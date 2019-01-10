Под блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победу

«Манчестер Сити» отгрузил девять голов в ворота «Бертон Альбион» в полуфинальном матче Кубка лиги на «Этихаде». Для Пепа Гвардиолы эта победа стала одной из крупнейших в статусе главного тренера.

«Горожане» вышли вперед уже на 5-й минуте, когдаосвободился от опеки и сделал прекрасную передачу прямо на голову

После этого «Бертон Альбион» попытался отыграться, а Маркус Харнесс упустил отличный шанс, пробив чуть выше перекладины. За этот промах гости серьезно поплатились, ведь еще до перерыва пропустили два мяча от Габриэла Жезуса и один от Александра Зинченко. 4:0 после первого тайма.

Во второй половине встречи «Сити» даже не собирался останавливаться. На 57-й минуте Жезус забил свой третий мяч, а затем ассистировал Филипу Фодену. Еще один гол Жезуса, а также точные удары Кайла Уокера и Рияда Мареза довершили разгром «Бертона».

Обозреватель Squawka Крис Смит выделил пять главных моментов игры.

1. Все решили деньги

В матче между «Манчестер Сити», чья команда стоит 530 миллионов фунтов, и «Бертон Альбион», футболисты которого оцениваются в 1 миллион фунтов, был лишь один победитель, не так ли?

По прошествии всего пяти минут «пивовары» уже уступали в счете, и хотя они упустили прекрасный шанс на 12-й минуте, когда Харнесс пробил над перекладиной, мы не увидели, за счет чего они могут соперничать с «Сити».

Футболисты «Манчестер Сити» squawka.com

Два гола от Габриэла Жезуса и классный удар от Зинченко сделали счет 4:0. Во втором тайме бразилец забил еще два гола, а точные удары Фила Фодена, Кайла Уокера и Рияда Мареза поставили «Бертон» в такое положение, что в ответном матче им стоит выходить на поле только ради того, чтобы извлечь выгоду от продажи билетов.

2. Пеп любит кубковые матчи

В минувшее воскресенье Пеп Гвардиола выставил в стартовом составе Рахима Стерлинга, Кевина де Брейне и Лероя Сане на матч против «Ротерхэма», который был разгромлен 7:0.

Уже в среду Сане и де Брейне сохранили свои места, тогда как Рияд Марез заменил Стерлинга, но состав все равно остался очень сильным.

Пеп Гвардиола squawka.com

Вы можете жаловаться на то, что в обеих играх с представителями низших дивизионов не было никакой интриги, но дело в том, что Гвардиола еще раньше сказал, что планирует продолжать борьбу во всех четырех турнирах как можно дольше, и он был вознагражден за свое искреннее желание.

3. Высокая цена за один промах

При счете 1:0 «Бертон» нашел возможность для того, чтобы войти в штрафную площадь «Манчестер Сити» на 12-й минуте. В какой-то момент мяч был доставлен на дальнюю штангу, где находился абсолютно свободный Маркус Харнесс.

22-летний футболист должен был выполнить простую задачу — пробить мимо Арьянета Мурича, чтобы сравнять счет и сохранить подопечным Найджела Клафа шансы на успех.

Фрагмент матча squawka.com

Тем не менее, Харнесс повел себя словно кролик в свете фар. Когда ему представился отличный шанс, он пробил над перекладиной, запустив мяч на трибуны. После этого гости потеряли всякую надежду отыграться: не только в матче, но и в целом полуфинальном противостоянии. 20 минут спустя они уступали 0:4, а в итоге проиграли 0:9.

4. Де Брейне приблизился к оптимальной форме

Премьер-лига, берегись, Кевин де Брейне возвращается! Бельгийский маг провел очередные 58 минут на поле, открыв счет уже на 5-й минуте прекрасным ударом головой, и выглядя в целом угрожающе.

Кевин де Брейне squawka.com

Де Брейне несколько раз вскрывал линию обороны «Бертона» с помощью своих лазерных по точности передач. Две кубковые игры серьезно помогли ему набрать форму, что приведет к его скорому возвращению в Премьер-лигу, где он может быть жизненно необходим «горожанам».

Для других команд английского чемпионата эта новость звучит устрашающе.

5. Жезус помог Гвардиоле повторить рекорд

Если покопаться достаточно глубоко, то, вероятно, можно найти много рекордов, побитых «Манчестер Сити» во время матча с «Бертоном».

Тем не менее, самым поразительным был тот факт, что победа 9:0 стала крупнейшей для Гвардиолы на посту главного тренера команды, отодвинув на второе место разгром «Ротерхэма» на минувших выходных.

Кроме того, для испанца эта победа стала повторением крупнейшего триумфа в качестве тренера, ведь с «Барселоной» он обыгрывал «Оспиталет» 9:0 в матче Кубка Испании в декабре 2011 года.

Абсолютным героем последней игры стал Габриэл Жезус, забивший четыре мяча при невероятном самообладании. Бразилец в семи последних матчах в стартовом составе забил десять голов и впервые в карьере оформил покер в отдельной встрече. 0