Объяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандала

Уже в дебютном сезоне на «Элланд Роуд» Бьелса достиг огромного успеха — он вывел «Лидс» в лидеры Чемпионшипа, добившись отрыва в четыре очка от ближайшего преследователя.

Впрочем, на прошлой неделе разразился «шпионский скандал», когда клубу пришлось извиняться за то, что один из его членов тайно наблюдал за тренировками «Дерби» в преддверии пятничной игры между двумя командами. Английская футбольная лига начала собственное расследование.

Итак, когда СМИ получили приглашение на пресс-конференцию наставника, возникли опасения, что Бьелса собирается подать в отставку.

Однако аргентинский специалист лишь заявил, что «мы наблюдаем за всеми соперниками, с которыми играем, и следим за их тренировками», а также настоял на том, что ничего противозаконного в этом нет. После этого он начал в полнейших деталях описывать, как его штаб изучает противников.

Марсело продемонстрировал анализ работы его команды по каждому противнику. В сумме на его составление ушло более 300 часов. Пресс-служба «Лидса»

💬 | Marcelo demonstrates the analysis his team goes through for each opponent, and how it totals more than 300 hours of work pic.twitter.com/asfGA6Wadm — Leeds United (@LUFC) 16 января 2019 г.

Марсело показывает прессе видеоанализ атакующих действий оппонента. Сначала общие сведения на 40 минут, а затем восьмиминутные ролики по игрокам. Пресс-служба «Лидса»

💬 | Marcelo now walks the press through video analysis of an opponent’s offensive actions, explaining how it totals 40 minutes, which is then broken down into 8 minute clips for the players pic.twitter.com/juLwE0NEGo — Leeds United (@LUFC) 16 января 2019 г.

Присутствующим представителям СМИ пришлось побывать на 70-минутном семинаре от главного тренера.

Вот, на что мы смотрим. Фил Хэй

This is what we’re looking at pic.twitter.com/YNDnP0arMt — Phil Hay (@PhilHayYEP) 16 января 2019 г.

В какой-то момент Бьелса рассказал историю противостояния с Пепом Гвардиолой, которая также объясняет всю широту его разведки.

Отличная история. Бьелса говорит, что показал Гвардиоле свой анализ после того, как «Атлетик» проиграл «Барселоне» в финале Кубка Испании. «Гвардиола взглянул на него и сказал: "Вы знаете о нашей команде больше, чем я". Но это была бесполезная информация, потому что они забили три мяча». Фил Хэй

Great story. Bielsa says he showed Guardiola his analysis after Bilbao lost to Barcelona in the Copa Del Rey final. «Guardiola had a look at it and he told me 'you know more about Barcelona than me'. But it was useless information because they scored three goals.» #lufc — Phil Hay (@PhilHayYEP) 16 января 2019 г.

Документы на обозрении!

Чтиво Марсело Бьелсы. Адам Поуп

Анализ дошел и до специфических деталей каждого игрока.

Все данные о Гарри Уилсоне переданы нам. Он знал все об игроке, который даже не играл. Бьелса все грамотно спланировал. Многие люди одновременно прошли мастер-класс. Адам Поуп

All the data on Harry Wilson is laid before us. He knew everything about the player who didn’t play

Bielsa as planned this superbly. Masterclass in teaching a lot of lessons to a lot of people at the same time. #lufc pic.twitter.com/rNJsQMgWsr — Adam Pope (@apopey) 16 января 2019 г.

Так зачем он это делает?

Все сводится к тревоге — Бьелса говорит, что анализирует информацию, поскольку ему очень хочется убедиться, что он учел абсолютно все. Думаю, главным событием сегодня стало демонстративное отбрасывание микрофона в сторону после речи. Спасибо. Ушел. Фил Хэй

It comes down to anxiety for Bielsa — he says he analyses all of this because he's anxious to make sure he's got all his basis covered. Think the highlight of my time doing this job was his mic-drop at the end. «Thank you.» Gone. — Phil Hay (@PhilHayYEP) 16 января 2019 г.

Теперь фанаты «Лидса» могут немного обеспокоиться тем, что у их следующего соперника — «Сток Сити» — новый главный тренер Натан Джонс, из-за чего его сложно анализировать.

«Поскольку следующий матч мы сыграем против "Стока", нужно признать, что его игру сложно проанализировать, ведь под руководством нового наставника он провел всего несколько матчей. Нам пришлось анализировать 26 игр "Лутона", в которых он действовал под руководством Джонса. Также мы проанализировали тактические сценарии, которые использовал тренер». Пресс-служба «Лидса»

💬 | «To conclude, as we're going to play vs Stoke, and it is hard for us to analyse them, as they've only played a few games with a new head coach. We analysed the 26 games that he played with Luton, and we also analysed the tactical scenarios he used» — Leeds United (@LUFC) 16 января 2019 г.

А из Аргентины о себе напомнил бывший клуб Бьелсы.

Надеемся, что пресс-конференция помогла вам понять, почему мы назвали наш стадион в его честь. Пресс-служба «Ньюэллс Олд Бойз»

Еще неизвестно, какое наказание получит Бьелса от лиги, и получит ли он его вообще. В любом случае его пресс-конференция стала весьма запоминающейся.

