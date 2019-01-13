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    Насри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает француза

    Полузащитник помог «Вест Хэму» одержать победу в лондонском дерби

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    Самир Насри
    Самир Насри
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    Если бы до субботней победы «Вест Хэма» над «Арсеналом» вы сообщили болельщику «молотобойцев», что Самир Насри и Марко Арнаутович будут заменены к 70-й минуте, он, вероятно, представил бы совершенно иную сюжетную линию, считает журналист ESPN Майкл Кокс.
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    Насри на любимой позиции

    Насри, как показалось, не хватало физической подготовки, когда он только дебютировал в составе команды. Что касается Арнаутовича, то, как пишут СМИ, он недоволен своим положением в клубе и хочет уйти.

    Впрочем, большим сюрпризом стало то, что эта пара покидала поле на фоне большого успеха. «Вест Хэм» одержал победу со счетом 1:0 благодаря дебютному голу Деклана Райса, которому ассистировал Насри. Фанаты аплодировали французу стоя, а затем с такой же интенсивностью провожали Арнаутовича. Возможно, они пытались убедить австрийца остаться или же просто демонстрировали благодарность перед расставанием.

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    • Ключевой фигурой встречи стал как раз Насри, но не только из-за своих индивидуальных действий и результативной передачи. Во многом он смог выйти на первый план благодаря тому, что в его бывшей команде не нашлось должного эквивалента.

    Взаимодействие с Арнаутовичем

    Мануэль Пеллегрини доверил французу его любимую позицию в центре поля при схеме 4-2-3-1. На этой позиции он редко играл в «Арсенале», где его применяли на фланге. В этот раз он не только активно помогал Арнаутовичу, но и задействовал скоростных полузащитников. С обеими задачами он справился отлично.

    Насри и Арнаутович создали ряд ярких моментов на границе штрафной площади «Арсенала» еще до перерыва. Всего за две минуты игрового времени они дважды продемонстрировали отличное взаимопонимание. В первом эпизоде мы увидели эффектную игру пяткой, а второй завершился выстрелом австрийца, после которого мяч пролетел рядом со штангой.

    Игра в «стенку» стала для «Вест Хэма» основополагающей, особенно когда Фелипе Андерсон забегал с левого фланга в центр. Именно бразилец стал одним из тех, кто мог открыть счет после передачи Насри. Марк Нобл сделал дальний заброс на Арнаутовича, мяч прилетел к Насри, который выдержал хладнокровную паузу, дождался Андерсона и сделал передачу. Выстрел бразильца был хорошим, но немного неточным.

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    • В лице Насри, Арнаутовича и Андерсона «Вест Хэм» получил на поле трех креативных игроков. У «Арсенала» настоящего плеймейкера не нашлось: Месут Озил снова не попал в состав, хотя тренировался всю неделю, Генрих Мхитарян получил травму, а Лукас Торрейра вышел на замену только во втором тайме.

    Отсутствие ответа от «Арсенала»

    Более всего на плеймейкера в составе «Арсенала» походил Алекс Ивоби, чье грамотное расположение вынуждало защитника «Вест Хэма» Пабло Сабалету терять позицию, за счет чего дополнительные шансы могли появиться у Сеада Колашинаца. Однако Пеллегрини быстро это понял, отодвинув в глубину Майкла Антонио для защиты фланга.

    В целом же «Арсенал» создал слишком мало моментов: как при счете 0:0, так и в надежде отыграться. «Канониры» не смогли серьезно потревожить Лукаша Фабианьски — еще одного бывшего партнера по команде.

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    • Справедливости ради скажем, что Бернд Лено тоже не особо устал, но у него не было шансов спасти свою команду в начале второго тайма, когда отличился Райс. После розыгрыша стандартного положения и серии передач мяч оказался у Насри на краю штрафной площади. «Канониры» сразу же бросились на него, а француз сделал короткий пас на Райса, который инстинктивно закрутил мяч в ближний верхний угол. В итоге ирландец был признан лучшим игроком матча. Это произошло всего через две недели после того, как он заключил с клубом долгосрочный контракт. Победный гол в лондонском дерби добавляет ему чести.

    Насри, однако, сыграл решающую роль. Результативная передача стала воплощением всей его игры — он создал три момента, при этом ни один из его пасов не был длинным.

    «Самир — топ-игрок. Когда он будет больше играть и выйдет на 100-процентную готовность, его ценность только увеличится, как это было видно в "Арсенале" и "Манчестер Сити". На этой позиции нам нужен именно такой игрок, тем более что Джек Уилшир и Мануэль Лансини выбыли. Я ему полностью доверию», — заявил Пеллегрини.

    Чилийский специалист допустил, что в будущем он может быть перемещен на фланг или на позицию опорника, но пока он идеально подходит для «десятки».

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    • Именно позиция «десятки» остается главной темой для обсуждения в «Арсенале». Эта команда оказалась в странной ситуации, когда ее самый высокооплачиваемый игрок просто не попадает в состав, несмотря на то, что клуб в нем так нуждается.

    Болельщики «Арсенала» до сих пор могут обижаться на Насри за его неожиданный уход в 2011 году, но теперь нужно признать, что Эмери нуждается именно в игроке такого класса, как Самир, который показал, чего не хватает «канонирам». 0

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