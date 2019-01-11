Зимнее трансферное окно в китайской Суперлиге: все, что нужно знать

Январское трансферное окно в самом разгаре по всему миру. И это означает, что вновь возвращаются астрономические суммы и слухи, которые связывают футболистов с прибыльными переходами в китайскую Суперлигу.

Огромные деньги, которые предлагают в последние годы в Китае, в сочетании с более ранним закрытием трансферного окна в Европе, теперь приводит к тому, что клубы боятся потерять своих звездных игроков, не имея возможности заменить их.

Ужесточение лимита на легионеров в китайской Суперлиге привел к тому, что отъезд игроков в Китай перестал носить столь массовый характер. Тем не менее, для ряда известных игроков, соблазн переезда в Китай сохраняется.

Когда в Китае закрывается трансферное окно?

Трансферное окно в Китае открывается 1 января, но, в отличие от, например, трансферного окна в Англии, закрывается оно аж 28 февраля.

Китай потерял привлекательность?

Несколько лет назад казалось, что каждого игрока в Европе слухи связывают с переездом в Китай. Некоторые футболисты, возможно, даже разбивали лагерь в аэропортах в ожидании следующего рейса на Дальний Восток. Настолько они были готовы отправиться туда.

Суммы за трансферы, а также зарплаты, которые были готовы платить китайские клубы, были слишком хорошими как для футболистов, так и для клубов, чтобы говорить «нет». Поэтому китайская Суперлига увидела огромный наплыв игроков из Европы.

Такие футболисты как Алекс Тейшейра, Джексон Мартинес, Жервиньо, Паулиньо, Демба Ба и Асамоа Гьян были первопроходцами в сезоне 2015-2016. После них в следующем сезоне состоялись громкие трансферы Оскара, Карлоса Тевеса и Халка. Европейским клубам пришлось сесть и призадуматься.

Оскар Sky Sports

В 2017 году в регламент китайской Суперлиги было внесено изменение — теперь на поле может находиться одновременно только три легионера (а в заявке — четыре), и один из иностранцев должен представлять Азию. Это привело к уменьшению количества трансферов из Европы. Но несколько любопытных переходов все равно может состояться.

Кто может переехать в Китай?

Уже на протяжении второго сезона полузащитника «Тоттенхэма» Муссу Дембеле связывают с трансфером в «Бэйцзи́н Синобо Гоань». На этот раз китайскому клубу, похоже, удастся осуществить трансфер. Сообщалось, что «шпоры» приняли предложение по продаже Дембеле за 9 миллионов фунтов.

Мусса Дембеле Sky Sports

«Вест Хэм» тем временем, по данным Sky, отклонил предложение на 35 миллионов фунтов от неназванного китайского клуба, который хотел подписать форварда Марко Арнаутовича. Понятно, что «молотобойцы» не испытывают никакой необходимости продавать своего лидера, однако предлагаемая заработная плата может оказаться слишком хорошей, чтобы убедить австрийца.

Также сообщается, что экс-игрок «Вест Хэма» Димитри Пайет может втрое увеличить свою заработную плату, если сменит «Марсель» на «Далянь Ифан».

Кроме того, слухи этой зимой связывают с китайскими клубами нападающего «Аякса» Давида Нереса и полузащитника «Брентфорда» Нико Йеннариса.

Кто может вернуться из Китая?

Имея слишком хорошие зарплаты для того, чтобы отказываться от них, футболисты обычно оправдывают свой переезд в Китай, где уровень футбола ниже, чем в Европе, тем, что могут вернуться в Европу через несколько лет.

Известно, что Тевес решил перезагрузиться уже после сезона в «Шанхай Шеньхуа» и вернулся в «Бока Хуниорс», несмотря на то, что зарабатывать 615 тысяч фунтов в неделю.

Нынешнее окно ничем не отличается в этом плане — ряд известных игроков, подняв деньжат, не против вернуться в Европу.

Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско шокировал всех, когда присоединился к «Далянь Ифан» годом ранее. Но теперь, по слухам, экс-игрок «Атлетико» может вернуться в Европу.

Сообщается, что за 25-летнего бельгийца «Арсенал» предложил 25 миллионов фунтов. Этот трансфер может освободить место в «Далянь Ифан» для Пайета.

Экс-нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбю разрывал китайскую Суперлигу с момента своего прибытия в 2018 году. На его счету 23 гола в 28 матчах за «Бэйцзи́н Гоань». Теперь же, по слухам, нападающий сборной ДР Конго может оказаться в «Тоттенхэме», поменявшись местами с Дембеле.

Седрик Бакамбю 90min.com

Еще есть экс-нападающий «Уотфорда» Одион Игало, который заявлял о том, что хочет вернуться в АПЛ. Два года он провел в «Чанчунь Ятай». 0