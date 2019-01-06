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    Планы на зиму: «Краснодар»

    Как Мураду Мусаеву подготовиться к борьбе за золотые медали и Лигу чемпионов

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    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
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    Главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев быстро нашел общий язык с командой и сумел сплотить коллектив, который готов вмешаться в борьбу за путевки в Лигу чемпионов, а то и за золото.
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    Зимние сборы

    14 декабря, на следующий день после выездного матча против «Севильи», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск.

    8 января 2019 года «горожане» вновь соберутся в Краснодаре, а уже на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов.

    Оба они пройдут в Испании: один — с 9-го по 22-е января в Эстепоне, второй — с 26-го января по 6-е февраля в Марбелье. В программе каждого из зимних сборов запланированы контрольные матчи.

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    • Заключительный недельный тренировочный цикл перед играми 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с леверкузенским «Байером» команда проведет на своей базе «Четук».

    Первый матч этой стадии «Краснодар» сыграет на своем поле 14 февраля 2019 года, ответный пройдет 21 февраля в Германии.

    Минимальное усиление

    «Быки», благодаря удачно проведенному отрезку в конце ноября-начале декабря, совершили рывок в лидирующую группу, заставив говорить о своих чемпионских амбициях, которые придется подтверждать весной.

    Между тем, состав у команды Мурада Мусаева довольно крепкий и сбалансированный, даже учитывая игру «Краснодара» в Лиге Европы.

    В значительном усилении кубанская команда не нуждается, хотя пару позиций и можно укрепить. Уход Андреаса Гранквиста лишил «быков» лидера, руководящего всей обороной и отличного игрока.

    Самюэля Жиго перехватил «Спартак», летом был куплен серб Урош Спайич, который неплохо сыгрался с взявшим на себя обязанности лидера Мартыновичем, и исландец Фьолусон, который стал полным разочарованием. Простор для усиления имеется.

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    • Учитывая потерю Павла Мамаева, неплохо бы задуматься и о креативном полузащитнике. Но еще больше команде не хватает не самого Мамаева, а его русского паспорта — из-за потери хавбека у «быков» могут возникнуть проблемы с лимитом.

    Точнее, уже возникли бы, если бы не новенький паспорт с орлом, полученный Ари. Была еще надежда на то, что белорус Александр Мартынович перестанет быть легионером, но РФС не стал брать пример с ФХР.

    Так что, если и усиливаться, то игроками с правильным паспортом, а иначе — надеяться на молодежь, которая у «Краснодара» в первой части сезона откровенно «зажигала» — Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов стали настоящими открытиями лиги.

    Трансферные слухи

    Что «Краснодару» действительно необходимо, так это решить вопрос продления соглашений с рядом лидеров. Летом контракты истекают у Мартыновича, Сергея Петрова, Шарля Каборе, Маурисио Перейры и Ари.

    Спрос на игроков «быков» существует как в РПЛ, так и за рубежом. Так, «Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна. Но «горожане» не хотят отпускать африканца и отвергли предложение

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    • Ранее «Краснодар» отказался отпустить хавбека Кристиана Куэву в аренду в «Индепендьенте». Сам перуанец также хочет продолжить карьеру в аргентинской команде и ближайшее время планирует встретиться с руководством «быков», чтобы обсудить возможность трансфера.

    Сами же «горожане» присматриваются к защитникам — по информации чилийского Radio Cooperativa, к 24-летнему защитнику «Алавеса» Гильермо Марипану проявляют интерес «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Барселона», «Рома» и «Фенербахче». Речь идет скорее о летнем трансферном окне, чем о зимнем.

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    • Появлялась и информация об интересе «Краснодара» к защитнику «Ростова» Сверриру Ингасону. Впрочем, агент 25-летнего исландца сообщил, что никаких предложений не получал.

    Главный трансферный интерес «Краснодара» этой зимой связан с полузащитником АИКа Кристоффером Ольссоном. В СМИ звучит сумма в 5,5 миллионов евро за 23-летнего шведа.

    Избавиться от балласта

    С этим пунктом «быки» уже практически справились. «Краснодар» уже расстался с Торнике Окриашвили — учитывая проблемы с лимитом и количество талантливой молодежи, платить легионеру нецелесообразно.

    Универсальный защитник Роман Шишкин, который давно осел на лавке, отправится в аренду в «Крылья Советов».

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    • Полузащитник Анатолий Катрич, несмотря на свой российский паспорт, всю осень провел во второй команде и ничем себя не проявил. Его также можно отпускать, если будут предложения.

    В остальном лишних игроков в обойме Мурада Мусаева нет. К весне «быки» подходят в оптимальном составе. 0

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