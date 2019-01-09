Источник: Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену

Экспертиза МВД подтвердила, что полузащитник «Спартака»избивал жену, об этом сообщает телеграм-канал Mash

По информации источника, экспертиза МВД показала, что Дарье Глушаковой наносили побои легкой степени.

По информации источника, девушка обращалась в полицию с заявлением, согласно которому её муж распускал руки и грозил убить.

Сообщается, что на днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

Ранее сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей.

Также появлялась информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.

В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала иск к Денису.

Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей». 0