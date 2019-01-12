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    Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период

    Команда стала меньше забивать и больше пропускать

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    «Сливочные» пережили настолько неудачный отрезок в сезоне 2018/19, что сейчас уже трудно поверить, что эта же команда была практически непобедимой всего год назад.
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    Неудачи «Реала» продолжаются до сих пор, хотя в течение трех лет под руководством Зинедина Зидана мадридцы отличались относительной стабильностью.

    Журналист Goal.com Райан Келли прибег к помощи Opta, чтобы разобраться, почему «сливочные» стали худшей командой в ее современной истории.

    1. Без Роналду и его уникальных способностей

    Многим кажется, что столь великий клуб не должен ощущать ухода одного игрока. Однако Криштиану Роналду не был обычным игроком. Его трансфер в «Ювентус» в преддверии сезона стал для «сливочных» громом среди ясного неба. Наиболее удачно ситуацию охарактеризовал отец Хулена Лопетеги, который заявил, что руководство мадридского клуба украло у его сына 50 голов при продаже португальца.

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    • Более того, Роналду был полезен не только голами. Он источал ауру непобедимости, которая вдохновляла всех футболистов. Теперь они ее лишились и стали слабее.

    2. Меньше голов

    Отсутствие Роналду прекрасно соотносится с тем фактом, что в нынешнем сезоне «Реал» забивает меньше голов, чем в предыдущих.

    В прошлом сезоне в среднем за игру мадридцы забивали 2,39 гола во всех соревнованиях, а на момент написания этой статьи показатель равен примерно двум мячам.

    К середине января в минувшем сезоне «Реал» забил 68 голов, за сезон до этого — 86 голов, а в сезоне 2014/15 — 93 гола. Что касается нынешнего сезона, футболистам удалось отличиться лишь 60 раз.

    3. Меньше ударов в створ

    Гораздо сложнее забить, когда ты не бьешь по воротам, а «Реал» как раз и страдает из-за явного нежелания штурмовать чужие владения.

    В этом сезоне «сливочные» выполнили 536 ударов, что меньше, чем в двух предыдущих сезонах (2017/18: 602, 2016/17: 547).

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    • И все же главная проблема — это их точность. Лишь 203 удара летели в створ, что является худшим показателем за последние пять сезонов.

    4. Больше пропущенных мячей

    Мало того, что «Реалу» с трудом даются голы, так он еще и много пропускает, что особенно удивительно, учитывая летнее подписание Тибо Куртуа.

    Мадридская команда пропустила 35 голов в 30 матчах во всех турнирах, что на пять больше, чем они пропустили в 32 встречах сезона 2017/18.

    5. Лопетеги — неправильный выбор

    Первое неверное решение руководство «Реала» приняло еще во время чемпионата мира, когда объявило о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера к удивлению испанской футбольной федерации. Бывший наставник «фурии рохи» занял должность в клубе на фоне критики и общей недоброжелательности.

    И хотя Лопетеги был знаком со многими звездами «Реала» по национальной команде, он не смог их вдохновить так же, как это сделал его предшественник Зинедин Зидан. В 14 матчах Лопетеги одержал шесть побед, потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью. При этом разница забитых и пропущенных мячей была ужасной — «+1».

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    • Такое катастрофическое начало сезона сделало команду полностью деморализованной. В октябре она проиграла «Барселоне» со счетом 1:5, что в конечном итоге стоило Лопетеги его работы.

    6. Бейл не смог заполнить пустоту

    С момента своего перехода в «Реал» из «Тоттенхэма» Гарет Бейл был вынужден жить в тени Роналду. Уход португальской звезды открыл перед валлийцем окно новых возможностей. К сожалению для мадридцев, он им не воспользовался, не сумев заполнить образовавшуюся пустоту.

    В прошлом сезоне игрок сборной Уэльса поучаствовал в 27 голах (21 гол и 6 передач). На каждое участие к голу он в среднем тратил 87 игровых минут.

    Если говорить о текущем сезоне, то Бейл поучаствовал в 15 голах, но его среднее участие в голевой атаке ухудшилось — 116 минут.

    7. Регулярная потеря очков

    В последний раз «Реал» набирал не больше 30 очков после 18 стартовых туров Примеры 13 лет назад. Команда умудрилась потерять баллы в играх с такими соперниками, как «Эйбар» и «Леванте», а поражение 0:2 на «Сантьяго Бернабеу» от «Реал Сосьедада» стало действительно сенсационным, ведь баски не выигрывали в гостях у «сливочных» с 2004 года.

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    • На данный момент «Реал» занимает лишь пятое место в турнирной таблице. Регулярная потеря очков стала тревожной привычкой.

    8. Регресс Иско

    Как уже упоминалось, уход Роналду из «Реала» открыл целое окно возможностей для некоторых из тех, кто был вынужден играть вторую скрипку, когда португалец находился в Мадриде. Одним из них был Иско, который должен был вывести свою игру на новый уровень.

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    • В двух предыдущих сезонах игрок сборной Испании неоднократно демонстрировал способность проявлять инициативу, но в сезоне 2018/19 у него случился регресс.

    Долгое время Иско боролся за право сыграть в стартовом составе, а его четыре гола и две передачи в 21 матче оставляют желать лучшего. В довершении всего, полузащитник, как пишут СМИ, успел разругаться с Сантьяго Солари.

    9. Слабая работа на трансферном рынке

    Теперь ясно, что у «Реала» не было плана действий на случай ухода Роналду. Трансферы во время летнего трансферного окна были скучными, и они не смогли достаточно адекватно укрепить состав.

    Ходили слухи, что такие звезды, как Неймар и Эден Азар, имели желание переехать в столицу Испании, но мадридцы потратили деньги на Мариано Диаса, вернувшегося в клуб из «Лиона», Альваро Одриосолу, ставшего резервистом для Дани Карвахаля, и малоизвестного подростка Винисиуса Жуниора.

    10. Неубедительность в Лиге чемпионов

    В декабре «Реал» в четвертый раз стал клубным чемпионом мира, но его будут ждать более серьезные бои, когда он попытается сохранить статус европейского короля.

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    • На групповом этапе Лиги чемпионов «сливочные» были нехарактерно слабыми и дважды уступили ЦСКА, которому на «Бернабеу» проиграли 0:3 — самое крупное домашнее поражение в еврокубках.

    Жеребьевка 1/8 финала оказалась благосклонной, по крайней мере на бумаге, но «Реалу» придется значительно улучшить игру, если он надеется защитить титул. 0

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