«МЮ» не нуждается в классическом менеджере

Накануне в 23-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил дома «Брайтон» со счетом 2:1. Публикуем самые интересные мнения из медиа об этом матче.

Сульшер идет по стопам Анчелотти и Гвардиолы

«Маркус Рашфорд украсил свой 150-й матч в составе "Манчестер Юнайтед" голом, который он, и все те, кто посетил "Олд Траффорд" в этот день, запомнят навсегда. 41-й мяч в его карьере случился незадолго до перерыва и обеспечил седьмую кряду победу для Оле-Гуннара Сульшера во главе команды из семи.

Норвежец убежден, что на сегодня 21-летний англичанин, возможной, лучший центрфорвард в АПЛ», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Победное взятие ворот от нападающего состоялось после того, как Диого Далот прошел левым флангом, стянув на себя двух защитников, и отдал тонкую передачу на Рашфорда. Тот стильно разобрался в ситуации: несмотря на острый угол, он поиздевался над Паскалем Гроссом, после чего пробил Дэвида Баттона подкрученным ударом.

Календарь и таблица АПЛ

Если манкунианцы обыграют "Бернли" в следующем туре, это будет их седьмая кряду победу в чемпионате, и в таком случае рулевой "Красных Дьяволов" обойдет своих коллег Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолу в качестве менеджеров с лучшим стартом в лиге».

Матич и Эррера — фундамент новой игры «МЮ»

«Включая победу над "Редингом" в Кубке Англии у "МЮ" уже семь кряду победу под руководством нового наставника. Насколько выше был бы сейчас клуб, если бы его правление решило уводить Жозе Моуринью на месяц или два раньше? Как много мячей было бы забито Рашфордом, приди Сульшер на пост наставника команды раньше?», — задается вопросами в отчете The Telegraph Джеймс Дакер.

«Какой бы тревожной ни была концовка поединка, "Юнайтед" отметился привлекательным футболом до того времени, и мог забить три или четыре мяча, ведь "Чайки" столкнулись с совершенно другим соперником, чем тот, которого они победили в двух предыдущих матчах на своем поле.

Игра первым номером от Сульшера освободила Рашфорда и других атакующих исполнителей коллектива, но трансформация таких фигур, как Неманья Матич и Андер Эррера проявляется так же ярко — этот дуэт стал платформой, на которой строилось наступление хозяев поля. Баск был повсюду, бесконечно выигрывая перехваты и сужая пространство для оппонентов — он стал лучшим у "Юнайтед" после автора победного гола».

Рашфорд не позволяет Лукаку вернуться в основу

«Талант Рашфорда никогда не подвергался сомнениям, но при новом рулевом команды Маркус превратился в забивучего форварда. Его мяч в ворота "Брайтона" стал пятым в шести предыдущих матчах в основе, и тем самым он отметился в четвертом поединке АПЛ кряду, что случилось впервые в его карьере.

21-летний нападающий получает выгоду от того, что действует на позиции "девятки", а не подменяет Ромелу Лукаку, перед которым стоит вызов возвращения в старт», — хвалит бомбардира манкунианцев в материале ESPN Роб Доусон.

«Из негативного стоит отметить, что Сульшер наверняка недоволен тем, что взятие ворот его команды позволило гостям вернуться в игру. Впервые с декабря 2017 года норвежец оставил без изменений состав "Юнайтед" во втором матче подряд, если не учитывать Люка Шоу, который не прошел в основу после предматчевой разминки из-за болезни.

Во время его короткой работы у руля "Кардиффа" молодого специалиста обвиняли в излишней перетасовке состава, но, похоже, он извлек урок из своих ошибок».

Секрет Сульшера в «МЮ» — руководство, вера и уверенность

«Атмосфера при Моуринью была чрезвычайно влажной и напряженной: как будто на "Олд Траффорд" был потом, а теперь воздух очистился — наконец, мы видим, на что способны эти парни.

Никто даже на секунду не допускает, что норвежец — лучший менеджер, нежели португалец, ведь их послужной список и авторитет сразу же убили бы это утверждение в зародыше, но эта команда "Дьяволов" сейчас не нуждается в менеджере — она нуждается в руководстве, вере в ее силы и уверенности, и преемник сеу Жозе обеспечивает все это с лихвой.

Сложности еще будут, и медовый месяц не длится вечно, однако результат в 18 очков из 18-ти — как раз то, что нужно этому коллективу, чтобы почувствовать себя "Манчестер Юнайтед" снова», — рассуждает в публикации Goal.com Питер Стаунтон.

«Сульшер — один из тех людей, кто верит в ценности этого клуба и понимает, что нужно для того, чтобы создать связь с его болельщиками — это голы и молодежь, местная молодежь, если возможно. И в день, когда манкунианцы отмечали 25-ю годовщину со дня смерти великого экс-менеджера сэра Мэтта Басби, момент, в котором решилась победа "МЮ", сделал один из "малышей", как называли легендарную команду шотландца 1950-х.

Норвежец, вероятно, забил самый большой мяч в истории этого клуба, поэтому понимает, что нужно для успеха: он не поделится с Маркусом магической формулой, которая сделает его лучше, но предоставит нужные беседы, хитрости и знания, чтобы помочь ему в этом — он уже в пути». 0