«Челси» рискует с трансфером Игуаина

«Челси» намерен заполучить нападающего «Милана» Гонсало Игуаина. Приводим самые интересные сообщения и мысли по этому поводу среди публикаций медиа.

Сарри видит в Игуаине решение проблем в атаке «Челси»

«Руководит осуществлением сделки по Гонсало Игуаину менеджер "Челси" Маурицио Сарри, который работал с ним в "Наполи" перед его скандальным переходом в "Ювентус" и видит в аргентинце идеальное решение проблем с результативностью команды. Итальянец, который в прошлый четверг отпраздновал 60-летие, хотел подписать форварда еще прошлым летом.

Рулевой "Синих" хотел бы предложить игроку полноценное соглашение, которое стоило бы 30 млн фунтов, но полностью осведомлен о политике клуба в отношении игроков старше 30 лет», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Футболистам в таком возрасте лондонцы стремятся предлагать контракты только на один год, и явно не хотят платить такие средства за нападающего, которому в прошлом месяце исполнился 31 год.

Игуаин только прошлым летом перешел в "Милан" на правах аренды, что случилось после приобретения "Старой Синьорой" Криштиану Роналду, однако хочет сократить свое пребывание на "Сан Сиро" для воссоединения с Сарри. Под его началом его сопровождал успех, ведь перед отъездом в Турин забил 38 мячей в своем последнем сезоне в Неаполе».

Сарри способен выжать максимум из Игуаина

«Фанаты "Челси" тревожно ожидают, станет ли аргентинец следующим форвардом топ-класса их любимого клуба, и они надеются, что сделка все же состоится. Ранее Сарри уже работал с бомбардиром, поэтому болельщики "Синих" могут ожидать фейерверка голов на "Стамфорд Бридж", если эта пара воссоединится.

Судя по информации, нападающий может присоединиться к лондонцам сейчас на правах аренды из "Ювентуса" с опцией его приобретения за 36 млн фунтов летом», — рассказывает для портала The Chelsea Chronicle Дом Тонер.

«Игуаин забил 38 мячей во всех турнирах в течение единственного их совместного сезона в "Наполи", потому идеально подходит атакующему стилю итальянца. Южноамериканец был оплотом команды Сарри во время этой кампании, и то, что этот дуэт снова вместе, должно пугать защитников Премьер-лиги.

Календарь и таблица АПЛ

Потенциальный новичок — настоящая голевая машина, у которой 290 голов за основные команды клубов, где он выступал, но рулевой "Челси" при этом сумел добиться от игрока своего лучшего результата, что может случиться и снова».

У Сарри возникли разногласия с начальством по Игуаину

«Руководство английского клуба, однако, не желает тратить сумму в размере 50 млн евро на футболиста, которому только что исполнился 31 год, и это откладывает переход бомбардира. Напряжение между Сарри и "Челси" усиливается, ведь итальянец настойчиво хочет видеть аргентинца в своем коллективе, а правление недовольно заявлениям менеджера по поводу трансфера Кристиана Пулишича», — рассказывает о нюансах потенциальной сделки Calcio Mercato.

«Экс-наставник "Наполи" заявил, что руководство не сообщило ему о положительном итоге переговоров по поводу перехода американского таланта. При этом жесткие слова спортивного директора "Милана" Леонардо [о том, что Игуаин должен вернуться к работе] не изменят клубной стратегии — "россонери" хотят сохранить нападающего до конца сезона. Будущее форварда зависит от него, но пока что, нужно отметить, "Челси" не сделал официального предложения по поводу трансфера игрока».

Игуаин может лишь ненадолго решить проблемы «Челси»

«Сарри до сих пор поддерживали на трансферном рынке, но нынешних нападающих своей команды он унаследовал: Альваро Мората выглядит футболистом, который ожидает конца своего несчастья, тогда как Оливье Жиру не забивает мячи для победы в АПЛ.

"Манчестер Сити" провел на 18 голов больше, чем лондонцы, а "Ливерпуль" — на 11, поэтому эту проблему важно решить. Рулевой "Синих", наверное, чувствует, что может оживить Игуаина и выжать из него максимум, ведь он отличился 71 результативным ударом в 94 поединках за "Наполи", что будет тяжелой задачей», — рассуждает на страницах Daily Mail Майк Киган.

«Его голевое чутье пусть и не исчезло, но способность безудержно быть на передовой атаки может не сохраниться в течение нескольких лет. Переезд форварда в западный Лондон обещает стать риском для "Челси", но поскольку сейчас в сезоне наступает переломный момент, это тот риск, который Сарри, похоже, считает оправданным.

Хорошие нападающие — редкость в январское трансферное окно, тем не менее, аргентинец может оказаться лучшим товаром, который остался на прилавках». 0