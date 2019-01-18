Слишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее

Экс-наставник «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заявил, что не думает о выходе на пенсию, поскольку слишком молод для этого. Кроме того, он уверяет, что по-прежнему соответствует топ-уровню.

Жозе Моуринью Футбольный тренер Я хочу тренировать. Я отношу себя к футболу высочайшего уровня, и именно на этом уровне я собираюсь оставаться. Я уже долго нахожусь в футболе, но все еще слишком молод. Да, через пару недель мне исполнится 56 лет, и это действительно молодой возраст.

Португалец был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря после поражения от лидера Премьер-лиги «Ливерпуля». После этого команда по очкам оказалась ближе к зоне вылета, чем к вершине турнирной таблицы.

Затем «красных дьяволов» возглавил Уле Гуннар Сульшер, под руководством которого они выиграли шесть матче кряду и подобрались к четвертому месту на расстояние в шесть очков.

Понятно, что соглашение о неразглашении, подписанное с «Манчестер Юнайтед», не позволяет Моуринью напрямую говорить о деталях своего ухода.

И все же он намекнул, что футбольные клубы должны оказывать тренерам большую поддержку в вопросах разногласий с «современными игроками».

Во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед» у португальца возникали конфликты с несколькими футболистами, в том числе с полузащитником сборной Франции Полем Погба, которого клуб приобрел за рекордную сумму.

Жозе Моуринью Футбольный тренер В новостях не говорят о том хорошем, что я сделал для игроков. Новости — это когда у тебя возникают конфликты. В современном футболе существует проблема взаимодействия тренера и футболиста. Мы уже прошли тот период, когда тренер сам по себе был достаточно силен, чтобы справиться с любым игроком и давать ему советы. Иногда появляется конфронтация с игроками, которых сложно отнести к профессионалам.

Моуринью утверждает, что футбольные клубы нуждаются в определенных структурах, которые не допускали бы прямых отношений между игроком тренером. По его словам, это поможет избежать трудных решений.

Жозе Моуринью Футбольный тренер В клубе должен быть владелец, генеральный директор, спортивный директор, а затем уже тренер. Такая структура позволит справиться со всеми проблемами, которые возникают в современном футболе. В клубе должна быть хорошая организованность, при которой тренер остается только тренером, а не пытается поддерживать дисциплину и вести разъяснительную работу с игроками.

Моуринью отметил, что гордится своими достижениями в «Манчестер Юнайтед», особенно вторым местом в Премьер-лиге в сезоне 2017/18.

Жозе Моуринью Футбольный тренер Если я скажу вам, например, что считаю одним из важнейших достижений моей карьеры второе место с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, вы ответите: «Этот парень сумасшедший — он выиграл 25 титулов». Однако я продолжаю говорить об этом, потому что люди не знают, что происходит за кулисами. Находясь по ту сторону, ты анализируешь ситуацию совсем иначе.

Моуринью на Bein Sports поделился анализом матча группового этапа Кубка Азии между Катаром и Саудовской Аравией. В подобной роли он появится на экране во время матча английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси». За два выхода в эфир, как предполагается, он заработает свыше 120 тысяч фунтов. 0