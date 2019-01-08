Планы на зиму: ЦСКА

Тайные сборы
После эпичной победы над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Беранбеу» в середине декабря основная команда ФК ЦСКА ушла в отпуск.
Футболисты красно-синих получили отдых до 10 января. На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведет в Кампоаморе.
22 января армейцы проведут товарищескую игру против норвежского клуба «Мольде». Начало встречи запланировано на 12:00 по местному времени.
Известно также, что ради плодотворной и независимой работы клуб отказался от коммерческого турнира в Катаре.
Подробное расписание сборов пока неизвестно, пресс-служба ЦСКА обещала опубликовать его в начале следующего года, но видно слишком уж увлеклась празднованиями и публикациями смешных видеороликов из архивов клуба, так что болельщики пока остаются в неведении. Лишь бы футболисты знали, что их ждет.
Точечные усиления
Несмотря на еврокубковое фиаско, в чемпионате России армейцы выступили выше всех похвал, учитывая все обстоятельства, вроде полностью перестроенных линий защиты и атаки.
При этом, срочной необходимости усиливать состав и покупать новых игроков у Виктора Гончаренко нет, особенно учитывая скромный бюджет на трансферы. Армейская команда укомплектована молодыми, но яркими игроками.
Неплохо было бы выкупить у «Эвертона» Николу Влашича, но цена на талантливого хорвата все растет, и, учитывая прижимистость Евгения Гинера, надеяться на это не стоит.
Не помешал бы ЦСКА еще один форвард в напарники Федору Чалову, поскольку Абель Эрнандес слишком травматичен и в первой части сезона больше лечился, чем играл.
Но своего шанса ждут японский форвард Такума Нисимура и 18-летний малийский вундеркинд Лассана Н’Диайе. Да и сам Эрнандес, который остается в команде, ко второй части сезона может наконец залечить все болячки.
Та же история и с защитой. Выздоровление Виктора Васина слишком уж затянулось, а Никита Чернов недостаточно надежен. Но опять же — есть молодежь и универсальный Кирилл Набабкин.
Трансферные слухи
Слухи об активности ЦСКА на трансферном рынке в основном связаны с поисками нападающего.
В Daily Mirror появилась информация, что московский клуб готов предложить 5 миллионов фунтов за 27-летнего нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
Впрочем, агент итальянца опроверг эти данные, заявив, что Габбьядини стоит в три раза дороже, а ЦСКА не обращался по его поводу.
А вот бразильским нападающим «Брюгге» Уэсли Мораесом красно-синие действительно интересовались, однако до официального предложения не дошло из-за высокой трансферной стоимости футболиста.
Но куда важнее для ЦСКА — сохранить лидеров. Слухи об интересе к опытному Марио Фернандесу и молодым и активно растущим Федору Чалову и Ильзату Ахметову со стороны европейских клубов регулярно появляются и исчезают.
Избавление от балласта
Виктор Гончаренко уже сам озвучил план работы: клуб будет искать варианты аренды для игроков, которым нужна практика: Хосонова (5 матчей в чемпионате), Гордюшенко (2) и Макарова (0).
Если взглянуть на некоторых ветеранов, то вопросы о целесообразности их пребывания в команде также возникают.
Алан Дзагоев в лазарете проводит времени больше, чем на поле и терпение Виктора Гончаренко по этому поводу начинает истекать. Летом у Дзагоева истекает срок действия контракта.
Виктор Васин с февраля лечится после разрыва крестообразных связок, но обычный срок восстановления после разрыва «крестов» составляет полгода. Если весной он все еще не будет готов играть, ЦСКА просто разорвет с ним контракт.
Больше лишних футболистов в армейском клубе с его плотной обоймой нет. 0