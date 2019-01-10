Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионов

Профи до мозга костей

Пока Франк Рибери заказывал скандальный стейк во время отпуска, Роналду подтверждал статус величайшего, тренируясь даже по ночам, судя по Instagram португальца. Ничего удивительного, если ты хочешь в 33 года забивать шедевральные голы и праздновать их, демонстрируя болельщикам свой стальной прес. В такой ситуации времени на отдых миниумм даже в Дубае.

Если пообщаться с игроками «Ювентуса» и спросить, что запомнилось больше всего за первые полгода Роналду в команде, то ответом будет его профессионализм и неугомонная конкурентоспособность.

Часто случается наоборот. Это можно сказать про Гонсало Игуаина, который не слишком напрягался в Турине. Дисциплина никогла не была сильной стороной того же Антонио Кассано. Форвард так и не сумел победить свою любовь к пончикам и прочей выпечке. По этой причине Алессандро Дель Пьеро назвал «Ювентус» идеальной средой для игрока с менталитетом Криштиану.

«Просто наблюдая за Роналду, молодые игроки начали работать более усердно, их уровень вырос на 20-30 процентов», — заявил спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Блез Матюиди был шокирован, когда увидел португальца в спортзале утром после того, как команда вернулась из Манчестера в конце октября. Все устали с дороги, но Криштиану в 33 года был уверен, что должен сразу продолжить работу над собой.

«Когда все видят, что лучший игрок всех времен начинает работу за час до старта тренировки и задерживается после нее еще на час, то как партнеры могут поступать иначе? Роналду — вызов для всех в клубе», — отметил Паратичи.

Роналду стремится быть лучшим, будь то исполнение штрафных или игра в теннис. Даже трофеи после споров с партнерами он хранит в шкафчике — 200-300 евро и три бутылки вина.

Капитан туринцев Джорджо Кьеллини заявил, что готовность Роналду в таком возрасте сменить клуб говорит о многом:

«Его менталитет чемпиона заполнил пробел, который остался после ухода Джиджи Буффона. Наша самооценка выросла. Криштиану — глазурь на торте. Он дает то, что делал Андреа Пирло в сборной Италии. Он помогает покорять Европу».

Известный тренер Фабио Капелло отметил, что у «Реала» появились проблемы психологического характера из-за потери лидера, отметив, что «Роналду напугал всех соперников "Юве" и заставил партнеров поверить в свои силы».

«Ювентус» знает, за что платит

Ударное трио «Юве» twitter.com/juventusfc

Жеребьевка 16-го тура Лиги чемпионов не могла сложиться хуже для чемпиона Италии. Когда появилась бумажка с надписью «Атлетико», появились опасения, но стоит помнить, что у «Юве» теперь есть Роналду, который забил мадридцам 22 гола и имеет опыт побед над подопечными Диего Симеоне в двух финалах. В полуфинале ЛЧ 2017 года Криштиану оформил хет-трик в ворота «Атлетико».

Все это и продуктивность в поздних стадиях турниров являются объяснением того, почеу «Ювентус» платит Роналду космическую зарплату.

Потратив более пяти часов на то, чтобы забить дебютный мяч за «Ювентус», Роналду является лучшим бомбардиром первой половины сезона в Серии А и самым результативным новичком «Старой синьоры» со времен Джона Чарльза и 1957 года.

Роналду участвовал в 47% (18 из 38) голов команды в чемпионате. Пресса называла его «Криштиану да Винчи» и «Криштиану Спаситель» за его своевременные и шедевральные удары.

Тем не менее, если Марио Манджукич регулярно играет ключевую роль в сложных ситуациях, в последнее время Роналду несколько «затих». Не идут штрафные удары — из 19-ти форвард исполнил 13, но не забил ни разу. Обидно, ведь за его спиной есть и другие мастера — Миралем Пьянич и Пауло Дибала. Штрафные удары могут оказаться решающими в играх с «Атлетико», поэтому тренерский штаб должен принять правильное решение.

Кроме того, одновременная игра Дибалы, Роналду и Манджукича грозит серьезными провалами в полузащите.

Сможет ли Роналду продолжить добиваться результатов на фоне личных проблем — тоже вопрос. Полици в Лас-Вегасе возобновила дело о сексуальном насилии — Кэтрин Майорга утверждает, что это произошло в 2009-м году, а виновник — именно Криштиану. Майорга якобы подписала документ о неразглашении в 2010-м году, получив за это 375 тысяч долларов. Футболист назвал все заявления фейком.

На поле, однако, Роналду в полном порядке. Он добился полного взаимопонимания с партнерами и провел с первой до последней минуты 18 из 19 поединков в Серии А. Португалец уже сыграл 71% минут от общего количества, которое он находился на поле в Примере в прошлом сезоне. Вряд ли существует риск перегореть, ведь Криштиану отлично чувствует свой организм и не выступает за свою сборную.

Криштиану не боится дополнительных нагрузок. Он высоко оценил профессионализм в организации «Ювентуса» и утверждает, что на все сто процентов не жалеет о своем выборе.

Зарабатывают все — и клуб, и Роналду

Фанаты «переоделись» в Криштиану twitter.com/juventusfc

«Ювентус» очень отличается от «Реала». Клуб напоминает настоящую семью«, — признался журналистам бомбардир.

Руководство "Юве" добилось своего. Звезды мечтают играть в Турине вместе с Роналду. Те, кто ушел, мечтают вернуться, а Алекс Сандро подписали новое соглашение. Абонементы распроданы, несмотря на повышение цен.

Число подписчиков в Instagram выросло вдвое, а компания Adidas согласилась пересмотреть условия контракта, который будет приносить чемпиону Италии 408 миллионов евро до 2027 года. Это по 51 миллиону евро за сезон, что меньше, чем у "Барселоны", "МЮ", "Баварии", "Реала" и "Челси", но больше, чем у "Интера", "Милана", "Ромы" и "Наполи" вместе взятых.

Посмотрим, что принесет Роналду и "Ювентусу" 2019 год. 0