60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии. В составе гостей победным ударом отметился Маркус Рэшфорд. Отметим, что это пятая победа подряд для «МЮ» в АПЛ.

Первый серьезный тест пройден

Автор ESPN Роб Доусон находит за что похвалить и покритиковать «МЮ».

«Если это был первый серьезный тест для Уле Гуннара Сульшера, то он прошел его, когда "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 на "Уэмбли", подарив своему тренеру шестой выигрыш из шести.

"Юнайтед" добыл свою первую победу над соперником из шестерки лидеров в этом сезоне благодаря голу Маркуса Рашфорда на 44-й минуте — его шестой гол в последних девяти матчах — и блестящей игре вратаря Дэвида Де Хеа.

Положительные моменты: "Юнайтед" сыграл вдали от дома против большого соперника и был позитивен. Это не было огромным сюрпризом, учитывая то, что Сульшер сказал об этом на своей пресс-конференции в четверг, но было приятно видеть, что "Юнайтед" победил в большой игре. Де Хеа была звездой шоу, но на другом конце Уго Льорис также сделал три очень хороших сейва.

Календарь и таблица АПЛ

Отрицательные моменты: Сульшер стремился к тому, чтобы "Юнайтед" был понадежнее в обороне, и поэтому будет разочарован тем, что команда позволила сопернику создать столько моментов. Это не имело значения, потому что Де Хеа показал, почему многие считают его лучшим вратарём в мире, но временному боссу "Юнайтед" есть над чем поработать».

Де Хеа украл шоу

Репортер The Telegraph Джейсон Барт славит главного героя матча — голкипера «МЮ» Давида Де Хеа.

«Этот матч, конечно, не был публичным прослушиванием Уле Гуннара Сульшера и Маурисио Почеттино, в борьбе за пос следующего тренера "Манчестер Юнайтед". Подобные решения так просто не принимаются. Особенно, когда кто-то другой крадет шоу.

Дэвид Де Хеа устроил одно из самых замечательных представлений, когда-либо показанных вратарем. Это было не просто количество сэйвов, которые он сделал — 11 (а казалось, что еще больше), но аура полной непобедимости, которую он создал к концу матча.

"Это настоящий Манчестер Юнайтед", — заявил Де Хеа после празднования перед фанатами "Юнайтед", и это подверждало то, как его обнимали его товарищи по команде, а замененный ранее Хуан Мата, прыгал перед ним, изображая один из его сэйвов, когда они шли к туннелю. Мата был похож на перевозбужденного фаната и неудивительно. Крепкие объятия.

Де Хеа сохранил безупречный старт Сульшера на посту исполняющего обязанности тренера "Юнайтед", с шестью победами в шести играх и пятью победами в Премьер-лиге, позволившими им сравняться по очкам с "Арсеналом", занявшим пятое место, и всего на семь очков отставая от "шпор". Этот результат и то, как они его добились, никогда бы не случились при Жозе Моуриньо в этом сезоне, и одним этим Сульшер еще больше укрепил свою позицию».

План Сульшера и ноги Де Хеа

Колумнист The Guardian Барни Рони считает, что «МЮ» повел в счете благодаря плану своего тренера, но выиграл матч благодаря своему голкиперу.

«Без сомнения, кто-то где-то обязательно вспомнит цитату Наполеона о том, что хороший генерал — всегда везунчик, после этого забавного, суматошного, а в конечном счете довольно безумного поражения "Тоттенхэма".

Податливо выглядящая команда Сульшера тоже не обошлась без своей доли везения в ходе игры, в который нападение "МЮ" отбегало в течение часа и рухнуло в загнанном и близком к истощению состоянии.

Но это была совсем не удача — или, по крайней мере, не совсем удача. Это был также момент тихого триумфа для Сульшера, который приехал на "Уэмбли" не только с планом, но и с планом, который сработал, в то время как у его команды еще хватало дыхалки, чтобы привести его в действие. Это позволило Полю Погба развернуться вовсю и сделать так, чтобы игра выглядела простой, легкой и веселой, как будто сделанной специально для него, предложив заодно Джесси Лингарду неожиданную роль форварда, что выиграло тактическую битву в решающий момент.

План работал около часа. Но постепенно выдохся и полетел ко всем чертям. И тут на сцену вышел парень в перчатках.

К счастью и для Сульшера, и для его плана, Давид де Хеа является чертовски гениальным вратарем-осьминогом высшего уровня. Он был очень хорош, причем хорош в стиле, который он выбрал исходя из своих блестящих физических способностей

Де Хеа, по крайней мере, четыре раза спас "Юнайтед" ногами, показывая странное движение в стиле Элвиса, в результате которого он, кажется, теряет все напряжение в своем теле, рушится, как кукла, но ноги падают точно в нужное место, чтобы заблокировать выстрелы соперника.

Руки? Кому нужны руки? Де Хеа, вероятно, может покрыть поле этими пальцами. У "Шпор" было 20 ударов на "Уэмбли", но почему-то ни один из них не выглядел так, как будто влетит в створ. Де Хеа может быть или не быть лучшим вратарём в мире. Но в такие дни он, безусловно, самый убедительный, самый оригинальный и самый захватывающе хладнокровный».

«Шпоры» не пробили испанскую стену

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает важность матча для наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Для Маурисио Почеттино игра с "МЮ" была принципиальной, ведь он — главный кандидат на пост тренера "дьяволов". Сульшер до лета руководит командой с приставкой "и.о.", и все эти пусть и действенные эмоциональные изменения могут остаться пустышкой, если норвежец окажется слабым тактиком.

И по второму тайму стало понятно, у кого тут больше тренерского опыта на высоком уровне. "Тоттенхэм" не подкосили ни пропущенный мяч, ни травма Сиссоко, ни потеря концентрации в начале второго тайма. "Шпоры" воспользовались тем, что у "МЮ" появились свободные коридоры, и регулярно в них врывались. Правда, в конце этих коридоров всегда вырастала стена, в которую с усердием бились Кейн, Алли, Эриксен и Сон Хын Мин.

Имя стены — де Хеа. Все давно знают, что у испанца невероятный талант, но с конца весны он не впечатлял. На чемпионате мира де Хеа провалился, а в первой половине чемпионата порой совершал грубые ошибки. Но в воскресенье голкипер восстал из пепла. Да, в большинстве случаев сами игроки "Тоттенхэма" били во вратаря, но он всегда верно группировался и отразил вообще все. За 90 минут де Хеа отбил 11 ударов. Гениально».

«Тоттенхэм» был лучше

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит отмечает, что по игре и согласно статистике лондонский клуб должен был побеждать в этом матче.

«Не "не хуже", а именно лучше. Причём намного. Игра была равной в первые 20 минут — сумбурная, хаотичная игра, при которой обе команды легко переходили центр поля. Потом хозяева взяли игру под контроль. Атаки через правый полуфланг с пасом в бровку на Триппьера проходили постоянно. После таких розыгрышей били вторым темпом Уинкс, Эриксен и Кейн.

Ещё один приём "Тоттенхэма", к которому не были готовы гости: забросы за спину Джонсу на Кейна. Фил в какой-то момент устал фолить на сопернике и просто смотрел, как тот убегает от него в штрафной.

Ещё один шаблон, который проходил у "Тоттенхэма", — рывки Сона в штрафную с мячом. Кореец не то чтобы выдающийся дриблёр, но эффективный. Простого проброса хватало, чтобы вбежать в штрафную и создать там панику.

"Тоттенхэм" был лучше. Даже несмотря на то что оказался в тяжёлой кадровой ситуации: в первом тайме дёрнул мышцу Мусса Сиссоко. Дайер и Дембеле тоже не могут играть — у Маурисио Почеттино вообще не было полузащитника. Вышел Ламела, и они с Алли и Эриксеном далеко не сразу сориентировались, кто переходил на позицию правого ЦПЗ, а кто играет ближе к атаке.

Давление "Тоттенхэма" сбилось после вынужденной замены, но к 60-й минуте стабилизировалось на уровне пожарной сигнализации у ворот де Хеа. В последние полчаса лондонцы нанесли 10 ударов (из своих 21), шесть раз били из пределов штрафной и наиграли не на гол, а на два. По xGматч не ничейный — чистая победа хозяев». 0