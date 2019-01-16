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    «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?

    Сможет ли команда Почеттино безболезненно пережить травму лидера?

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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Нападающий Гарри Кейн выбыл из строя из-за травмы ноги, которую получил в матче против «Манчестер Юнайтед», и не сможет помочь «Тоттенхэму» до марта. Sky Sports анализирует, смогут ли «шпоры» обойтись без своей главной звезды.
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    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму в концовке матча против «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» после жесткой игры со стороны Фила Джонса. Во вторник «шпоры» подтвердили, что у нападающего повреждены связки голеностопа левой ноги.

    Учитывая то, что Сон Хын Мин отправился на Кубок Азии, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем против «Фулхэма» в воскресенье столкнулся с нехваткой нападающих.

    Давайте взглянем на то, как «Тоттенхэм» играл без Кейна ранее, а также рассмотрим варианты, которые есть у Почеттино в нападении, с учетом того, что в феврале команде предстоит стартовать в плей-офф Лиги чемпионов, а также в ближайшие полтора месяца ее ждут несколько важных матчей на внутренней арене.

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    • Как «Тоттенхэм» играет без Кейна?

    Нет никаких сомнений в важности Кейна для «Тоттенхэма». С того момента, как в команду пришел Почеттино, 25-летний форвард забил 155 голов в 217 матчах за клуб. В том числе это и 20 голов в 30 матчах текущего сезона. Возможно, он самый опасный нападающий АПЛ, и совершенно точно является талисманом своего клуба.

    Гарри Кейн
    twitter.com/spursofficial

    Травма Кейна — несомненный удар для «Тоттенхэма». Но что говорит статистика о матчах «шпор» с ним и без него?

    Разница, что интересно, не столь велика, как этого можно было ожидать. Кейн выходил на поле с первых минут в 151 матче из 174, которые «Тоттенхэм» провел под руководством Почеттино. При этом «шпоры» выиграли 90 матчей — 60%. В этих поединках команда забивала в среднем по два гола за игру.

    Что касается 23 матчей, которые Кейн пропустил, то в них процент побед «Тоттенхэма» упал лишь на 3%. Правда, при этом наблюдается уменьшение количества забитых мячей. По данным Opta, среднее количество голов без Кейна у «шпор» падает с двух до 1,6.

    Статистика «Тоттенхэма» с Кейном и без него
    Sky Sports

    Какие матчи Кейн может пропустить?

    20 января. АПЛ. «Фулхэм» — «Тоттенхэм»
    24 января. Кубок лиги. «Челси» — «Тоттенхэм»
    27 января. Кубок Англии. «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
    30 января. АПЛ. «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
    2 февраля. АПЛ. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
    10 февраля. АПЛ. «Тоттенхэм» — «Лестер»
    13 февраля. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д
    16 февраля. Кубок Англии. Потенциально матч пятого раунда
    23 февраля. АПЛ. «Бернли» — «Тоттенхэм»
    или 24 февраля. Кубок лиги. Потенциально финальный матч
    27 февраля. АПЛ. «Челси» — «Тоттенхэм»
    2 марта. АПЛ. «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    5 марта. Лига чемпионов. «Боруссия» Д — «Тоттенхэм»
    9 марта. АПЛ. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

    Отсутствие Сона

    Потеря Кейна — это одно, однако потеря Кейна одновременно с потерей Сона — совершенно другая ситуация. Кореец проводит выдающийся сезон в составе «щпор». На его счету 8 голов и 5 результативных передач в семнадцати матчах в АПЛ. Сон важен для «Тоттенхэма» и облегчает нагрузку, которая падает на его напарника по атаке.

    Однако теперь он отправился на Кубок Азии. Сону разрешили пропустить два первых матча Южной Кореи на турнире (поединки группового этапа против Филиппин и Кыргызстана), однако сразу после поражения от «МЮ» он вылетел в ОАЭ.

    Сон Хын Мин
    twitter.com/spursofficial

    Насколько он там задержится, зависит от выступления Южной Кореи. Однако команда уже забронировала для себя место в плей-офф и является одним из главных фаворитов на победу в турнире.

    Если южнокорейцы дойдут до финала, то Сон точно пропустит матчи против «Фулхэма», «Уотфорда» и «Ньюкасла», а также ответный полуфинал Кубка лиги против «Челси».

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    • Какие варианты есть у Почеттино?

    Возможно, наиболее предпочтительным выглядит вариант с использованием в центре нападения Лукаса Моуры. После прихода из ПСЖ в январе прошлого года бразилец играл преимущественно на флангах, но ранее в этом сезоне преуспел, играя в центре поля. В частности, на позиции «под нападающим» он оформил дубль в матче первого круга АПЛ против «МЮ», который завершился победой «шпор» со счетом 3:0. В общей сложности у Моуры 6 голов в 19 матчах в этом сезоне.

    Конечно, разница заключается в том, что теперь Моура сам может быть нападающим, а не партнером Кейна по атаке. Почеттино предстоит решить, способен ли бразилец самостоятельно выполнять эту роль. Плюс есть вопрос касательно его состояния, так как два последних матча «шпор» он пропустил из-за незначительной травмы колена.

    Лукас Моура
    twitter.com/spursofficial

    Если говорить не о Моуре, то Почеттино уже дал понять, что забытый нападающий Винсент Янссен в его планы не входит. Поэтому следующий наиболее вероятный кандидат на повышение — это Фернандо Льоренте. 33-летний футболист в этом сезоне был второстепенной фигурой — в АПЛ он провел на поле всего 36 минут. Но физические данные Льоренте и его умение играть в воздухе вызывали у «МЮ» трудности, когда форвард появился на поле во втором тайме. А его хет-трик в недавнем матче Кубка Англии против «Транмере» показал, что он опасен на острие.

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    • Или, может быть, «шпоры» все-таки отправятся на трансферный рынок? Предстоящий отъезд Муссы Дембеле освободит место в составе команды. Но, как известно, у «Тоттенхэма» проблемы со средствами, пока команда готовится переехать на новый стадион. До открытия трансферного окна Почеттино уже заявлял, что у него нет денег на новых игроков. 0

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