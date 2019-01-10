ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Под блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу

    Пять главных моментов игры на «Этихаде»

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗинченкоПод блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу Хоккеисты «Калгари»НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию поражений Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив»
  • 12:50
    • Хачанов сыграет с Гоевчиком, Федерер — с Истоминым на старте Australian Open
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Эрнандесом
  • 10:38
    • УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей
  • 09:21
    • ЦСКА отправился на сбор в Испанию
  • 09:10
    • «Хьюстон» уступил «Милуоки», «Бостон» разгромил «Индиану»
  • 08:34
    • Рэмзи подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт
  • 08:08
    • Индийский нападающий обошел Месси по голам за сборную
    Все новости спорта
    Александр Зинченко
    Александр Зинченко
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    «Манчестер Сити» отгрузил девять голов в ворота «Бертон Альбион» в полуфинальном матче Кубка лиги на «Этихаде». Для Пепа Гвардиолы эта победа стала одной из крупнейших в статусе главного тренера.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    «Горожане» вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Давид Сильва освободился от опеки и сделал прекрасную передачу прямо на голову Кевину де Брейне.

    После этого «Бертон Альбион» попытался отыграться, а Маркус Харнесс упустил отличный шанс, пробив чуть выше перекладины. За этот промах гости серьезно поплатились, ведь еще до перерыва пропустили два мяча от Габриэла Жезуса и один от Александра Зинченко. 4:0 после первого тайма.

    Во второй половине встречи «Сити» даже не собирался останавливаться. На 57-й минуте Жезус забил свой третий мяч, а затем ассистировал Филипу Фодену. Еще один гол Жезуса, а также точные удары Кайла Уокера и Рияда Мареза довершили разгром «Бертона».

  • Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»
  • «Синим» не хватает качественного бомбардира
  • Вчера

    • Обозреватель Squawka Крис Смит выделил пять главных моментов игры.

    1. Все решили деньги

    В матче между «Манчестер Сити», чья команда стоит 530 миллионов фунтов, и «Бертон Альбион», футболисты которого оцениваются в 1 миллион фунтов, был лишь один победитель, не так ли?

    По прошествии всего пяти минут «пивовары» уже уступали в счете, и хотя они упустили прекрасный шанс на 12-й минуте, когда Харнесс пробил над перекладиной, мы не увидели, за счет чего они могут соперничать с «Сити».

    Футболисты «Манчестер Сити»
    squawka.com

    Два гола от Габриэла Жезуса и классный удар от Зинченко сделали счет 4:0. Во втором тайме бразилец забил еще два гола, а точные удары Фила Фодена, Кайла Уокера и Рияда Мареза поставили «Бертон» в такое положение, что в ответном матче им стоит выходить на поле только ради того, чтобы извлечь выгоду от продажи билетов.

    2. Пеп любит кубковые матчи

    В минувшее воскресенье Пеп Гвардиола выставил в стартовом составе Рахима Стерлинга, Кевина де Брейне и Лероя Сане на матч против «Ротерхэма», который был разгромлен 7:0.

  • «Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионство
  • Реакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 08/01/2019

    • Уже в среду Сане и де Брейне сохранили свои места, тогда как Рияд Марез заменил Стерлинга, но состав все равно остался очень сильным.

    Пеп Гвардиола
    squawka.com

    Вы можете жаловаться на то, что в обеих играх с представителями низших дивизионов не было никакой интриги, но дело в том, что Гвардиола еще раньше сказал, что планирует продолжать борьбу во всех четырех турнирах как можно дольше, и он был вознагражден за свое искреннее желание.

    3. Высокая цена за один промах

    При счете 1:0 «Бертон» нашел возможность для того, чтобы войти в штрафную площадь «Манчестер Сити» на 12-й минуте. В какой-то момент мяч был доставлен на дальнюю штангу, где находился абсолютно свободный Маркус Харнесс.

  • Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок Англии
  • Сможет ли Сантьяго Солари спасти «Реал» от катастрофы, что ждет Кристина Пулишича в «Челси» и как стоит изменить Кубок Англии — ответы в этом материале
  • 08/01/2019

    • 22-летний футболист должен был выполнить простую задачу — пробить мимо Арьянета Мурича, чтобы сравнять счет и сохранить подопечным Найджела Клафа шансы на успех.

    Фрагмент матча
    squawka.com

    Тем не менее, Харнесс повел себя словно кролик в свете фар. Когда ему представился отличный шанс, он пробил над перекладиной, запустив мяч на трибуны. После этого гости потеряли всякую надежду отыграться: не только в матче, но и в целом полуфинальном противостоянии. 20 минут спустя они уступали 0:4, а в итоге проиграли 0:9.

    4. Де Брейне приблизился к оптимальной форме

    Премьер-лига, берегись, Кевин де Брейне возвращается! Бельгийский маг провел очередные 58 минут на поле, открыв счет уже на 5-й минуте прекрасным ударом головой, и выглядя в целом угрожающе.

    Кевин де Брейне
    squawka.com

    Де Брейне несколько раз вскрывал линию обороны «Бертона» с помощью своих лазерных по точности передач. Две кубковые игры серьезно помогли ему набрать форму, что приведет к его скорому возвращению в Премьер-лигу, где он может быть жизненно необходим «горожанам».

    Для других команд английского чемпионата эта новость звучит устрашающе.

    5. Жезус помог Гвардиоле повторить рекорд

    Если покопаться достаточно глубоко, то, вероятно, можно найти много рекордов, побитых «Манчестер Сити» во время матча с «Бертоном».

    Тем не менее, самым поразительным был тот факт, что победа 9:0 стала крупнейшей для Гвардиолы на посту главного тренера команды, отодвинув на второе место разгром «Ротерхэма» на минувших выходных.

  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
  • Реакция прессы на переход Сеска Фабрегаса в «Монако»
  • 08/01/2019

    • Кроме того, для испанца эта победа стала повторением крупнейшего триумфа в качестве тренера, ведь с «Барселоной» он обыгрывал «Оспиталет» 9:0 в матче Кубка Испании в декабре 2011 года.

    Абсолютным героем последней игры стал Габриэл Жезус, забивший четыре мяча при невероятном самообладании. Бразилец в семи последних матчах в стартовом составе забил десять голов и впервые в карьере оформил покер в отдельной встрече. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Локомотив»
  • Вчера в 21:32
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Планы на зиму: ЦСКА
    • 21:30 08/01/2019     Мо Салах
  • Предотвратить неизбежное. Салаху точно не нужно в Испанию
    • 19:05 05/01/2019     «Ливерпуль» проиграл во втором матче кряду
  • «Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионство
    • 18:32 08/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Гарри Кейн и Эден Азар Футбол Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»«Синим» не хватает качественного бомбардира Вчера в 13:160
  • 01:23
    • «Реал» разгромил «Леганес» в Кубке Испании
  • 01:07
    • «Генгам» выбил ПСЖ из Кубка французской лиги
  • 11:02
    • Хромачева и Вихлянцева вышли в финальный раунд квалификации Australian Open
    Эдер Милитао Футбол Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажуСможет ли бразильский защитник «Порту» усилить оборону топ-клуба АПЛ? Вчера в 17:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» одержит победу в Валенсии
  • 4.89
    •
  • 10:51
    • Полузащитник «Аякса» согласился перейти в «Барселону»
  • 09:35
    • Варга не видит причин для возвращения Головина в Россию
  • 08:19
    • «Рубин» планирует расстаться с Кудряшовым
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января Вчера в 09:510
  • 00:39
    • «МанСити» разгромил «Бертон» в Кубке лиги, Жесус оформил покер
  • 23:29
    • «Атлетико» сыграл вничью в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Жироной»
  • 23:00
    • «Монако» по пенальти прошел «Ренн» в Кубке лиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие