джан Пьеро Гасперини Ригони может покинуть «Аталанту». Договор об арендном соглашении будет расторгнут и игрок вернется в «Зенит».

Однако «сине-бело-голубым» игрок, судя по всему, не нужен. По информации Gаzzetta dello Sport, это не входит в планы ни клуба, ни самого футболиста. Но и в Европе остаться Ригони не сможет, так как уже выступал в этом сезоне за две команды.

Уже сообщалось о варианте с «Ривер Плейтом», однако переговоры двух клубов прошли неудачно. Также защитником интересуется чемпион MLS «Атланта Юнайтед».

Наш прогноз: MLS или Южная Америка

Пепе

«Бешикташ», защитник, 35 лет

Пепе as.com

Еще один ветеран Пепе в январе может сменить Турцию на чемпионат Франции. В услугах защитника заинтересован «Монако».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Пепе может перейти в «Монако» на правах свободного агента уже в ближайшее время. Португалец уже договорился с «Бешикташом» о расторжении контракта.

У Пепе были также предложения от «Порту», за который уже выступал, и «Арсенала», однако он решил присоединиться к команде Тьерри Анри.

Наш прогноз: «Монако»

Бенжамен Павар

«Штутгарт», защитник, 22 года

Бенжамен Павар Kicker

«Бавария» давно охотится за Бенжаменом Паваром и, похоже, близка к тому, чтобы завершить эту охоту.

Как сообщает L’Equipe, трансфер защитника «Штутгарта» якобы может быть осуществлен уже в ближайшие дни. «Бавария» согласилась отдать за игрока 35 миллионов евро.

При этом есть вариант, что на ближайшие полгода Павар останется в «Штутгарте» и доиграет там сезон уже на правах аренды.

Чемпионом мира также интересовался «Наполи», однако агент Павара Джозеф Мохан заявил, что этот вариант игроку не интересен, а также подчеркнул, что футболист готов рассматривать более серьезные варианты и пока готов оставаться в «Штутгарте».

Наш прогноз: «Бавария»

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 28 лет

Аарон Рэмзи Sky Sports

«Ювентус» все ближе к тому, чтобы подписать Аарона Рэмзи. На прошлой неделе руководство клуба подтвердило интерес к валлийцу.

«Рэмзи — отличный игрок, он очень нравится нам. Мы всегда внимательно следим за рынком, и ситуация Аарона не стала исключением. Сейчас Рэмзи — игрок "Арсенала", и мы не единственный клуб, который хотел бы его подписать», — сказал спортдир «Юве» Фабио Паратичи.

СМИ сообщают, что «Ювентус» может не ждать до лета, а попытаться заполучить Рэмзи уже сейчас. «Арсенал» якобы хотел выменять свой пока еще актив на защитника Мехди Бенатья, однако туринцы ответили отказом.

По другой информации, «Юве» и Рэмзи уже согласовали личный контракт, и хавбек присоединится к «Старой синьоре» летом на правах свободного агента. Как утверждает Sky Sports, валлиец будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.

На Рэмзи претендуют и другие топ-клубы Европы, однако для игрока сборной Уэльса приоритетным является как раз вариант с «Юве».

Наш прогноз: «Ювентус»

Альваро Мората

«Челси», нападающий, 26 лет

Альваро Мората goal.com

Альваро Мората так и не сумел засиять в «Челси» и, похоже, покинет клуб этой зимой.

Испанским нападающим интересуются многие клубы, но Mundo Deportivo утверждает, что форвард уже согласился на возвращение в Испанию, а именно — переход в «Севилью». Мората сообщил своему агенту, что тот может начинать переговоры с испанским клубом. Речь пока идет об аренде до конца сезона.

Камнем преткновения может стать то, что «Челси» после ухода Мораты останется с одним форвардом — Оливье Жиру. «Синим» нужно будет искать замену испанцу.

Также сообщается об интересе к нападающему со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Милана».

Наш прогноз: «Севилья»

Жорди Альба

«Барселона», защитник, 29 лет

Жорди Альба goal.com

Жорди Альба не может договориться о новом контракте с «Барселоной», и на игрока уже появился претендент. Это «Ювентус», который ищет вариант на левый фланг обороны на случай ухода Алекса Сандро в летнее межсезонье.

Как сообщает Tuttosport, Альба хочет, чтобы «Барселона» предложила ему контракт на три года, а также повышение зарплаты. Однако руководство «блаугранас» рассчитывать на более скромный вариант.

Контракт Альбы действует до лета 2020 года, а «клаусула» составляет 150 миллионов евро. Однако если в ближайшие несколько месяцев соглашение не будет продлено, тогда «Юве» будет проще сбить цену, так как «Барса» явно не захочет упускать такого игрока бесплатно.

Наш прогноз: «Барселона» 0