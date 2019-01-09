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    Планы на зиму: «Локомотив»

    Как Юрию Семину пережить смену руководства и сохранить свой пост по итогам сезона

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    Главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину не из-за чего унывать: команда держится вблизи зоны Лиги чемпионов и весной вполне можно рассчитывать на мощный финишный рывок. Для этого нужно поработать на сборах.
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    Сборы и Кубок «Матч Премьер»

    Сразу после позорного вылета из еврокубков в середине декабря, футболисты «Локомотива» ушли в отпуск, который продлится до 13 января.

    13 числа игроки пройдут медосмотр, а на следующий день команда отправится на первый сбор в Катар (14-29 января), где сыграет на Кубке «Матч Премьер».

    Товарищеский турнир с призовым фондом в 200 тысяч евро состоится с 21 по 29 января, встречи пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. «Локомотив» проведет три матча.

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    29 января, 20:00 (мск). «Локомотив» — «Спартак»

    Второй сбор «Локомотива» пройдет в Марбелье с 4 по 19 февраля. На 6 февраля назначена контрольная игра с «Краснодаром».

    Сезон «Локомотив» возобновит в Казани ответным кубковым матчем против «Рубина», который состоится 23 или 24 февраля.

    Пережить смену руководства

    Во время зимнего перерыва в руководстве клуба произошли изменения. Покинул свой пост генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, с которым у наставника команды Юрия Семина были давние разногласия.

    Его место занял Василий Кикнадзе, который входит в совет директоров «Локомотива» с 2013 года. При этом, Кикнадзе известен прежде всего как медиаменеджер.

    Он возглавлял спортивную редакцию ВГТРК, создавал телеканал Спорт и был главой компании Спортивное вещание, которая обеспечивала производство национальной картинки с ОИ-2014

    Новая власть означает и обновленную стратегию развития, в том числе и в отношении трансферов. Вряд ли Семину сейчас нужно надеяться на усиление состава, главное чтобы реформы не сильно раскачивали лодку.

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    • К счастью, усиление «Локомотиву» в данный момент не особо и нужно — имеющейся обоймы наставнику команды вполне хватит на то, чтобы во второй половине сезона побороться за Кубок России и медали чемпионата. Если, конечно, в себя придет Федор Смолов.

    Разве что, можно выкупить арендованного у ПСЖ Гжегожа Крыховяка, ведь поляк провел необходимые для сделки 10 матчей. Но это можно сделать и по итогам сезона — летом потратить 12 миллионов евро психологически проще.

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    • Еще одна позиция, об усилении которой можно задуматься заранее — правый фланг обороны, где стал откровенно сдавать Игнатьев, в действиях которого все более явен атакующий перекос в ущерб обороне.

    Трансферные слухи

    Вполне ожидаемо, что на трансферном рынке от «Локомотиве» почти не слышно. Лишь чилийское Radio Cooperativa заявило об интересе столичного клуба к 24-летнему защитнику «Алавеса» Гильермо Марипану.

    Но учитывая, что по данным того же источника к игроку проявляют интерес «Спартак», «Краснодар», «Барселона», «Рома» и «Фенербахче», серьезно воспринимать этот слух не стоит.

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    • Защитник и капитан «Астаны» и сборной Казахстана Дмитрий Шомко попал в сферу интересов казанского «Рубина» и «Локомотива». Шомко играет на позиции левого защитника. В этом сезоне на его счету 23 матча в чемпионате Казахстана, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

    Самарские «Крылья Советов» намерены продлить арендное соглашение по защитнику «Локомотива» Виталию Денисову, и москвичи явно пойдут им навстречу.

    Очередная аренда ждет Алана Касаева, который провел первую часть сезона в аренде в «Балтике», но калининградцы намерены расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты. Касаевым интересуются несколько клубов Олимп-ФНЛ, но «Сочи» является главным претендентом.

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    • Полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20, пойдя на понижение зарплаты, что совершенно не удивляет, учитывая его возраст и то, как он сдал в игровом плане после яркого чемпионского сезона.

    Избавление от балласта

    Новому руководству клуба нужно решить вопрос по истекающему контракту Мануэла Фернандеша. Зимний перерыв — последний шанс заработать на трансфере португальца хоть какие-то деньги.

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    • Учитывая, что Фернандеш уже откровенно не хочет играть за «Локомотив» и не подает руки Юрию Семину при заменах, его продажа благотворно скажется не только на зарплатной ведомости, но и на атмосфере в раздевалке.

    Также новому менеджменту нужно куда-нибудь пристроить полузащитника Дмитрия Тарасова, от аренды которого уже отказались «Крылья Советов».

    Не слишком приятного медийного шума от хавбека, судящегося с женой из-за алиментов и боксирующего с болельщиками, было куда больше, чем пользы на поле, где его видели не слишком часто.

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