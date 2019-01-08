Планы на зиму: ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отлично провел первую половину сезона и теперь ему предстоит подготовиться к знаменитому армейскому спурту на финише чемпионата.

Тайные сборы

После эпичной победы над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Беранбеу» в середине декабря основная команда ФК ЦСКА ушла в отпуск.

Футболисты красно-синих получили отдых до 10 января. На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведет в Кампоаморе.

22 января армейцы проведут товарищескую игру против норвежского клуба «Мольде». Начало встречи запланировано на 12:00 по местному времени.

Известно также, что ради плодотворной и независимой работы клуб отказался от коммерческого турнира в Катаре.

Подробное расписание сборов пока неизвестно, пресс-служба ЦСКА обещала опубликовать его в начале следующего года, но видно слишком уж увлеклась празднованиями и публикациями смешных видеороликов из архивов клуба, так что болельщики пока остаются в неведении. Лишь бы футболисты знали, что их ждет.

Точечные усиления

Несмотря на еврокубковое фиаско, в чемпионате России армейцы выступили выше всех похвал, учитывая все обстоятельства, вроде полностью перестроенных линий защиты и атаки.

При этом, срочной необходимости усиливать состав и покупать новых игроков у Виктора Гончаренко нет, особенно учитывая скромный бюджет на трансферы. Армейская команда укомплектована молодыми, но яркими игроками.

Неплохо было бы выкупить у «Эвертона» Николу Влашича, но цена на талантливого хорвата все растет, и, учитывая прижимистость Евгения Гинера, надеяться на это не стоит.

Не помешал бы ЦСКА еще один форвард в напарники Федору Чалову, поскольку Абель Эрнандес слишком травматичен и в первой части сезона больше лечился, чем играл.

Но своего шанса ждут японский форвард Такума Нисимура и 18-летний малийский вундеркинд Лассана Н’Диайе. Да и сам Эрнандес, который остается в команде, ко второй части сезона может наконец залечить все болячки.

Та же история и с защитой. Выздоровление Виктора Васина слишком уж затянулось, а Никита Чернов недостаточно надежен. Но опять же — есть молодежь и универсальный Кирилл Набабкин.

Трансферные слухи

Слухи об активности ЦСКА на трансферном рынке в основном связаны с поисками нападающего.

В Daily Mirror появилась информация, что московский клуб готов предложить 5 миллионов фунтов за 27-летнего нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

Впрочем, агент итальянца опроверг эти данные, заявив, что Габбьядини стоит в три раза дороже, а ЦСКА не обращался по его поводу.

А вот бразильским нападающим «Брюгге» Уэсли Мораесом красно-синие действительно интересовались, однако до официального предложения не дошло из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

Но куда важнее для ЦСКА — сохранить лидеров. Слухи об интересе к опытному Марио Фернандесу и молодым и активно растущим Федору Чалову и Ильзату Ахметову со стороны европейских клубов регулярно появляются и исчезают.

Избавление от балласта

Виктор Гончаренко уже сам озвучил план работы: клуб будет искать варианты аренды для игроков, которым нужна практика: Хосонова (5 матчей в чемпионате), Гордюшенко (2) и Макарова (0).

Если взглянуть на некоторых ветеранов, то вопросы о целесообразности их пребывания в команде также возникают.

Алан Дзагоев в лазарете проводит времени больше, чем на поле и терпение Виктора Гончаренко по этому поводу начинает истекать. Летом у Дзагоева истекает срок действия контракта.

Виктор Васин с февраля лечится после разрыва крестообразных связок, но обычный срок восстановления после разрыва «крестов» составляет полгода. Если весной он все еще не будет готов играть, ЦСКА просто разорвет с ним контракт.

Больше лишних футболистов в армейском клубе с его плотной обоймой нет. 0