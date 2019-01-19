Наследник Фергюсона. Сульшер провел идеальный месяц у руля «МЮ»

Революция Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» началась еще до того, как он занял свой пост на «Олд Траффорд». В ноябре норвежец посетил матч Лиги чемпионов между «МЮ» и швейцарским «Янг Бойз», и когда выходил со стадиона, то столкнулся с Маркусом Рэшфордом.

В том матче «Ман Юнайтед» выиграл благодаря голу Маруана Феллаини в самой концовке встречи. Но Рэшфорд был разочарован своей игрой. В частности, он упустил отличную возможность отличиться в первом тайме. Сульшер остановился, чтобы перекинуться с 21-летним форвардом парой фраз, приободрил его и сказал, что в следующий раз, когда у него возникнет голевой момент, нужно просто расслабиться.

Шесть недель спустя Рэшфорд и Сульшер вновь были вместе в спортивном комплексе в Дубае, ОАЭ, где команда проводила сбор в начале года. На этот раз уже как игрок и тренер. Посыл Сульшера не изменился — если возникает голевой шанс, то нужно расслабиться, не пороть горячку и направить мяч туда, куда хочется.

Прошло еще два дня, и Рэшфорд забил единственный гол в матче против «Тоттенхэма», пробив Льориса ударом в дальний угол ворот. Впервые в своей карьере нападающий отличился в трех матчах АПЛ подряд. При Сульшере, который стартовал в «МЮ» с шести побед подряд, Рэшфорд начал в основе 5 матчей и забил 4 гола.

Маркус Рэшфорд manutd.com

Но дело не только в форме Рэшфорда или изменившемся настроении. Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» ровно месяц назад. И к этому моменту его назначение — это безоговорочный успех.

Рэфорд летает, Погба преобразился, Линделеф наконец-то выглядит защитником, за которого заплатили 30 миллионов фунтов. «МЮ» забивает и побеждает. Попадание в четверку сильнейших АПЛ уже выглядит достижимой целью, что казалось невероятным после того, как в начале декабря еще под руководством Жозе Моуринью манкунианцы проиграли «Ливерпулю».

Последним тренером «МЮ», которому удавалось побеждать «Тоттенхэм» на выезде, до Сульшера был сэр Алекс Фергюсон в 2012 году. И именно влияние Фергюсона прослеживается во всем, что делает Сульшер с момента своего возвращения в «МЮ», за который он выступал на протяжении одиннадцати лет с 1996 по 2007 годы. Сульшер и Фергюсон поддерживали контакт, и норвежец посещал экс-тренера в его доме, когда сэр Алекс выздоравливал после кровоизлияния в мозг.

Уле-Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон manchestereveningnews.co.uk

Сульшер говорил о том, что его план заключается в том, чтобы выполнять работу тренера так, как это делал Фергюсон, причем вплоть до мельчайших деталей. Например, Сульшер сидит в последнем ряду домашних кресел на «Олд Траффорд», как Фергюсон, тогда как Моуринью всегда занимал место в первом ряду. Алексис Санчес забыл об этом после замены в матче против «Рединга» и занял место Сульшера. Норвежцу пришлось попросить чилийца пересесть.

При Фергюсоне в команде был строгий дресс-код как до матчей, так и после них. Сульшер ввел то же правило. В прошлое воскресенье игроки «МЮ» прибыли на «Уэмбли» в официальных костюмах, а не в спортивных. Игрокам также запретили носить бейсболки и яркие кроссовки. Игроки перестали пользоваться громоздкими наушниками, а те, кто слушал музыку, использовали более сдержанные AirPods.

Фергюсон наблюдал за тренировками «МЮ» на базе команды в Каррингтоне перед играми против «Борнмута» и «Тоттенхэма». Вместе со своим бывшим ассистентом Майком Феланом, который помогает и Сульшеру, Фергюсон стремился сделать акцент на том, что значит представлять «МЮ».

«Игрокам напомнили, что защищать цвета этого клуба — это привилегия», — сказал ESPN один из источников.

Сульшер и его штаб относятся к игрокам как к взрослым людям. Во время сбора в Дубае менеджер дал игрокам разрешение выходить на прогулку. Не было никакого комендантского часа, но футболисты сами должны были понимать, что такое ночь, и когда следует вернуться в отель. Было ясно, что Сульшер «обрушится, как тонна кирпичей» на любого, кто позволит себе слишком многое. Никто не рискнул вызвать гнев менеджера.

Тренировки, в которых акцент обычно делается на то, как «МЮ» будет атаковать соперника, а не обороняться, как правило, заканчиваются небольшим весельем. Это могут быть соревнования по «хэд-теннису» или турнир из мини-команд. Например, в один из дней в Дубае Сульшер выставил команду из опытных игроков против молодежи. Выиграли Рэшфорд, Диого Далот, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, Джеймс Гарнер, Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес и Тахит Чонг.

Сульшер на тренировке «МЮ» twitter.com/ManUtd

Тем не менее, правление Сульшера — это не одни лишь улыбки. Уже вернулся к жизни даже знаменитый «включенный фен» Фергюсона. Несмотря на то, что к перерыву матча с «Редингом» «МЮ» лидировал со счетом 2:0, в коридоре за пределами домашней раздевалки команды можно было услышать крики Сульшера.

В то же время игроки должны были заметить, что во время послематчевой пресс-конференции Сульшер не стал публично критиковать игроков, оставив это внутри команды. Вместо этого он взял всю ответственность за плохую игру на себя, предположив, что ошибся с составом.

Уле-Гуннар Сульшер manutd.com

«МЮ» получил выгоду от назначения Сульшера не только в результатах на поле. Норвежец — не самый известный тренер, которого «Манчестер Юнайтед» мог бы выбрать для поддержания команды на плаву. Лишь за небольшой отрезок работы Сульшера клуб преуспел в медиапространстве. В период с 18 по 31 декабря «МЮ» взаимодействовал с 55,7 миллиона человек посредством Facebook, Instagram и Twitter. Больше, чем любой другой спортивный клуб в мире.

«Очевидно, что то, что происходит на поле — это главное для "МЮ", и все в клубе прекрасно это понимают. Приход Уле вызвал огромный всплеск интереса к медиаканалам клуба по всему миру», — сказал ESPN источник.

Календарь и таблица АПЛ

Кроме того, увеличился спрос на билеты. Конечно, это происходит благодаря победам, но также и благодаря возвращению к интересному и атакующему футболу.

Источники сообщают, что несмотря на краткосрочный успех Сульшера, независимо от того, что происходит и будет происходить на поле до конца сезона, «МЮ» настроен на тщательный поиск следующего главного тренера команды.

Сульшер не делает секрета из своего желания продолжить работу с командой без приставки «и.о» (и многие игроки его поддерживают). А такие результаты, как победа над «Тоттенхэмом», только усиливают позиции норвежца. Однако пока, по сообщениям источников, чего бы ни добился «Ман Юнайтед» (будь-то место в топ-четверке или выигрыш трофея), это не гарантирует Сульшеру постоянную работу.

Перед тем, как принять решение, руководство «МЮ» внимательно рассмотрит кандидатуры Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Зинедина Зидана и Гарета Саутгейта. Но в свой первый месяц во главе команды Сульшер добился максимума — вряд ли можно было преуспеть еще больше. 0