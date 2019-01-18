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    Слишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью впервые появился на экранах телевизоров после своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в декабре. Это случилось в эфире Bein Sports, где португалец работает в качестве эксперта, освещая события Кубка Азии, пишет BBC.
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    Экс-наставник «Реала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заявил, что не думает о выходе на пенсию, поскольку слишком молод для этого. Кроме того, он уверяет, что по-прежнему соответствует топ-уровню.

  • Жозе Моуринью
  • Футбольный тренер
  • Я хочу тренировать. Я отношу себя к футболу высочайшего уровня, и именно на этом уровне я собираюсь оставаться. Я уже долго нахожусь в футболе, но все еще слишком молод. Да, через пару недель мне исполнится 56 лет, и это действительно молодой возраст.

    • Португалец был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря после поражения от лидера Премьер-лиги «Ливерпуля». После этого команда по очкам оказалась ближе к зоне вылета, чем к вершине турнирной таблицы.

    Затем «красных дьяволов» возглавил Уле Гуннар Сульшер, под руководством которого они выиграли шесть матче кряду и подобрались к четвертому месту на расстояние в шесть очков.

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    • Понятно, что соглашение о неразглашении, подписанное с «Манчестер Юнайтед», не позволяет Моуринью напрямую говорить о деталях своего ухода.

    И все же он намекнул, что футбольные клубы должны оказывать тренерам большую поддержку в вопросах разногласий с «современными игроками».

    Во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед» у португальца возникали конфликты с несколькими футболистами, в том числе с полузащитником сборной Франции Полем Погба, которого клуб приобрел за рекордную сумму.

  • Жозе Моуринью
  • Футбольный тренер
  • В новостях не говорят о том хорошем, что я сделал для игроков. Новости — это когда у тебя возникают конфликты. В современном футболе существует проблема взаимодействия тренера и футболиста. Мы уже прошли тот период, когда тренер сам по себе был достаточно силен, чтобы справиться с любым игроком и давать ему советы. Иногда появляется конфронтация с игроками, которых сложно отнести к профессионалам.

    • Моуринью утверждает, что футбольные клубы нуждаются в определенных структурах, которые не допускали бы прямых отношений между игроком тренером. По его словам, это поможет избежать трудных решений.

  • Жозе Моуринью
  • Футбольный тренер
  • В клубе должен быть владелец, генеральный директор, спортивный директор, а затем уже тренер. Такая структура позволит справиться со всеми проблемами, которые возникают в современном футболе. В клубе должна быть хорошая организованность, при которой тренер остается только тренером, а не пытается поддерживать дисциплину и вести разъяснительную работу с игроками.

    • Моуринью отметил, что гордится своими достижениями в «Манчестер Юнайтед», особенно вторым местом в Премьер-лиге в сезоне 2017/18.

  • Жозе Моуринью
  • Футбольный тренер
  • Если я скажу вам, например, что считаю одним из важнейших достижений моей карьеры второе место с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, вы ответите: «Этот парень сумасшедший — он выиграл 25 титулов». Однако я продолжаю говорить об этом, потому что люди не знают, что происходит за кулисами. Находясь по ту сторону, ты анализируешь ситуацию совсем иначе.

    • Моуринью на Bein Sports поделился анализом матча группового этапа Кубка Азии между Катаром и Саудовской Аравией. В подобной роли он появится на экране во время матча английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси». За два выхода в эфир, как предполагается, он заработает свыше 120 тысяч фунтов. 0

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