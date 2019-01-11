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    Прорыв «МЮ». Главные секреты Сульшера

    Тренерские методики Уле Гуннара Сульшера позволили реанимировать «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью

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    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    Безупречный старт Уле Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед» стал практически уникальным случаем в истории клуба, который можно сравнить только с сэром Мэттом Басби. Уже в следующее воскресенье норвежец может одержать шестую победу подряд и установить абсолютный рекорд «Юнайтед». Автор Sky Sports и экс-игрок «МЮ» Дэнни Хиггинботам рассматривает тактические взгляды нового тренерского штаба, которые оказались успешными.
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    Что изменил Сульшер?

    Тренер составил собственную схему для футболистов, которые оказались в его распоряжении. Он дал Погба возможность быть свободным художником, а Маркус Рашфорд стал действовать ближе к центру атаки.

    Четверка футболистов защиты стала более подвижной — игроки действуют ближе друг к другу и взаимодействуют с атакой. В начале сезона «Юнайтед» во время игры в обороне просто оставлял атакующих футболистов впереди в полной изоляции. Теперь все иначе.

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    • Воскресный матч против «Тоттенхэма» станет самой серьезной проверкой для защитников. Все дело в том, что «шпоры» сейчас напоминают команду, которая может забить абсолютно любому сопернику.

    Рашфорд теперь получает куда больше поддержки от партнеров, чем при Моуринью. Он стал полноценным центрфорвардом, а правильное взаимодействие на поле принесло голы и острые моменты. Сульшер был одним из ярчайших финишеров, поэтому он может дать многое Рашфорду.

    Статистика говорит о многом — Маркус в среднем наносит более трех ударов за игру при Сульшере, тогда как при Моуринью этот показатель был в районе единицы. Теперь Рашфорду требуется 109 минут на гол, а при прошлом тренере — 283 минуты.

    Статистика Рашфорда при Моуринью и Сульшере
    Sky Sports

    Атака — лучшее нападение

    В АПЛ не так много команд, которые забили больше «Юнайтед», но у многих дела идут лучше в защите. Именно задняя линия станет ключевой против «Тоттенхэма». Придется останавливать Гарри Кейна, Деле Алли и Кристиана Эриксена.

    «Манчестер Юнайтед» теперь куда более продуктивен при контратаках. Крайние защитники создают ширину, а впереди игроки постоянно меняются местами и любой из них готов принять острую передачу с флангов.

    Крайние защитники подключаются к атаке
    Sky Sports

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    • Против «шпор» очень важно будет правильное взаимодействие защитников и средней линии. Атака — это хорошо, но очень важно, чтобы центральные хавбеки, будь то Матич, Фред или Эррера, продолжали оставаться лицом к мячу и помогать защитникам.

    Центральные полузащитники страхуют крайних беков
    Sky Sports

    «Юнайтед» теперь обороняется с четырьмя и атакует с шестью игроками. Кроме того, у крайних беков есть право идти вперед. Но не менее важно, чтобы к защите, когда будет контратаковать «Тоттенхэм», подключались оба центральных полузащитника.

    Если крайние защитники идут вперед и становятся вингерами, то центральные хавбеки в лице Матича и компании смещаются на их позиции, если того требует ситуация.

    Полузащитники из центра перейдут на фланги в случае контратаки
    Sky Sports

    В начале сезона Ромелу Лукаку оказался за бортом планов Моуринью, которому не нравилось нежелание бельгийца работать в защите. В итоге игрокам приходилось больше обороняться из-за Лукаку, что влияло на дальнейшее развитие событий.

    В итоге Сульшер взглянул на общую картину и понял, что лучшая форма защиты — это нападение. Пока это срабатывает — все нормально, но на выходных команду ждет главный тест. 0

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