Планы на зиму: «Спартак»

У главного тренера «Спартака» Олега Кононова забот полон рот — ему предстоит провести первые сборы с красно-белыми и начать строить новую команду.

Обширная тренировочная программа

Безвольно вылетев из Лиги Европы, 14 декабря «Спартак» Олега Кононова ушел на новогодние праздники и в отпуск, который продлился до Рождества. 8 января красно-белые прошли углубленный медицинский осмотр.

Первый сбор красно-белые проводят в Дубае. Команда Олега Кононова будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ с 9 по 16 января.

На последний день сбора запланирован товарищеский матч. 16 января соперником красно-белых станет действующий чемпион Узбекистана — ташкентский «Локомотив».

Олег Кононов включил в состав на первый сбор 30 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов;

Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Отметим, что Ребров, Боккетти, Ещенко и Жиго продолжат в Дубае курс реабилитации.

С 19 по 29 января «Спартак» проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в турнире Кубок «Матч Премьер». Товарищеский турнир с призовым фондом в 200 тысяч евро состоится в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire.

21 января красно-белые сыграют с «Ростовом», 25-го — с «Зенитом», 29-го — с «Локомотивом».

Со 2 по 12 февраля наша команда проведет сбор в турецком Белеке. Предварительные даты товарищеских матчей — 5, 8 и 9 февраля.

Место и сроки проведения четвертого сбора пока не утверждены. Первый официальный матч в новом году: 1/8 Кубка России против «Урала» (23-24 февраля)

Укрепление обороны

Кононов принял команду «на лету», и в концовке осенне-зимнего отрезка выступал в роли кризисного менеджера. Ему еще только предстоит выстраивать свой «Спартак».

И, хотя делать это посреди сезона рискованно, и основная часть работы будет проделана летом, первые шаги новый тренер красно-белых уже сделал.

Команду покидает целый ряд игроков, а за время отпуска «Спартак» успел приобрести несколько новичков, чтобы встроить их в команду на сборах и закрыть проблемные позиции.

На проблемный левый фланг обороны был приобретен бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас (стоимость трансфера — 7 млн евро), который создаст конкуренцию Комбарову и позволит Мельгарехо вернуться в полузащиту.

Кроме того, на первый январский сбор с главной командой отправились 21-летние воспитанники-центрбэки Илья Гапонов и Артем Мамин.

В центре полузащиты у «Спартака» кроме Фернандо и Зобнина был лишь Денис Глушаков, проваливающий последние полтора сезона. Красно-белым нужен был еще один мобильный игрок, умеющий бороться, разрушать и обострять — им стал возвращенный из «Ростова» Аяз Гулиев.

Также «Спартак» приобрел двух молодых полузащитников «Чертаново» Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Хотя Глушенков и один из лучших бомбардиров ФНЛ, оба хавбека пока — материал для дубля.

Учитывая, что «Спартак» не будет играть весной в еврокубках, другие покупки красно-белые могут отложить до лета, когда ситуация станет куда яснее. Существующей обоймы Кононову вполне хватит для выступления в РПЛ.

Трансферные слухи

Английская пресса сообщает, что «Спартак» интересуется 20-летним словацким полузащитником Христианом Герцем из «Вулверхэмптона».

Герц второй сезон подряд выступает в аренде в клубе ДАК, идущем на втором месте в чемпионате Словакии и, по его словам, не прочь перебраться в Россию. В текущем сезоне на счету словака 18 матчей, три гола и четыре голевых передачи.

Сообщалось также, что «Севилья» готова продать обратно в «Спартак» Квинси Промеса, но этот слух слишком неправдоподобен, чтобы уделять ему внимание.

Что касается обороны, чилийское Radio Cooperativa заявило об интересе столичного клуба к 24-летнему защитнику «Алавеса» Гильермо Марипану.

Но учитывая, что по данным того же источника к игроку проявляют интерес «Локомотив», «Краснодар», «Барселона», «Рома» и «Фенербахче», серьезно воспринимать этот слух не стоит.

Также спартаковцы рассматривают кандидатуру 23-летнего тунисского защитника Дилана Бронна из «Гента» (им также интересуются «Лион», «Сассуоло» и «Галатасарай»). Трансфер ценивают в 3-5 млн евро.

Наконец, СМИ сообщают об интересе москвичей к 22-летнему нападающему Кирилу Деспотову из софийского ЦСКА, признанному в этом году лучшим футболистом Болгарии. Сообщается, что ЦСКА хочет выручить за форварда 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Десподова 8 голов в 16 матчах чемпионата Болгарии. Всего в 79 матчах за ЦСКА нападающий забил 24 гола и сделал 26 голевых передач. В Лиге наций футболист забил 1 гол в 4 матчах за сборную Болгарии.

Избавиться от балласта

С этим пунктом Олег Кононов справляется более чем успешно, устроив перед зимними сборами настоящую чистку состава.

Джано Ананидзе так и не смог перебороть ярлык «таланта, который вот-вот раскроется» — травмы помешали хавбеку заиграть в родном клубе и он отправился в аренду в «Крылья Советов», вместе с партнером по команде Артемом Тимофеевым.

В самарский клуб отправился и Александр Самедов, с которым «Спартак» расторг контракт перед сборами. Соглашение и так истекало в конце сезона, а на флангах у красно-белых полно игроков и без Самедова.

Расторжением контракта закончилась и карьера Ивелина Попова в «Спартаке». Возрастной легионер так и не сумел полностью раскрыться в московской команде, и теперь ищет варианты продолжения карьеры.

Приглашение Романа Еременко в «Спартак» с самого начала выглядело странно, а уж после того, как он усугубил старую травму, стало ясно — это ошибка. Олегу Кононову любитель бодрящих порошков в команде оказался не нужен.

Трансфер Марко Петковича всегда вызывал вопросы — сербский защитник успел зарекомендовать себя наихудшим образом. Расторшение контракта было вполне закономерным.

Не исключена аренда Александра Ташаева, который не смог сходу повторить путь Романа Зобнина и заиграть в новой команде. Но с учетом ухода Самедова, вполне вероятно, что у Ташаева появится больше игрового времени.

Выставленный на трансфер Сальваторе Боккетти вполне может задержаться в «Спартаке» до лета — в его пользу играет травма Жиго и дисквалификация на матч с «Краснодаром» Кутепова.

А вот с кем «Спартаку» неплохо было бы расстаться этой зимой, так это со скандальным капитаном команды Денисом Глушаковым. Если для этого недостаточно его плохой игровой формы, стоит задуматься о репутационных потерях.

Стоит ли держать в команде игрока, который последний год не вылезает из скандалов, из-за которого клуб вынужден воевать с основной массой своих болельщиков и которому грозит уголовное преследование за финансовые махинации, угрозы смертью и домашнее насилие?

На зимних сборах Олегу Кононову предстоит прнять еще одно, довольно простое решение. 0