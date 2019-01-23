Проблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»

Зачастую мы тяготеем к простым объяснениям, поэтому и причина, по которой «Челси» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:2 кажется простой: Маурицио Сарри задействовал своих двух лучших игроков (Н'Голо Канте и Эдена Азара) не на привычной позиции. Легко, правда?

Нет, не правда, пишет обозреватель ESPN Габриэле Маркотти в своей статье . Для начала скажем, что «Челси» изначально не должен был рассчитывать на победу на «Эмирейтс». «Синие» хоть и находились чуть выше в турнирной таблице, но в последних семи очных встречах смогли победить лишь раз, а их игровая форма пошла на спад еще задолго до новогодних праздников.

Кроме того, Унаи Эмери выиграл тактическую битву, выстроив на поле «бриллиант», в котором Аарон Рэмзи получил задание изводить Жоржиньо, тогда как атакующая двойка играла широко и сдерживала фланговых защитников соперника. Как только «Арсенал» повел 2:0, он сосредоточился на контроле игры, разумно уступая владение ради более надежной игры в тех зонах, где могли возникнуть проблемы.

Эта победа никоим образом не избавила «Арсенал» от проблем — Месут Озил по-прежнему сидит на скамейке, Свен Мислинтат собирается уходить, а Эмери все еще говорит о том, что может только взять кого-то в аренду этой зимой. Впрочем, подобные успехи помогают укрепить веру в Эмери. Любой тренер вам скажет, что чем больше он извлечет пользы из своих футболистов, тем лучше он будет влиять даже на самую трудную ситуацию.

Что бы ни случилось, текущий сезон станет переходным для «канониров». За несколько месяцев «Арсенал» потерял своего исполнительного директора и шефа селекционной службы. У клуба появился новый тренер, которому нужно разбираться с крупными контрактами. Кроме того, Рэмзи начал паковать чемоданы после десяти лет в Лондоне. Все это имеет значение.

Думаю, фанаты «Арсенала» должны понимать, что это неизбежный процесс. И если/когда Эмери, наконец, получит тот состав, который хочет, все будет выглядеть совсем не так, как сейчас.

Что касается Сарри, то он был явно переигран своим оппонентом. Мы вернемся к его послематчевым комментариям чуть ниже, а сейчас заметим, что его планы были разрушены из-за того, что Жоржиньо на футбольном поле остался без кислорода. Вам не нужно быть суперскаутом, чтобы понять, что большая часть мячей в «Челси» проходит через этого хавбека, так что нужно оставить кого-то сзади, чтобы осложнить работу бразильцу.

Однако это был не первый случай, когда противники действовали так против Жоржиньо, в том числе в «Наполи». У Сарри всегда было несколько способов найти ответный удар, например, сместить бразильца на фланг вместе с опекающим его игроком, заставив одного из центральных защитников работать с мячом в центре поля (в «Наполи» это был Рауль Альбиоль). Способы есть, но против «Арсенала» ни один из них не сработал.

Как бы то ни было, как я уже писал, те, кто просто убеждает Сарри поменять позициями Жоржиньо и Канте, похоже, не понимают, как он играет.

Если вы поставите Канте перед четырьмя защитниками, то получите парня в роли плеймейкера без должных навыков. Если вы задействуете Жоржиньо на позиции Канте, то вынудите бразильца играть высоко и постоянно прессинговать, хотя, очевидно, у него на это не хватит физических сил. Единственный способ, при котором это сработает, — кардинально изменить план игры и отойти от футбольного стиля Сарри. Если вы согласны на это, то можно просто назначить нового тренера.

Одни тренеры являются прагматиками, другие — системными менеджерами, а все остальные находятся где-то посередине. Сарри — системный наставник; эта роль и привела его в «Челси». Если вы не довольны тем, как играет его команда, то лучше смените тренера, но не просите итальянца сменить саму систему.

Еще один момент касается Азара в роли центрального нападающего. Как известно, Альваро Мората выпал из состава, а Оливье Жиру с середины сентября не сыграл в Премьер-лиге и 90 минут. В подобной ситуации пришлось обратиться к хитрости, которая сработала в «Наполи», где ловкий бельгийский вингер Дрис Мертенс перешел из фланга в центр, после чего забил 56 голов за два сезона. Сарри рассчитывал, что данный трюк сработает и с другим ловким бельгийским вингером.

Впрочем, это не сработал. Возможно, Азар более сильный футболист, чем Мертенс, но их стили абсолютно разные. Мертенс оставался в штрафной и лишь перемещался, чтобы создать дополнительное пространство для партнеров по команде. Азар действует слишком широко и отходит назад, чтобы поучаствовать в развитии атаки, оставляя дыру в центре. Мы видим это снова и снова. Если бы у «Челси» была полноценная предсезонная подготовка, то, вероятно, из этого что-то и получилось бы, но у лондонцев нет такой роскоши.

Пока они ждут решения Игуаина, лучшим решением может стать Педро на позиции центрального нападающего.

Пожалеет ли Сарри о своих эмоциях?

После поражения от «Арсенала» мы стали свидетелями того, как Сарри кричал на своих игроков, говоря, что у них неправильный менталитет, что они «никогда не станут командой, известной своими бойцовскими качествами», и что их «трудно мотивировать».

Многие сразу же провели параллели с Антонио Конте и Жозе Моуринью, которые тоже винили своих футболистов, когда что-то шло не так. На самом деле, ситуации абсолютно несопоставимы. Конте и Моуринью работали после чемпионских сезонов, поэтому боролись не только с командой, но и с руководством клуба. Сарри же принял команду, занявшую пятое место в турнирной таблице, он не проработал и шести месяцев, да и в целом ранее не имел конфликтов. (Сравните с тем, как Конте вывел из состава популярных в раздевалке Давида Луиса и Диего Косту).

Перевод комментариев Сарри (я также слушал оригинал) был довольно точным, но, как это часто бывает в подобных ситуациях, он, вероятно, хотел получить еще один шанс, чтобы достучаться до футболистов. Когда он говорил о «бойцовских качествах», он имел ввиду, что нынешняя команда построена вокруг техники и движения, что ей присущ интеллектуальный футбол, а не игра мышцами. Что касается «неправильного менталитета», то никто и не собирается это оспаривать. При этом тренер не говорит, что снимает с себя всю ответственность.

Что касается мотивации, то реакция должна быть примерно такой: «Ну, Маурицио, это ваша работа — мотивировать их». И, очевидно, его манера речи и была призвана для того, чтобы сделать это.

Опять же, он не идеальный в этом плане. Как и в своем последнем сезоне в «Наполи», Сарри ценит химию, поэтому играет одной и той же командой каждую неделю. Это не только деморализует остальную часть игроков — таких как Андреас Кристенсен, Эмерсон, Хадсон-Одои и Лофтус-Чик — но и оставляет его любимчиков в зоне комфорта.

Примечательно, что он добавил, что хочет, чтобы его игроки сами приходили к нему, вступали в дебаты и задавали вопросы. Если они этого еще не сделали, то самое время начинать. В ближайшие несколько недель мы узнаем, была ли его публичная критика хорошей идеей.

«Реал» отомстил уставшей «Севилье»

Учитывая тот факт, что «Реал» не играл так, как должен играть «Реал», в течение нескольких месяцев, Сантьяго Солари нуждался в хорошем результате в матче против «Севильи». И он получил его, обыграв соперника, который разгромил «сливочных» еще в сентябре при Хулене Лопетеги.

Лука Модрич повернул время вспять до уровня прошлого сезона, Каземиро вновь обрел силу, линия обороны уже не так тревожила, как раньше, а Винисиус продолжил развитие на позиции в атаке. Иско и Марсело по-прежнему остаются на скамейке, а Гарет Бейл находится там, где всегда, когда травмирован.

Поздние голы «Реала» не должны ввести вас в заблуждение: это была убедительная победа по всем фронтам.

«Барселона» оторвалась на десять очков, так что шансы на чемпионство, скорее всего, исчезли. Зато будет интересно, как с возвращением Тони Крооса «Реал» проявит себя в Лиге чемпионов. В любом случае можно увидеть тот фундамент, на котором будет построена команда, пусть и переформатированная по итогам летних трансферов.

Что касается «Севильи», то прежде всего она выглядела уставшей. Футбол Пабло Мачина отнимает много сил, поэтому команда движется скорее по инерции.

Беспорядок в полузащите «Пари Сен-Жермен»

Около десяти дней назад «Генгам» выбил «Пари Сен-Жермен» из Кубка французской лиги, воспользовавшись тремя пенальти. Может быть, именно по этой причине в субботу подопечные Томаса Тухеля решили сорвали злобу на аутсайдере Лиги 1, которого разгромили 9:0 при помощи хет-триков Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Тем не менее, уик-энд был омрачен травмой Марко Верратти, который будет восстанавливаться три-четыре недели. Это означает, что парижане на некоторое время попрощались со своим последним центральным полузащитником.

Адриен Рабьо выведен из состава по дисциплинарным (контрактным) причинам, Лассана Диарра тоже покидает клуба.

Они оказались в нелепой ситуации, когда Дани Алвес и Юлиан Дракслер были вынуждены играть центре полузащиты.

«Тоттенхэм» в беде?

Способность «шпор» преодолевать внезапные преграды, когда дела идут против них, продолжает поражать. Да, «Фулхэм» сам подарил сопернику оба гола в воскресном матче Премьер-лиги — второй мяч особенно привел в ярость Клаудио Раньери — и все равно удивительно, как Гарри Уинкс смог отличиться на последних секундах встречи, воспользовавшись подарком соперника.

Маурисио Почеттино весь год справляется с травмами, но ситуация только ухудшилась, когда Гарри Кейн и Сон Хын Мин попали в лазарет, а Деле Алли почувствовал боль в подколенном сухожилии.

«Тоттенхэм» неоднократно доказывал, что может выбраться из любой передряги, поэтому мало кто рискует ставить против него. И все же, очевидно, что атакующее трио из Эрика Ламелы, Фернандо Льоренте и Лукаса Моуры (если он наберет форму) — не совсем то, на что рассчитывают болельщики.

Месси спас «Барселону»

Учитывая скорый матч «Барселоны» на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи», Эрнесто Вальверде на игру с «Леганесом» решил оставить Лионеля Месси на скамейке запасных, поставив себя в ситуацию «в случае аварии разбейте стекло».

Нельзя винить Вальверде за то, что он доверил место в старте Филиппу Коутиньо, и думал, что Луис Суарес и Усман Дембеле обеспечат достаточное количество голов, чтобы обыграть соперника, находящегося под угрозой вылета.

Но после гола Дембеле «Леганес» смог сравнять счет в начале второго тайма, поэтому аргентинцу пришлось вступать в бой. И Месси сделал то, что и должен: он создал момент для Суареса, после которого счет стал 2:1, а уже в компенсированное время сам поставил точку.

Стоит добавить, что Дембеле выглядел резким, но получил травму. В полузащите «Барселоне» снова не хватало креативности. На данном этапе сезона каталонцы не могут себе позволить такую роскошь, как Месси на скамейке запасных.

Бесценная победа «Боруссии»

Самая очевидная вещь в дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра в нынешнем сезоне состоит в том, что она может обыграть кого-угодно за счет своего ослепительного темпа и молодости. Но в то же время она может положиться и на ветеранов. Именно последние и позволили набрать три очка в Лейпциге после того, как «Бавария» подобралась на расстояние трех баллов.

Дортмундцам понадобились все их силы и опыт. Юлиан Вайгль в отсутствие Омара Топрака, Дана-Акселя Загаду и Мануэля Аканджи успешно противодействовал атаке «Лейпцига» уже после того, как отличился Аксель Витсель. Оставшуюся часть работы выполнил Роман Бюрки, делая свои сейвы.

«Боруссия» еще раз продемонстрировала огромную глубину состава, которой, возможно, не было со времен эпохи Юргена Клоппа.

Был ли это настоящий «Ливерпуль»?

Юргену Клоппу показалось невероятным, что «Ливерпуль» набрал 60 очков в 23 турах. В его реакции нет ничего удивительного, поскольку результаты «красных» были лучше, чем сама игра, особенно в субботней встрече с «Кристал Пэлас», завершившейся со счетом 4:3.

Осталось понять: либо это действительно их уровень и результаты все же пойдут на спад, что говорит о шансах «Манчестер Сити» отстоять титул, либо начнут постепенно прибавлять и не подпустят к себе «горожан».

Анчелотти выжимает максимум из «Наполи»

В чем заключается самая очевидная разница между «Наполи» Маурицио Сарри и версией Карло Анчелотти? В прошлом сезоне было 11 твердых игроков стартового состава, а если хотя бы двое из них выпадали, то неаполитанцы не были похожи сами на себя. В этом сезоне Анчелотти активно использует всех игроков и следит за тем, чтобы даже без ключевых футболистов «Наполи» сохранял свою индивидуальность.

Победа со счетом 2:1 над «Лацио» — яркий тому пример. Против соперника, борющегося за топ-5, «Наполи» выставил состав без своего лучшего атакующего игрока (Лоренцо Инсинье), лучшего полузащитника (Аллана), капитана (Марека Гамшика) и лучшего защитника (Калиду Кулибали). Несмотря на это неаполитанцы контролировали игру, дважды забили и трижды угодили в каркас ворот.

Резервисты «Наполи» действительно почувствовали себя важной частью команды. И это все меняет.

VAR — новая проблема «Монако»

Каковы бы ни были ваши чувства к VAR, вы, наверняка, согласитесь с тем, что действующая технология должна быть использована для помощи в спорных ситуациях. Однако в последнем матче «Монако», в котором он разгромно проиграл «Страсбуру» 1:5, все пошло не так, что вызвало гнев Тьерри Анри.

Анри, чья команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, был взбешен, когда ему сказали, что момент с неназначенным пенальти в ворота «Страсбура» не может быть пересмотрен, поскольку система VAR самовольно отключилась.

В то время «Монако» уступал 1:2, а до конца игры оставалось еще полчаса. Не нужно быть гением, чтобы понять, что при отключении VAR арбитры не могут скрыть это и делать вид, что просто не видят ничего спорного в той или иной ситуации.

Блеск Сапаты и Мурьеля

Минувший уик-энд отлично прошел до колумбийцев в Серии А. Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата, который ранее не забивал более 13 голов за сезон, оформил покер в матче с «Фрозиноне», который был разгромлен в гостях 5:0. Теперь на его счету 14 голов в последних восьми встречах во всех турнирах.

А как насчет Луиса Мурьеля? Он перешел в «Фиорентину» на правах аренды из «Севильи» и уже в дебютном матче Серии А с «Сампдорией» (3:3) оформил дубль.

Это очень разные игроки. Сапата — типичный труженик, играющий в центре атаки и переживающий лучший этап в своей карьере. Мурьель — бывший талант, который в свои 27 лет в сотый раз пытается возродить карьеру. Он не достигнет тех высот, которые ему предрекали ранее, но технические возможности и атлетизм, от которых скауты пускали слюни, никуда не исчезли. 0