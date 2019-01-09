Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу

«Порту» одержал девятую подряд победу в чемпионате Португалии. В то время, как конкуренты в последние недели теряли очки, «Порту» в гонке за чемпионским титулом не ошибался. Ближайшего преследователя «Порту» теперь опережает на 6 очков. В предыдущий раз команда проиграла на внутренней арене еще в начале октября, когда уступила «Бенфике» со счетом 0:1. Это поражение было похоже на встряску, которая понадобилась для того, чтобы смести всех со своего пути.

Победа со счетом 3:1 над «Насьоналем» в понедельник еще больше укрепила положение «Порту» в качестве фаворита на титул. Чтобы упустить чемпионство в этом сезоне, «драконам» понадобится очень сильно растерять форму. Тем не менее, доминировать в Португалии — это не то же самое, что добиваться аналогичных результатов в Ла Лиге, Серии А или АПЛ. Любой успех обязательно приведет к тому, что множество команд проявит свой интерес по отношению к лучшим игрокам «Порту».

Эдер Милитао Sky Sports

Муссу Марегу и Ясина Браими прошлым летом «сватали» в «Вест Хэм», а «Челси», по некоторым данным, еще год назад предлагал 20 миллионов фунтов за Алекса Теллеса, но «Порту» отклонил это предложение. Такая ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Последний, кого связывают с переездом в одну из топ-лиг Европы — это центральный защитник Эдер Милитао.

Летом «Порту» купил Милитао у бразильского «Сан-Паулу», и 20-летнему футболисту удалось легко адаптироваться к португальскому футболу. В Бразилии Милитао играл в основном на позиции правого защитника, но главный тренер «драконов» Сержио Консейсао решил использовать бразильца в центре обороны. И «Порту» только выиграл от этого. У Милитао — лучшая средняя оценка на WhoScored (7,46) среди всех центральных защитников чемпионата Португалии.

Став заменой для Ивана Маркао в основе «Порту», Милитао превзошел все ожидания. Его игра не осталась незамеченной — СМИ сообщают о том, что в услугах игрока сборной Бразилии заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Порту» подписал его за ничтожные 4 миллиона евро (3,6 млн фунтов) и теперь наверняка получит солидную прибыль, когда решит продать защитника. В контракте Милитао прописаны отступные в размере 42,5 млн фунтов. Основным клубным вектором «Порту» остается получение прибыли на продаже игроков.

Статистика Милитао от WhoScored Sky Sports

Благодаря агрессивному стилю обороны у Милитао в Португалии появилось множество поклонников. Его даже сравнивают с ветераном Пепе. В тринадцати матчах в чемпионате Португалии Милитао лишь раз позволил сопернику обыграть себя — в 18 из 19 случаев он отбирал мяч, что говорит о его силе в отборе. При этом стиль игры Милитао приводит к тому, что он совершает больше фолов (21), чем отборов (18). Но, учитывая его возраст, это еще можно исправить со временем.

Скорость, с которой бразилец перемещается по полю, стала ключевой для «Порту». В тринадцати матчах, в которых Милитао выходил на поле с первых минут, «драконы» пропустили лишь пять мячей. Защитник успевает исправлять ситуацию, когда соперникам все же удается прорывать линию обороны. Кроме того, Милитао отлично читает игру и предотвращает опасность за счет этого.

В воздухе игра Милитао, рост которого 1 метр 86 сантиметров, также достойна упоминания. Процент выигранных единоборств бразильца — 67,2%. Но это можно использовать, когда он будет играть в другой лиге. Было бы разумно ставить его в паре с центральным защитником, который может доминировать в воздухе, что позволило бы Милитао максимально сконцентрироваться на сильных сторонах своей игры.

Милитао умеет хорошо начинать атаки, хотя и здесь есть место для прогресса. «Порту» — вторая команда лиги по возвращению владения — 56,4%. Процент точных передач у Милитао — 83,4%. Это четвертый лучший результат в команде, но бразильцу нужно продолжать работать, чтобы реализовать свой огромный потенциал. Ему только 20 лет, и время на его стороне. Грамотная подготовка и подходящий партнер по обороне помогут Милитао вывести игру на новый уровень.

Эдер Милитао record.pt

«Порту» попытается заключить с ним новое соглашение, но с финансовой точки зрения португальский клуб не может соперничать с такими грандами как «МЮ» и «Ливерпуль». Тем не менее, для английских клубов, которые поторопятся подписать Милитао за большие деньги, есть предостережение — «Ман Сити» уже сделал подобное в 2014 году, когда купил у «Порту» Эльякима Мангаля, а француз так и не сумел приспособиться к АПЛ.

«Сити», к слову, обхаживал Милитао прошлым летом, перед тем, как бразилец перешел в «Порту». Возможно, «горожане» хотели укрепить позицию правого защитника. Его универсальность (Милитао может сыграть и в центре поля) также является бонусом для заинтересованных сторон.

Возможно, на данном этапе Милитао стоит остаться в «Порту» и продолжить учиться, ведь у него есть возможность регулярно играть как на внутренней арене, так и в еврокубках. Но когда за тобой приходит один из больших клубов, то отказать бывает очень сложно.

Тем не менее, уже сейчас Милитао продемонстрировал весьма многое для того, чтобы можно было предположить, что он сможет стать реальным усилением для ряда команд АПЛ, независимо от того, когда он покинет «Порту» — сейчас или летом. 0