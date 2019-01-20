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    Победная формула Эмери. «Арсенал» переиграл «Челси»

    Ворота «синих» поразили Александр Ляказетт и Лоран Косельни

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    Унаи Эмери потратил большую часть своего пребывания в «Арсенале» на то, чтобы найти победную форму. Можно ли сказать, что она уже у него в руках после победы над «Челси» со счетом 2:0? Журналист SkySports Ник Райт побывал на «Эмирейтс» и оценил последние изменения.
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    Атакующая тройка задала тон

    Когда «Арсенал» уничтожил «Тоттенхэм» во втором тайме в дерби Северного Лондона, прошедшего в начале декабря, показалось, что Эмери определился с атакующими сочетаниями. Тогда Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг работали на флангах, а Аарон Рэмзи вызывал хаос в рядах соперника своими действиями в центре.

    Остается загадкой, почему тренеру потребовались шесть недель, чтобы вернуться к этой схеме, которая привела к тем же последствиям, что в матче со «шпорами». Удивительно, но Ляказетт, Обамеянг и Рэмзи вместе попали в стартовый состав впервые с сентября. Теперь болельщикам «Арсенала» вряд ли придется ждать так же долго, чтобы увидеть их снова.

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    • Трио превосходно отыграло в первой тайме. Их действия подавляли «Челси», когда они регулярно включали прессинг и вынуждали гостей садиться глубоко на своей половине поля. По данным Opta, хозяева пять раз получали владение около чужих ворот за первые полчаса игры. Это всего на два раза меньше, чем в любом другом полном матче сезона.

    Александр Ляказетт в окружении соперников
    skysports.com

    Своим блестящим стартом «Арсенал» заслуженно вышел вперед. Ляказетт ловко обработал неловкую передачу от Эктора Бельерина, после чего вонзил мяч в верхний угол. У «канониров» были и другие шансы перед тем, как Косельни удвоил преимущество. Каждый раз, когда атака «Челси» захлебывалась, Обамеянг и Ляказетт, пользовались пробелами на флангах обороны соперника, создавая голевые момент для Рэмзи и остальных.

    Именно в одной из таких контратак Обамеянг едва не забил через несколько минут после стартового свистка. Габонец отобрал мяч у Сесара Аспиликуэты, находившегося на позиции центрального защитника, но пробить Кепу Аррисабалагу не сумел. Впрочем, атакующая линия продолжала угрожать воротам «Челси» до самого перерыва.

    Обамеянг — единственный игрок из трио, отыгравший все 90 минут, тогда как Ляказетт стал единственным, кто забил гол. И все же игра Рэмзи, вероятно, была наиболее впечатляющей, учитывая все обстоятельства. Валлиец согласился перейти в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона, поскольку «Арсенал» отозвал свое предложение о новом контракте в сентябре. Несмотря на это, его отношение к игре остается образцовым.

    Находившийся на скамейке запасных Месут Озил вряд ли сомневается, что вскоре вернется в стартовый состав. Однако пока все указывает на то, что для немца нет места в этой прекрасной атакующей линии «Арсенала».

    Прочная оборона

    Впрочем, «Арсенал» обязан не только своей атаке, но и обороне. Эмери вернулся к схеме с четырьмя защитниками: Шкодран Мустафи выбыл из строя, поэтому Косельни и Сократис Папастатопулос лишь во второй раз в сезоне сформировали пару центральных защитников. Со вчерашнего дня они, вероятно, стали главными претендентами на попадание в состав в дальнейших встречах.

    Пара центральных защитников организовала второй гол — Сократис выполнил навес в штрафную площадь соперника, после чего мяч от плеча Косельни влетел в сетку. Тем не менее, наибольшее значение все же имела их работа на оборону. Вместе они сыграли неоценимую роль в сохранении ворот на замке, ставшего первым для «Арсенала» с начала декабря и лишь четвертым в сезоне Премьер-лиги.

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    • Особенно впечатлил Косельни. Французу было тяжело влиться в команду по ходу сезона после восстановления от травмы, и все же он своевременно напомнил о том, насколько важным он может быть. Лоран реагировал на все угрозы со стороны «Челси», сделав более чем в два раза больше ударов от своих ворот (13), чем любой другой футболист. Неудивительно, что последним действием матча стал его удар головой в направлении центра поля после того, как игроки «Челси» выполнили подачу со штрафного.

    Лоран Косельни празднует забитый мяч
    skysports.com

    Сократис тоже сиял на футбольном поле, быстро перекрывая все ходы Эдену Азару и при каждом удобном случае грамотно распоряжаясь мячом. Его 92-процентная точность передач стала самой высокой среди игроков «Арсенала», но лучше всего его выступление охарактеризовал блестящий подкат против Виллиана, который грек отпраздновал ревом восторга и поднятым вверх кулаком.

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    • Травма колена Эктора Бельерина является потенциально серьезным ударом по оборонительным планам Эмери, но пока он может утешаться наиболее уверенными действиями «Арсенала» в центре обороны. В лице Косельни и Сократиса он, возможно, наконец нашел пару, вокруг которой можно развивать игру в защите.

    Неумолимый Торрейра

    Еще в начале этой недели Эмери в эксклюзивном интервью SkySports говорил о том, что находится в поиске своего оборонительного баланса. Нет никаких споров о том, что ключом к его поиску является Лукас Торрейра. Уругваец вышел в стартовом составе лишь в двух из пяти предыдущих матчей Премьер-лиге, и это стало еще одним доказательством того, насколько «канониры» сильнее, когда он в команде.

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    • В матче с «Челси» Торрейра не был задействован в привычной роли опорника. Вместо этого он оказался на правом фланге в полузащите, где также действовали Маттео Гендузи и Гранит Джака. Его энергия и боевые качества оставались неоценимы. Снова и снова можно было увидеть, как он наседает на пятки футболистов «Челси». По данным Opta, он выполнил девять перехватов — наибольшее число среди всех игроков «Арсенала» в любой игре сезона.

    Футболисты «Арсенала»
    skysports.com

    Торрейра свел на нет всю угрозу от Маркоса Алонсо в атаке, а в целом его игра напоминала ту, которую он показал во встрече против «Тоттенхэма» в декабре, когда стал лучшим игроком матча. Несмотря на то, что он был самым маленьким футболистом на поле, он поучаствовал в большем количестве дуэлей (17), чем любой из его партнеров по команде. Данные Премьер-лиги показали, что только Джака преодолел большую дистанцию на поле (12,1 км).

    Торрейра помогал как в игре с мячом, так и без него. Время от времени случались неудачные передачи, зато его «стандарты» были постоянным источником опасности. Гол Косельни был забит как раз после штрафного удара в исполнении Торрейры, а ведь француз мог забить в подобном моменте еще в начале первого тайма. Уругваец, вероятно, стал ключевым игроком в этой победе. 0

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