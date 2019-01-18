Неймар одобряет. Дайвинг как неотъемлемая часть футбола

Дайвинг. Футболисты делают это, тренеры жалуются на это, а некоторые критики обвиняют «дайверов» в разрушении современной игры и футбола как такового.

Но что такое дайвинг и почему футболисты чувствуют необходимость в нем? С годами некоторые игроки превратили симуляцию в искусство — они овладели идеальным умением падать на газон с необходимой театральностью.

Однако это тонкая грань. Некоторые игроки, в том числе представители элиты мирового футбола, стали печально известны своими падениями и попытками обмануть арбитров и принять решение в их пользу.

Что такое дайвинг?

Дайвинг — это термин, который употребляется в тех случаях, когда футболист пытается получить несправедливое преимущество над соперником за счет падения на газон и симуляции травмы. Таким образом игрок пытается создать для арбитра впечатление, что соперник нарушал на нем правила.

Дайвинг Эшли Янга scan.lusu.co.uk

Решение арбитров в таких эпизодах, особенно когда они происходят в штрафной, на протяжении долгого времени остаются одним из самых противоречивых элементов футбола, а также регулярным предметом для спора после матчей. Арбитрам приходится за доли секунды решать, стоит ли назначать пенальти, или же это было фальшивое падение с целью получить преимущество для своей команды.

Как правило, игроки «ныряют» для того, чтобы заработать пенальти или штрафной или же «привезти» сопернику желтую или даже красную карточки. В наши дни в напряженных матчах, когда нет явного преимущества одной из команд, можно увидеть, что все больше и больше футболистов оказываются на газоне, чтобы получить преимущество для своей команды.

ФИФА официально назвала дайвинг «симуляцией».

Наиболее известные симулянты

Нападающий сборной Бразилии Неймар приобрел дурную славу за свои театральные симуляции во время ЧМ-2018 в России. Многочисленные падения бразильца разошлись по соцсетям, как лесной пожар, став поводом для многочисленных мемов и издевательств.

После поражения Мексики в матче 1/8 финала ЧМ против Бразилии на тот момент главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио главной причиной неудачи своей команды назвал выходки Неймара.

Во втором тайме той встречи Неймар корчился на газоне почти две минуты после того, как Мигель Лайюн наступил ему на лодыжку.

«Это настоящий позор для футбола. Мы потеряли кучу времени лишь из-за одного игрока», — сказал Осорио.

Неймар Sky Sports

Есть любопытный момент. Несмотря на то, что некоторые игроки используют возможность для симуляции тогда, когда счет не устраивает их команду, Wall Street Journal проанализировал дайвинг Неймара во время ЧМ-2018 и пришел к выводу, что бразилец «ныряет» чаще тогда, когда его команда побеждает.

Около 60% падений Неймара приходятся счет не в пользу Бразилии, но при этом бразилец больше времени проводил на газоне тогда, когда его команда побеждала — в среднем 15 секунд. В то же время при счете не в пользу «пентакампеонов» он лежал на траве в среднем по 9 секунд.

Кроме того, больше времени в матчах Бразилии пришлось не на победный для «пентакампеонов» счет. Неймар чаще падал, когда его команда лидировала — в среднем один раз в восемь с половиной минут против одного раза в девять с половиной минут при другом результате.

Еще один футболист, который заработал себе репутацию «дайвера» — это полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он дважды за прошлый сезон заработал желтые карточки за симуляцию. Второй такой «горчичник» он получил в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» в феврале 2018 года (2:2).

У главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино не было оправданий для Алли. Однако он также отметил, что слишком много дискуссий касательно дайвинг отразятся на футболе в будущем и исказят его.

Деле Алли Daily Mail

«Это была желтая карточка, такое случается. Во время матчей возникает много подобных моментов. Сейчас же проблема в том, что мы слишком чутко относимся к этой ситуации и фокусируемся на Деле Алли. Конечно, он не идеален. Никто не идеален.

Рефери принял правильное решение — это была желтая карточка и ничего больше. Иногда таким ситуациям уделяется слишком большое внимания. Хотя мне кажется, что это незначительная проблема. Такими темпами я боюсь, что мы изменим ту игру, которую знаем», — сказал Почеттино журналистам.

Репутацию игроков, которые могут по собственному желанию оказаться на газоне, также имеют Луис Суарес, Гарет Бейл, Серхио Бускетс, Эшли Янг, Дидье Дрогба, Радамель Фалькао и другие.

Как распознать дайвинг?

Как правило, некоторые симуляции определить очень просто. Например, когда футболист слишком драматично падает на газон после минимального касания с соперником. Например, такие футболисты как Неймар или Суарес перебарщивают с театральностью во время дайвинга. Кроме того, они становятся жертвами несогласованности разных частей тела — это такие случаи, когда удар соперника приходится в грудь, а футболист падает и держится за лицо.

Чаще всего распознать «ныряющего» игрока можно по позе, которая напоминает лук для стрельбы — голова футболиста отклонена назад, грудь выпячена вперед, руки подняты, а ноги согнуты в коленях и оторваны от газона. The Telegraph утверждает, что такое движение противоречит естественным рефлекторным механизмам, которые используются для защиты тела при падении.

Дайвинг Арьена Роббена express.co.uk

Доктор Пол Моррис объясняет: «Во время нечестных действий обман раскрывают тайминг и координация в поведении игрока. Есть уникальный случай, который характерен для искусственного падения — это поза "лука". Мы видим это во время многих симуляций, но биомеханически это не происходит при естественном падении».

Как наказывают за симуляции?

Правила Футбольной ассоциации Англии гласят о том, что попытка обмануть рефери путем симуляции травмы или попытка симулировать фол должны рассматриваться как неспортивное поведение и наказываться желтой карточкой.

В ноябре 2017 года игрок «Эвертона» Умар Ньяссе стал первым игроком, который был дисквалифицирован за дайвинг. Он получил два матча «бана» за симуляцию в поединке против «Кристал Пэлас».

Но, безусловно, одно из самых ощутимых наказаний для игрока за дайвинг — не карточки, а то как это влияет на репутацию футболиста. Рефери, как правило, имеют ограниченное терпение по отношению к тем игрокам, которые склонны к симуляции. И даже если в следующем эпизоде игрок действительно заработал пенальти, то рефери может просто закрыть на это глаза. 0