Планы на зиму: «Зенит»

Главному тренеру «Зенита» Сергея Семака предстоит непростая зимняя трансферная кампания — нужно избавиться от багажа Роберто Манчини и укрепить состав, чтобы в итоге не упустить золотые медали.

Первые сборы

В середине декабря футболисты «Зенита» отправились в зимний отпуск, который продлится до 12 января. С 12 по 14 января спортсмены будут проходить традиционный медосмотр.

Первый тренировочный сбор пройдет в Катаре, куда команда отправится 15 января и будет тренироваться до 28 января. Вместе с главной командой на сборы отправятся и четыре игрока «Зенита-2».

В предварительном списке «Зенита» значатся 18-летний защитник Илья Скроботов (провел 4 матча за первую команду в прошлом сезоне), 20-летний защитник Сергей Бугриев, 19-летний хавбек Леон Мусаев и 19-летний нападающий Илья Воробьев.

На первых тренировочных сборах «Зенит» примет участие в «Кубке Матч Премьер» и сыграет с «Локомотивом», «Спартаком» и «Ростовом».

Товарищеский турнир с призовым фондом в 200 тысяч евро состоится с 21 по 29 января, встречи пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire.

Ближайшие официальные матчи сине-бело-голубые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, где их соперником стал турецкий «Фенербахче».

«Зенит» проведет первый матч 12 февраля в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», ответный — 21 февраля на «Газпром Арене».

Усиление во все линии

О том, что питерскому клубу нужны новые игроки Сергей Семак в первой части сезона говорил приблизительно на каждой второй пресс-конференции.

Это не удивляет — специалист получил команду, укомплектованную Роберто Манчини и дальше лишь терял игроков — при россиянине пришел лишь Клаудио Маркизио, и не факт, что Семак его заказывал.

Первый круг показал, что команде не помешает усиление практический каждой из линий, кроме вратарской. Особенно же нужно обратить внимание на оборону, где постоянной затычкой на всех позициях вынужден служить ветеран Анюков.

Летом истекают контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету, контракт с Евгением Черновым истек с боем курантов, Эльмир Набиуллин настолько плох, что перестал попадать в состав, а Юрий Жирков постоянно восстанавливается от травм.

Полузащита «Зенита» страдает из-за травмы Кристиана Нобоа, но питерцы ждут его возвращения к тренировкам в январе.

Тем не менее еще один качественный игрок, умеющий как созидать, так и разрушать при этом мобильный и выносливый, команде нужен. Особенно учитывая возможную потерю Леандро Паредеса, которым активно интересуются итальянские клубы.

В линии атаки нужно возмещать потерю Александра Кокорина и искать напарника для Артема Дзюбы, потому что Антон Заболотный на эту роль явно не годится.

Идеальным вариантом стал бы качественный универсал, такой же как бутырский сиделец — форвард способный сыграть и на фланге и «под нападающим».

Но массированных закупок ждать не стоит — стоимость игроков в зимнее трансферное окно всегда завышена, а «Зениту» приходится держать в уме финансовый фэйр-плей. Да и масштабно перетряхивать состав посреди сезона довольно рискованно.

Трансферные слухи

Если говорить о трансферных слухах, то их пока не очень много. В свете необходимости укрепления линии зщиты, в российских СМИ появились новости о том, что питерцы интересуются Сверриром Ингасоном из «Ростова» (его трансфер оценивается в сумму около 3 млн евро).

Голландское издание Algemeen Dagblad утверждает, что 22-летний центральный защитник «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюст входит в сферу интересов «Зенита».

В текущем чемпионате Голландии Сен-Жюст провел 13 матчей, в которых забил один гол. Контракт игрока с «Фейеноордом» рассчитан до 2021 года. Рыночная стоимость по данным Transfermarkt — 5 миллионов евро.

Что касается полузащиты, то самым маловероятным слухом выглядит возможная аренда питерцами полузащитника «Монако» Александра Головина, который не заиграл в Лиге 1 и может потерять место в составе из-за перехода в стан «монегасков» Сеска Фабрегаса.

По информации РИА ФАН, игроком «Зенита» может стать полузащитник «Сампдории» Деннис Прат, но это вариант на случай ухода из команды Леандро Паредеса.

Петербургский клуб, якобы готов заплатить за 24-летнего бельгийца 16 миллионов евро, но итальянская команда хочет получить за трансфер не менее 20 миллионов.

Контракт Прата с «Сампдорией» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне хавбек провел в Серии А 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Портал MadeInFOOT со ссылкой на L’Equipe сообщает об интересе «Зенита» к полузащитнику «Сент-Этьена» и сборной Норвегии Уле Сельнэсу.

Действующий контракт 24-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до июня 2020 года. Сумма трансфера может составить более 10 миллионов евро.

Норвежец провел в этом сезоне 17 матчей в лиге 1 и отметился шестью голевыми передачами. За сборную Норвегии Сельнэс провел 23 матча и забил два мяча.

Кроме того, «Зенит» проявлял интерес к 21-летнему полузащитнику «Лиона» Люке Тузару, но представители «Олимпика» отказались даже обсуждать этот трансфер с россиянами.

Избавиться от балласта

Разумеется, в «Зените» есть игроки, которые не проходят в состав даже учитывая все кадровые проблемы, а финансовую ведомость, между тем, отягощают.

Например защитник Иван Новосельцев, который перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Ростова» и не сумев заиграть в питерском клубе отправился в аренды в тульский «Арсенал» и «Анжи».

Этой зимой он возвращается в «Зенит» из махачкалинского клуба, но в Петербурге не останется. Российские СМИ сообщают, что его арендует «Ростов».

Магомед Оздоев этой осенью не убедил Сергея Семака в своей полезности. На хавбека претендуют «Крылья Советов», готовые взять его в аренду, но сам он надеется уехать в турецкий «Трабзонспор». Также за ним следят «Брюгге», «Гент» и «Сивасспор».

Аргентинец Маттиас Краневиттер явно недоволен количеством игрового времени и хочет вернуться в «Ривер Плейт», воспитанником которого является.

Олег Шатов в прошлом сезоне ярко доказал, что его отправка в аренду была ошибкой. Но после возвращения в «Зенит» потерялся, выдав в этом сезоне всего пару достойных матчей.

Пора искать новый клуб и не имеющему игровой практики третьему вратарю Юрию Лодыгину. Антона Заболотного тоже не назовешь забивным форвардом, или игроком уровня «Зенита», но ситуация в линии атаки дарит ему шанс.

В любом случае, разгрузить зарплатную ведомость питерскому клубу просто необходимо. 0