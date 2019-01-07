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    Трансферный дайджест. 1-7 января

    Какой вариант нравится Роббену, кому отказал Павар, где окажется Рэмзи и другие трансферные новости последних дней

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    Арьен РоббенТрансферный дайджест. 1-7 января Хоккеисты «Ак Барса»КХЛ. «Магнитка» продлила победную серию, «Ак Барс» проиграл «Витязю» Фрагмент матчаКризис продолжается. «Реал» уже пятый в Примере
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    Арьен Роббен
    Арьен Роббен
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Арьен Роббен

    «Бавария», полузащитник, 34 года

    Арьен Роббен следующим летом покинет «Баварию» — клуб и футболист не будут продлевать контракт. Вполне резонно, что ветераном уже интересуются другие клубы.

    На днях стало известно об интересе к Роббену со стороны «Интера», который совсем не против усилиться опытным игроком за бесплатно.

    Сам нидерландец уже прокомментировал интерес к своей персоне и как бы намекнул, что не против перебраться в Италию: «Я горжусь тем, что попал в сферу интересов "Интера". Приятно слышать, что клубы мной интересуются. Решение о моем будущем еще не принято, я открыт для предложений. Не стану ждать с решением о своем будущем до конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес "Интера" — это честь для меня».

    Также СМИ сообщали об интересе к Роббену со стороны нидерландских клубов, однако вряд ли Арьен решит вернуться на родину, если «Интер» сделает серьезное предложение.

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  • 01/01/2019

    • Эмилиано Ригони

    «Зенит»/«Аталанта», защитник, 25 лет

    Эмилиано Ригони
    «Зенит»

    Аргентинский защитник Эмилиано Ригони первую часть текущего сезона провел в «Аталанте», однако теперь его будущее находится под вопросом.

    СМИ сообщают о том, что из-за конфликта с тренером Джан Пьеро Гасперини Ригони может покинуть «Аталанту». Договор об арендном соглашении будет расторгнут и игрок вернется в «Зенит».

    Однако «сине-бело-голубым» игрок, судя по всему, не нужен. По информации Gаzzetta dello Sport, это не входит в планы ни клуба, ни самого футболиста. Но и в Европе остаться Ригони не сможет, так как уже выступал в этом сезоне за две команды.

    Уже сообщалось о варианте с «Ривер Плейтом», однако переговоры двух клубов прошли неудачно. Также защитником интересуется чемпион MLS «Атланта Юнайтед».

    Наш прогноз: MLS или Южная Америка

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  • 05/01/2019

    • Пепе

    «Бешикташ», защитник, 35 лет

    Пепе
    as.com

    Еще один ветеран Пепе в январе может сменить Турцию на чемпионат Франции. В услугах защитника заинтересован «Монако».

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Пепе может перейти в «Монако» на правах свободного агента уже в ближайшее время. Португалец уже договорился с «Бешикташом» о расторжении контракта.

    У Пепе были также предложения от «Порту», за который уже выступал, и «Арсенала», однако он решил присоединиться к команде Тьерри Анри.

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  • 05/01/2019

    • Бенжамен Павар

    «Штутгарт», защитник, 22 года

    Бенжамен Павар
    Kicker

    «Бавария» давно охотится за Бенжаменом Паваром и, похоже, близка к тому, чтобы завершить эту охоту.

    Как сообщает L’Equipe, трансфер защитника «Штутгарта» якобы может быть осуществлен уже в ближайшие дни. «Бавария» согласилась отдать за игрока 35 миллионов евро.

    При этом есть вариант, что на ближайшие полгода Павар останется в «Штутгарте» и доиграет там сезон уже на правах аренды.

    Чемпионом мира также интересовался «Наполи», однако агент Павара Джозеф Мохан заявил, что этот вариант игроку не интересен, а также подчеркнул, что футболист готов рассматривать более серьезные варианты и пока готов оставаться в «Штутгарте».

    Наш прогноз: «Бавария»

    Аарон Рэмзи

    «Арсенал», полузащитник, 28 лет

    Аарон Рэмзи
    Sky Sports

    «Ювентус» все ближе к тому, чтобы подписать Аарона Рэмзи. На прошлой неделе руководство клуба подтвердило интерес к валлийцу.

    «Рэмзи — отличный игрок, он очень нравится нам. Мы всегда внимательно следим за рынком, и ситуация Аарона не стала исключением. Сейчас Рэмзи — игрок "Арсенала", и мы не единственный клуб, который хотел бы его подписать», — сказал спортдир «Юве» Фабио Паратичи.

    СМИ сообщают, что «Ювентус» может не ждать до лета, а попытаться заполучить Рэмзи уже сейчас. «Арсенал» якобы хотел выменять свой пока еще актив на защитника Мехди Бенатья, однако туринцы ответили отказом.

    По другой информации, «Юве» и Рэмзи уже согласовали личный контракт, и хавбек присоединится к «Старой синьоре» летом на правах свободного агента. Как утверждает Sky Sports, валлиец будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.

    На Рэмзи претендуют и другие топ-клубы Европы, однако для игрока сборной Уэльса приоритетным является как раз вариант с «Юве».

    Наш прогноз: «Ювентус»

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  • 25/12/2018

    • Альваро Мората

    «Челси», нападающий, 26 лет

    Альваро Мората
    goal.com

    Альваро Мората так и не сумел засиять в «Челси» и, похоже, покинет клуб этой зимой.

    Испанским нападающим интересуются многие клубы, но Mundo Deportivo утверждает, что форвард уже согласился на возвращение в Испанию, а именно — переход в «Севилью». Мората сообщил своему агенту, что тот может начинать переговоры с испанским клубом. Речь пока идет об аренде до конца сезона.

    Камнем преткновения может стать то, что «Челси» после ухода Мораты останется с одним форвардом — Оливье Жиру. «Синим» нужно будет искать замену испанцу.

    Также сообщается об интересе к нападающему со стороны «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Милана».

    Наш прогноз: «Севилья»

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  • 27/12/2018

    • Жорди Альба

    «Барселона», защитник, 29 лет

    Жорди Альба
    goal.com

    Жорди Альба не может договориться о новом контракте с «Барселоной», и на игрока уже появился претендент. Это «Ювентус», который ищет вариант на левый фланг обороны на случай ухода Алекса Сандро в летнее межсезонье.

    Как сообщает Tuttosport, Альба хочет, чтобы «Барселона» предложила ему контракт на три года, а также повышение зарплаты. Однако руководство «блаугранас» рассчитывать на более скромный вариант.

    Контракт Альбы действует до лета 2020 года, а «клаусула» составляет 150 миллионов евро. Однако если в ближайшие несколько месяцев соглашение не будет продлено, тогда «Юве» будет проще сбить цену, так как «Барса» явно не захочет упускать такого игрока бесплатно.

    Наш прогноз: «Барселона» 0

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