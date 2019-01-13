«Ливерпуль» обрел нужную зрелость для завоевания титула

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Брайтон» (1:0). Приводим самые интересные публикации медиа по этому матчу.

«Ливерпуль» достойно отреагировал на недавние неудачи

«Гости доминировали на поле с владением мяча в 70 процентов против закрыто игравших хозяев, но не проявили особой эффективности, пока Мохамед Салах не упал в чужой штрафной в борьбе против Паскаля Гросса. Египтянин реализовал назначенный пенальти и тем самым забил свой 17-й мяч в сезоне.

"Брайтон" на какое-то время активизировался, но Фабиньо, действовавший в центре обороны "Ливерпуля" после травмы Деяна Ловрена, совершил ключевой блок против того же Гросса в собственной штрафной, вследствие чего "Чайки" не сумели нанести хотя бы один удар по воротам соперника», — отмечает в материале BBC Люк Редди.

«Перед лидером АПЛ маячила угроза третьего кряду поражения после неудачного выезда к "Манчестер Сити" и вылета из Кубка Англии по итогам дуэли с "Вулверхэмптоном", а значит "Красные" по-прежнему могут похвастаться отсутствием хотя бы двух поражений кряду в лиге под руководством Юргена Клоппа.

На "Эймексе" они продемонстрировали эффективность и контроль игры в исполнении команды, которая способна побеждать, несмотря на не лучшее выступление. При этом Салах, который лишь 13 раз касался мяча в первом тайме, создал единственный момент, который и стал определяющим, когда заработал 11-метровый, и этого оказалось достаточно, чтобы мерсисайдцы оформили свой 13-й "сухой" матч в сезоне».

«Ливерпуль» справляется с давлением чемпионской гонки

«Гости не блеснули в этот день, но, что важнее, они и не дрогнули: это была победа на тоненького, однако она восстановила отрыв в семь очков наверху турнирной таблицы, что теперь ставит "Сити" перед вызовом в виде необходимости сократить его в домашнем поединке против "Вулверхэмптона".

Поражения в двух предыдущих матчах привели к тому, что этот матч был фактически объявлен показательным допросом "Ливерпуля", в котором ему как борцу за чемпионство было обязательно дать убедительные ответы.

Вопросы варьировались от элементарных до хитрых: может ли уверенность "Красных" быть настолько хрупкой, что поражение на равных против действующего чемпиона и практически желаемая неудача в Кубке Англии привести к кризису, несмотря на беспроигрышную серию в первой части сезона?», — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

«Ответ: нет. Что насчет их способности справляться с давлением по ходу чемпионской гонки, когда их ближайший конкурент обладает несомненным опытом и твердостью в такой борьбе? Их ответ оказался положительном, и об этом мерсисайдцев снова будут спрашивать на протяжении 16-ти оставшихся матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата».

«Ливерпуль» снова готов жертвовать стилем ради успеха

«В любом сезоне, когда выигрываются титулы, есть поединки, которые в конечном итоге становятся почти забытыми: они представляют собой своеобразные пункты на дороге, где предлагается необходимое питание, но при этом не мешают ярким пейзажам.

Если "Ливерпуль" выполнит свою работу в мае, эта кропотливая победа против превосходно работавшего "Брайтона" будет измеряться лишь в нескольких секундах всего марш-броска. Это не будет иметь большого значения, потому что данные три очка могут оказаться самыми важными по итогам всего сезона», — рассуждает в материале EPSN Ник Эймс.

«Возможно, беззаботное выступление мерсисайдского "хэви-метала" могло бы совладать с сопротивлением хозяев намного раньше: подобные выступления еще могут быть, если лидер чемпионата продолжит решать своим задачи в таком же медленном темпе, тогда как необходим большая решительность, чтобы продолжить побеждать.

Календарь и таблица АПЛ

Возможно, лучший баланс для более комфортного успеха в матчах против слабых соперников еще будет достигнут, однако при всей пафосности этого выражения, чувствовалось, что "Красные" просто вернули все на круги своя. "Если падаешь с лошади, можно снова на нее подняться", — сказал Клопп, и его подопечные сделали это накануне, даже если то, как им это удалось, станет сноской в истории через четыре месяца».

«Ливерпуль» избегает прошлых ошибок в чемпионских гонках

«После ярких побед декабря наступили холодные реалии января, поэтому дорога в май открывается перед "Ливерпулем" его первой победой в новом году, которая оказалась столь непростой, в отличие от уже привычных викторий команды Клоппа.

Хозяевам даже не удалось нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника — будь то удар ногой, головой, отскок или рикошет — хотя когда мяч заметался по штрафной гостей в добавленное к основному время, можно только представить себе, что происходило в душе их менеджера. Трент Александер-Арнольд пытался вынести мяч, и в итоге мяч был перехвачен, потому сама игра могла закончиться как угодно», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Еще 16 матчей разделяют мерсисайдцев и их историческое достижение в виде первого за 29 лет чемпионского титула. Клопп заявил, что у него не было никакого беспокойства по поводу того, что его коллектив вернется к победам, и он вне всяких сомнений верит в этих футболистов.

По мере того, как финал уже маячит на горизонте, он говорил о зрелости, а также о том, как команде удалось избежать ошибок, которые не позволили в предыдущие разы выиграть чемпионство, и теперь эта мантра, скорее всего, становится реальностью». 0