Источник: Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену

По информации источника, экспертиза МВД показала, что Дарье Глушаковой наносили побои легкой степени.
По информации источника, девушка обращалась в полицию с заявлением, согласно которому её муж распускал руки и грозил убить.
Сообщается, что на днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.
Ранее сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.
Также появлялась информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.
В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала иск к Денису.
Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей». 0